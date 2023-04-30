4 cấm kỵ trong phong thủy phòng khách gia chủ cần phải tránh vì có thể cản trở vận trình thăng tiến sự nghiệp, vợ chồng li tán

Khi bước vào căn nhà, phòng khách là không gian đầu tiên mọi người nhìn thấy. Do đó, nếu phòng khách xuất hiện các loại rác thải bẩn thỉu, tối tăm và ẩm thấp thì không chỉ khiến suy giảm yếu tố thẩm mỹ, mà còn ảnh hưởng đến tài vận của gia đình. Hơn nữa, phòng khách tượng trưng cho tiền đồ và sự phát triển của gia chủ nên càng không nên để tình trạng này xuất hiện.

Nếu đèn trong phòng khách đang hỏng thì cần thay càng sớm càng tốt. Tốt nhất là không gian phòng khách có thể nhận được ánh sáng tự nhiên.

Do đó, nên thiết kế phòng khách ở nơi thông thoáng, có cửa sổ để không khí lưu thông tốt hơn, giảm tình trạng tích tụ lâu ngày. Bên cạnh đó, cần giữ phòng khách luôn luôn cần giữ vệ sinh sạch sẽ, sáng sủa để khí vận có thể chảy xuyên suốt khắp ngôi nhà.

Tuy nhiên, có một lưu ý trong phong thủy là không nên đặt thùng rác ở phòng khách vì đây là một trong những vật dụng chứa nhiều ám khí nhất. Điều này có thể làm suy hao tài lộc và may mắn đến với gia chủ.

Ảnh minh họa: Internet

Phòng khách kỵ bày cây cảnh mang ý không lành

Thường thì đặt cây cảnh trong phòng khách vừa có thể thanh lọc bầu không khí mà còn vừa có thể tăng thêm tính thẩm mĩ cho cả căn phòng. Có thể nói, đây là lựa chọn mà nhiều gia đình ưa chuộng.

Gai nhọn hay lá nhọn có thể mang theo sát khí, chẳng những tổn hại đến gia chủ mà còn ảnh hưởng đến vận quý nhân. Quý nhân đến nhà bị sát khí xua đuổi, vận trình công danh sự nghiệp của gia chủ khó bề vượng phát.

Nếu có ý định trưng cây cảnh ở đây thì theo phong thủy phòng khách, bạn nên chọn những cây mang ý tốt lành, chiêu tài tụ lộc như cây phát tài, cây kim tiền… Đồng thời, có điểm này cần chú ý, tuyệt đối chớ nên đặt cây ở vị trí chính giữa phòng, kẻo phạm phải cấm kỵ trong phong thủy phòng khách nhé.

Treo quá nhiều tranh ảnh u tối

Các chuyên gia phong thủy cũng khuyên rằng gia chủ không nên treo quá nhiều tranh ảnh u tối trong nhà. Nếu treo tranh đúng cách như tranh phong thủy bốn mùa, tranh phong cảnh tươi sáng,… thì có thể đón tài, đón lộc; trái lại những bức tranh u ám, đen tối sẽ gây ảnh hưởng không tốt.

Chẳng hạn, gia chủ tuyệt đối không treo tranh hoa mẫu đơn hoặc hoàng hôn ở phòng ngủ, bởi đây là những loại tranh có ngụ ý chia ly, có người thứ ba chen vào hạnh phúc của vợ chồng. Gia chủ cũng không nên treo tranh ảnh có màu sắc u ám, cảnh c.hết chóc, vỡ nát,… có thể gây ảnh hưởng xấu tới tâm trạng, tình cảm của các thành viên trong gia đình, hơn nữa lại vô tình khiến ‘hao tài’, ‘hao lộc’, chật vật trong sự nghiệp, học tập.

Tốt nhất gia chủ nên chọn những bức tranh vui vẻ, sáng sủa, màu sắc tươi sáng để thể hiện sự lạc quan, tích cực hoặc tranh đôi tranh cặp để cuộc sống vợ chồng luôn hòa thuận, con cái ngoan ngoãn, gia đình ấm êm.

Ảnh minh họa: Internet

Không nên đặt gương lớn phía sau sofa

Có một số vùng, khi nhà mới được xây sửa xong, bạn bè người thân thường mang tới tặng gia chủ một tấm gương lớn để trừ tà xua khí xấu. Nhiều người không hiểu về phong thủy lại đem tấm gương đó treo ngay sau sofa phòng khách mà không biết rằng đó là một trong những cấm kỵ phong thủy.

Gương có nhiều tác dụng trong phong thủy, có thể thu hút và phản xạ sát khí. Khi gia chủ ngồi nghỉ ngơi trên sofa, phần não bộ phía sau xoay thẳng về phía gương, những từ trường xấu hay sát khí mà gương phản xạ lại sẽ chiếu thẳng vào người đó, gây tác động không tốt lên cảm xúc và tinh thần của người ấy.

Nếu lỡ không biết mà phạm phong thủy thì nên gỡ gương xuống ngay hoặc chuyển ra chỗ khác nhé.

​​​​*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.