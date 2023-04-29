Đây là lựa chọn rất thích hợp để đặt trong nhà tắm. Nha đam có tác dụng thanh lọc không khí, giải phóng khí oxy, mang đến một bầu không gian trong lành, sảng khoái.

Bạn có thể đặt chậu cây nha đam bên cạnh cửa sổ. Nếu phòng tắm nhà bạn thiếu ánh sáng thì cách 3-5 ngày cho cây ra nắng là ổn.

Không khí trong phòng tắm, nhà vệ sinh thường ẩm ướt, có mùi ô nhiễm, là nơi dễ sinh sôi nhiều vi khuẩn, côn trùng, ruồi, muỗi… Cây lưỡi hổ được NASA chứng minh là loại cây đứng top đầu trong việc lọc không khí, có khả năng hút được 107 loại độc tố. Loại cây này rất dễ chăm sóc, chịu hạn và sống tốt trong điều kiện thiếu sáng như phòng tắm, nhà vệ sinh…

Bạn có thể đặt những chậu cây lưỡi hổ lớn ở các vị trí chính như bồn rửa mặt, bồn tắm, bồn cầu, chậu nhỏ thì lắp vào những khoảng trống tinh tế khác để không gian thêm hài hòa, dịu mát.

Ảnh minh họa: Internet

Cây dây nhện

Cây dây nhện thuộc loại cây thân thảo, sống tươi xanh quanh năm, dễ trồng. Điểm nổi bật ở loại cây cảnh này là khử mùi hôi hiệu quả.

Lá cây có hình dạng giống như một cây kiếm thon dài, nhọn ở phần đầu, có màu xanh và trắng trải dài mép lá. Hoa dây nhện có màu trắng, nhỏ nhắn, xinh xắn với 6 cánh hoa nhỏ, có nhụy vàng, mọc thành từng cụm.

Đặc biệt, nó hấp thụ Formaldehyde cực mạnh giúp không khí trở nên trong lành hơn. Chính vì lẽ đó, chọn dây nhện làm cây cảnh trồng trong nhà vệ sinh chính là giải pháp lý tưởng của mọi gia đình.

Cây bàng Sing

Với những phòng tắm có không gian đủ lớn thì cây bàng Sing chính là lựa chọn không thể bỏ qua. Cây bàng Sing sống khá khỏe mạnh, ít rụng lá và không tốn quá nhiều công sức chăm sóc.

Đặc biệt, cây bàng Sing xanh tốt quanh năm, tán lá rộng, mang đến cảm giác tươi mát, dễ chịu bên trong phòng tắm. Loại cây này cũng ưa vị trí có ánh sáng. Vậy nên chọn hãy đặt chậu cây ở gần cửa sổ để cây phát triển tốt.

Ảnh minh họa: Internet

Cây trầu bà

Trầu bà mọc theo dạng leo, không ưa sáng, chính vì thế rất thích hợp trồng trong phòng tắm. Chỉ với một vài giỏ trầu bà treo trong phòng tắm không tốn mấy diện tích, phòng tắm nhà bạn đã trở nên xanh mát hơn rất nhiều. Tuy nhiên, nếu muốn cây sinh trưởng tốt bạn đừng quên việc thi thoảng cho chúng tắm nắng.

Cây ngải cứu

Nếu các loại cây khác chỉ được sử dụng làm cây cảnh trong nhà thì ngải cứu lại là hình ảnh quá quen thuộc với mỗi chúng ta. Loài cây này xuất hiện nhiều trong các món ăn, làm thuốc.

Thế nhưng, ít ai biết lá của cây ngải cứu có tác dụng hút mùi khá tốt ở khoảng không gian gần. Vì vậy, nếu có ý định trồng thêm cây xanh trong nhà vệ sinh thì bạn đừng bỏ quên loài cây này nhé.