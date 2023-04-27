Cứ để 4 vật này trong ví tiền bảo sao bị triệt tiêu đường tài lộc, vận may giảm sút, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Ví tiền không nên trống rỗng. Đừng bao giờ tiêu hết sạch sành sanh tiền trong ví, nên để lại một chút tiền để thu hút tài lộc.

Theo phong thủy, tiền trong ví chính là yếu tố thu hút tài lộc, tiền bạc cho chủ nhân. Tất cả các ngăn của chiếc ví đều cần có tiền. Dù tiền có mệnh giá nào, một chiếc ví với các ngăn đều được dùng để đựng tiền sẽ tạo ra cảm giác đủ đầy, thu hút thêm may mắn. Nhờ đó, kho tiền tài sẽ càng thêm dồi dào, không bao giờ cạn.

Trên thực tế, ví luôn có tiền giúp bạn cảm thấy tự tin, yên tâm hơn khi ra khỏi nhà.

Nhét các món đồ linh tinh vào ví tiền

Công dụng chính của ví tiền chính là để cất giữ tiền một cách gọn gàng, tiện lợi cho việc sử dụng. Tuy nhiên, nhiều người tận dụng ví tiền để nhét cả những món đồ khác như chìa khóa, dây buộc tóc... Điều này khiến ví tiền bị căng phồng và nhanh hỏng.

Tốt nhất là nên sắm một chiếc túi riêng để đựng những đồ linh tinh, không để chung với tiền. Như vậy trường khí của chiếc ví sẽ không bị nhiễu loạn, duy trì khả năng hút tài lộc.

Ảnh minh họa: Internet

Hóa đơn

Để những tờ hóa đơn mua hàng hay sao kê sau khi rút tiền ở ATM vào ví là thói quen của rất nhiều người. Tuy nhiên, đây thực sự là một việc làm có thể khiến bạn “tiền mất tật mang”.

Trước hết nếu bị mất ví, kẻ xấu có thể đánh cắp các thông tin quan trọng từ những mảnh giấy tưởng như không mấy quan trọng này. Từ đó, sự an toàn cũng như tài khoản ngân hàng của bạn sẽ bị đe dọa.

Ngoài ra, xét về phong thủy những hóa đơn và biên lai đại diện cho số tiền mà bạn vừa mất đi. Vì vậy, nếu cứ giữ chúng trong ví thì sẽ không tốt cho tài vận.

Ảnh người thân trong gia đình

Một số người sẽ luôn để ảnh người thân trong ví tiền với ý nghĩa trân trọng, luôn hướng về gia đình. Tuy nhiên, theo quan niệm phong thủy, hình ảnh của người thân sẽ làm trường khí bị nhiễu loạn phân tán, giảm khả năng hút tài lộc, tiền bạc của ví tiền.

Ảnh minh họa: Internet

​​​​*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.