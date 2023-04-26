Trong phong thủy, khi bạn thiết kế cửa chính thì nên tránh vị trí đối diện với xà ngang trong nhà. Bởi khi cửa chính nhà bạn đối diện với góc nhọn hoặc xà ngang được coi là điềm cực hung ảnh hưởng tới vận khí của ngôi nhà.

Nếu như trong nhà có góc nhọn và xà ngang được cho là phá hỏng phong thủy của ngôi nhà. Điều này, nó khiến vận xui quấy phá ngang ngược trong nhà, đồng thời cũng sẽ ảnh hưởng đến hòa khí của các thành viên trong nhà bạn. Chính vì vậy, để tránh phạm đại kỵ phong thủy nhà ở khi chọn mua nhà, hoặc thiết kế cửa chính theo phong thủy không nên mắc sai lầm này.

Quan niệm phong thủy cho rằng căn phòng đủ ánh sáng thì dương khí có đủ. Người trong nhà cũng được sinh sống và làm việc thuận lợi. Căn phòng quá tối thì âm khí vượng, dương khí không đủ, gia đình dễ bất hòa, khó được yên ổn.

Một người ở trong phòng tối quá lâu cũng dễ dẫn đến tình trạng mất cân bằng âm dương. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến quan hệ giữa các cá nhân mà còn làm giảm vận đào hoa của họ.

Đối với nam nữ, chưa kết hôn, sống trong những căn phòng này sẽ khó có thể chiêu tài đào hoa.

Ảnh minh họa: Internet

Để rác ngay cửa ra vào

Cửa chính là nơi thông khí, thông gió cho toàn bộ căn nhà. Đặt rác ở ngay khu vực cửa chính sẽ khiến căn nhà bị ô nhiễm.

Theo phong thủy, rác bẩn sẽ đem lại những điều không may, chặn lối đi của tài lộc. Vì vậy, rác sinh hoạt cần được dọn dẹp ngay, không nên để chất đống trước cửa nhà lâu ngày.

Phòng luôn đóng kín cửa

Trong phong thủy nhà ở, cửa chính và cửa sổ luôn đóng kín sẽ sinh ra âm khí làm ảnh hưởng đến tâm lý, tính khí của con người. Không những thế, âm khí quá nhiều còn khiến vận khí của con người cũng dần sa sút.

Việc đóng cửa chính và cửa sổ phòng sẽ tạo ra một bức tường tâm lý, khiến người sống trong phòng sống khép mình, ngại giao tiếp với thế giới bên ngoài, lâu dần sẽ ảnh hưởng đến khả năng giao tiếp của họ.

Trong tương lai, họ sẽ không được cấp trên đánh giá cao trong công việc và sẽ bỏ lỡ một số cơ hội tiến thân.

Mở cửa thấy nhà vệ sinh

Theo các chuyên gia phong thủy, việc thiết kế cửa chính nhìn thẳng vào nhà vệ sinh là điều đại kỵ. Cửa chính là nơi hút tài lộc, đón khách quý. Từ cửa chính bước vào nhà nên nhìn thấy những thứ đẹp đẽ.

Nếu vừa đến nhà đã nhìn thấy nhà vệ sinh sẽ gây mất mỹ quan. Ngoài ra, mùi của nhà vệ sinh cũng bị coi là nguồn năng lượng xấu, xua đuổi may mắn vào nhà, khiến tài lộc của gia chủ đi xuống, làm ăn khó khăn.

Ảnh minh họa: Internet

​​​​*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.