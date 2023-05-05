4 sai lầm phong thủy khiến gia chủ làm ăn mãi mà không phất lên được, hao tài tốn của, khó tích luỹ được của cải

Nhà đẹp 05/05/2023 11:20

Những lỗi phong thủy dưới đây chính là nguyên nhân khiến cho tài lộc của gia đình bạn 'nối gót' ra đi, làm ăn không mấy dư dả.

Ánh sáng từ cửa chiếu thẳng vào bếp

Trong thiết kế nhà ở nếu bạn để ánh sáng của cửa, cửa sổ ban công chiếu thẳng vào bếp, hoặc bếp đối diện thẳng với cửa chính thì sẽ không mang lại những điều may mắn và tài lộc.

Bên cạnh đó, cửa chính đối diện thẳng với cửa ban công sẽ phạm lỗi phong thủy gọi là Xuyên tâm sát, và như vậy sẽ khó tích tụ được tiền bạc, thậm chí là ảnh hưởng nặng đến đường tài lộc và công danh của gia chủ.

4 sai lầm phong thủy khiến gia chủ làm ăn mãi mà không phất lên được, hao tài tốn của, khó tích luỹ được của cải - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhà quá nhiều cửa ra vào

Cửa chính là nơi đón khí vào nhà. Đây là một trong những yếu tố quyết định phong thủy của ngôi nhà. Nếu cửa ở nơi vượng khí, đón được khí lành vào nhà thì ngôi nhà tụ được khí. Người sinh sống trong nhà đó cũng được may mắn, thuận lợi, sức khỏe dồi dào.

Tuy nhiên, khi có quá nhiều cửa ra vào thì sẽ không tụ được khí. Khi có quá nhiều cửa ra vào, nếu đón khí tốt thì khí xấu cũng sẽ vào. Trong phong thủy, điều này tượng trưng cho việc tài lộc đến và đi. Bởi vậy, cửa ra vào càng nhiều thì càng không tích lũy được của cải.

Đặt gương hay vòi nước đối diện thẳng với cửa ra vào

Trong quan niệm phong thủy nhà ở, việc đặt gương đối diện cửa chính sẽ khiến thần Tài bỏ đi mỗi khi đến nhà bạn. Điều này rất tối kị trong việc thiết kế, bố trí đồ đạc trong nhà nhưng lại có rất nhiều người vô tình mắc phải. Về mặt cảm quan, vừa mở cửa ra vào đã thấy hình phản chiếu của mình ngay trong gương cũng dễ khiến hoảng hốt, giật mình. Với vòi nước cũng tương tự, việc đặt vòi nước thẳng với của ra vào khi mở ra dễ khiến tiền tài hao tán, đặc biệt là đối với những gia đình làm ăn, kinh doanh.

Đoạn đường hình vòng cung đối diện hướng cửa sổ

Theo khoa học phong thủy, nếu đoạn đường hình vòng cung đối diện với hướng cửa sổ sẽ rất nguy hiểm. Bởi kiểu bố cục này giống hình cây cung đang giương lên với đích đến chính là ngôi nhà của bạn. Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến tài vận cũng như sức khỏe của các thành viên trong gia đình.

4 sai lầm phong thủy khiến gia chủ làm ăn mãi mà không phất lên được, hao tài tốn của, khó tích luỹ được của cải - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

​​​​*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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