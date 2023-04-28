Top 3 loại cây cảnh nghe tên đã thấy 'ăn tiền thiên hạ', đặt trong nhà sẽ nhận được nhiều cơ hội làm ăn, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, tiền bạc nhiều vô kể

Cây Kim ngân có dáng vững chãi hiên ngang, thân bện xoắn vào nhau tượng trưng cho sự đoàn kết, vững vàng trước sóng gió. Lá cây xum xuê xanh tốt vượng phong thủy tiền bạc, hàm chứa sức sống mãnh liệt. Chính vì thế mà người ta cho rằng khi đặt cây Kim Ngân trong nhà, cạnh những nơi tiếp xúc hoặc liên quan tới tiền thì sẽ càng mang lại nhiều may mắn, tiền tài cho gia chủ. Cây Kim ngân cũng thường được ưa chuộng đặt trên bàn làm việc, cơ quan để mang lại may mắn và vượng khí tốt lành cho công ty.

Cây cảnh này được nhiều người trồng, nhất là những người kinh doanh, giàu có. Đây là loài cây dễ trồng nhất mà cái tên của nó lại có ý nghĩa “phát tài phát lộc”. Cây kim ngân có tán rộng, xòe ra như bàn tay. Cây có thể sinh trường và phát triển tốt quanh năm. Cây kim ngân có hoa màu kem, cánh to. Chúng thường nở về đêm. Hoa kim ngân có mùi hương dịu nhẹ rất dễ chịu.

Ảnh minh họa: Internet

Để cây phát triển tốt, đất trồng cây kim ngân phải đủ thoáng khí. Khi mua về, bạn đừng lười thay đất và thay chậu cho cây. Bạn cũng nên đảo đất vài tháng một lần để bộ rễ của cây cảnh này được hô hấp tốt hơn. Như vậy, cành lá của nó sẽ khỏe hơn. Ngoài ra, cây kim ngân cũng không sợ phun nước lên lá. Cây cảnh này ưa môi trường ẩm ướt, nên phun nước cho lá hàng ngày, đặc biệt là vào mùa đông, khi trong nhà hầu như khô ráo.

Ngoài mang danh tiếng mang lại tiền tài cho gia chủ, ra nó còn có tác dụng xua đuổi côn trùng rất tốt, tạo môi trường sống thoải mái, dễ chịu.

Cây Cành vàng lá ngọc

Có khá nhiều cây cảnh có chữ “vàng” trong tên gọi, nhưng không nhiều cây cảnh có thể kết hợp giữa vẻ đẹp và sự giàu sang như cây “cành vàng, lá ngọc”.

Những chiếc lá nhỏ của nó để lộ ra màu xanh ngọc như những chiếc vòng tay ngọc bích, nhìn đặc biệt đẹp. Về phong thủy, cành lá tượng trưng cho tài sản, tiền bạc. Khi cây ra hoa điều này thể hiện sự giàu sang no ấm.

Cây lá ngọc cành vàng còn được xem là biểu tượng của may mắn, trường tồn,sức sống mãnh liệt và tuổi trẻ vĩnh hằng, bởi lá luôn xanh mướt quanh năm tràn trề sức sống dưới điều kiện sống khắc nghiệt.

Ảnh minh họa: Internet

Cây thuộc loại thân lá mọng nước nên tưới hạn chế, để đất khô hoàn toàn giữa những lần tưới nước.

Cây chịu hạn tốt nên thậm chí một số nhà vườn tưới nước cho cây lá ngọc cành vàng chỉ khi những chiếc lá của chúng bắt đầu nhăn và mất màu bóng, mùa đông tưới nước rất ít. Cây cảnh này bị chết thì lý do phổ biến là do tưới quá nhiều nước.

Cây cảnh này cũng phát triển rất nhanh, vì vậy bạn hãy dùng một chậu lớn để đảm bảo nó đủ không gian sống.

Cây Kim tiền

Cây kim tiền cũng là một loại cây thân thảo lâu năm, lá của nó giống như dây đồng tiền, lá dày xanh, rất bắt mắt.

Ngay từ tên gọi ta đã dễ dàng thấy được ý nghĩa cây kim tiền. Cây mang lại nhiều may mắn, tiền bạc cho chủ nhân.

Hơn nữa loài cây này có lá kép song song nhau. Trong phong thủy tượng trưng cho sự đồng hành, phát triển – dĩ hòa, vi quý. Trong môi trường công sở cây giúp cho mối quan hệ giữa bạn và đồng nghiệp tốt hơn rất nhiều.

Cây cảnh kim tiền có ý nghĩa đẹp và giá trị làm cảnh cao quan trọng nhất là lá xanh bóng, nhìn rất khí, còn có tác dụng thanh lọc không khí khi đặt trong nhà. Bạn có thể đặt cây cảnh này ở phòng khách, ban công, nơi làm việc... đều rất đẹp.

Cây kim tiền không yêu cầu cao về môi trường, chỉ cần môi trường thông thoáng, ít ánh sáng là đủ. Bạn có thể tưới nước cho cây cảnh sau khi đất khô gần hết và bón bổ sung một số phân phức hợp thường xuyên là cây có thể sinh trưởng và nảy nở.

Ảnh minh họa: Internet

​​​​*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.