5 đặc điểm của căn nhà có phong thủy tốt: nhà sinh khí vượng, vận trình khởi sắc, cải thiện nguồn năng lượng tích cực

Ngày nay, nhiều người rất giàu có nên khi mua nhà thường thích nhà càng rộng càng tốt.

Trong sách "Hoàng đế trạch kinh" có viết, gia trạch có ngũ hư, trong đó 1 hư chính là nhà to mà người ít.

Tuy nhiên, theo phong thủy nhà ở , tư tưởng này hoàn toàn sai lầm, bởi không phải cứ nhà to là nhà có phong thủy tốt.

Để nói kỹ hơn, bạn hãy thử tưởng tượng nếu ở trong 1 căn nhà với diện tích quá lớn, trường khí trong nhà nhất định sẽ cực vượng, mà đâu phải ai cũng có thể chịu được trường khí cực vượng như vậy.

Điều này liên quan đến việc số mệnh của người đó có thể gánh được tài lộc hay không. Có những người mệnh khí vượng, có thể giữ tiền, dù có nhiều tài lộc về tay cũng chẳng hề hấn gì.

Ảnh minh họa: Internet

Song có những người phúc mỏng mệnh mỏng, tiền nhiều là gặp chuyện, hết chuyện này đến chuyện khác cho tới khi tiêu hết tiền trong tay thì mọi chuyện mới ổn thỏa trở lại.

Đó là còn chưa nói đến việc nhà rộng mà nhân khẩu ít thì dương khí khó vượng, dễ sinh ra các luồng khí xấu, tự dưng gây hại cho vận trình của gia chủ.

Nhà có tổ ong, tổ dơi sinh sống, cây cối đâm chồi nảy lộc

Trong các loài vật thịt dơi, ong là loài có khứu giác và linh cảm vô cùng tinh ý. Nên chúng thường chọn những nơi có nguồn khí tốt để sinh sống.

Chính vì vậy, nếu trong nhà bạn có tổ dơi, hoặc tổ ong sinh sống thì chứng tỏ ngôi nhà của bạn có nguồn sinh khí tốt, khi bạn càng sống lâu bạn càng dễ phát tài, thăng quan tiến chức cuộc sống lên như diều gặp gió.

Bên cạnh đó, cây cối xanh tốt, ra hoa kết trái là biểu hiện cho sự sống, khởi đầu của may mắn, thành công. Nếu cây cối héo úa cũng kéo theo tâm trạng ủ dột của con người, mang đến những điều không may.

Ảnh minh họa: Internet

Căn nhà sáng sủa và thoáng mát

Sự lưu thông không khí hài hòa và ánh sáng trong căn nhà rất quan trọng. Thông gió tốt có nghĩa rằng luồng không khí trong nhà luôn tươi mới, lưu thông thuận lợi và điều đó tốt cho sức khỏe, thể chất của những người trong gia đình. Điều này khiến gia chủ cảm thấy thoải mái, tinh thần tốt để gặp nhiều thuận lợi hơn trong kinh doanh, làm ăn.

Ngoài ra, ánh sáng cũng rất quan trọng, nó giúp tăng cường sự thoải mái của gia chủ, khiến mọi người cảm thấy hạnh phúc ở một góc độ nhất định nào đó. Quan trọng hơn cả, những căn nhà kiểu này luôn thu hút được luồng không khí tốt, thu hút thần tài và sự may mắn, thịnh vượng luôn ở bên.

Ảnh minh họa: Internet

Nhà nên hình vuông hoặc hình chữ nhật

Bạn có biết, hình dáng ngôi nhà cũng ảnh hưởng lớn tới vận trình gia chủ. Những căn nhà hình đa giác, tam giác hay nhà L dù đẹp, gây ấn tượng về mặt thị giác đến đâu thì theo phong thủy cũng không phải là dáng nhà tốt.

Phong thủy đời sống cho rằng, đó là những dáng nhà đại kỵ, ảnh hưởng lớn tới sức khỏe gia chủ, khiến tiền bạc thất thoát.

Nhất là nhà dáng chữ L khiến không khí khó lưu chuyển, dễ gây ra mâu thuẫn giữa các thành viên trong gia đình, cũng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần của người sống trong nhà.

Ngôi nhà tam giác hay đa giác thì cũng đều có nhiều góc nhọn mang theo sát khí, dễ gặp thất bại trong công việc, chuyện làm ăn cũng vì thế mà thua lỗ, tiền bạc thất thoát, tinh thần gia chủ bất ổn, dễ sinh bệnh tật.

Tránh làm hành lang quá dài, thiết kế ngoắt nghéo như mê cung, khiến cho tài khí khó bề lưu thông, cũng ảnh hưởng đến sinh hoạt của người trong nhà.

Ngôi nhà sạch sẽ

Một ngôi nhà mang tới tài lộc và sự thịnh vượng, điều quan trọng là tạo ra một ngôi nhà khỏe mạnh, tạo cảm hứng tích cực và không lộn xộn. Sự lộn xộn sẽ ngăn cản việc tạo ra năng lượng tốt và dẫn đến sự trì hoãn.

Đặc biệt, khi tạo phong thủy cho nhà bếp của bạn liên quan trực tiếp đến khả năng thu hút tiền của bạn. Vì vậy, bạn cần giữ cho căn bếp luôn sạch sẽ, ngăn nắp và tủ lạnh luôn đầy đủ thực phẩm tươi sống mà bạn thật sự dùng đến mỗi ngày sẽ giúp hút tài lộc vào nhà.

​​​​*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.