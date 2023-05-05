Gợi ý 4 loại cây cảnh cầu may mắn và tài lộc, đặt trong nhà chắc chắn tràn đầy năng lượng và có thêm động lực kiếm tiền

Lan Ý là cây phong thủy có ý nghĩa rất tốt lành. Cây này giúp thanh lọc không khí, nên đặt ở góc làm việc. Theo quan niệm phong thủy, loại cây này còn có khả năng cân bằng tinh thần và thể chất, giúp người sở hữu xây dựng được mối quan hệ tốt với đồng nghiệp, đối tác và cấp trên.

Ngoài ra, cây cảnh lan ý tượng trưng cho sự bình yên, thuận hòa. Nhiều gia chủ đặt cây lan ý trong nhà với mong muốn gia đình sẽ hòa thuận, bớt xích mích. Đây cũng là loài cây đón tài lộc, thịnh vượng. Do đó, bạn có thể trồng cây lan ý ở bất cứ nơi nào trong căn nhà.

Cây Trúc bách hợp hay còn được gọi là cây phất dụ trúc, là loài cây khá dễ trồng và ít tốn công chăm sóc, từ lâu đã là cây cảnh được trồng nhiều trong nhà, văn phòng hay đại sảnh của các tòa nhà.

Theo Nasa thì loại cây này có thể lọc bỏ nhiều khí độc đem lại môi trường trong lành. Do đó, cây được ưa chuộng trồng làm cây nội thất, ngoại thất sân vườn.

Về ý nghĩa phong thủy, cây cảnh này có ngụ ý tốt đẹp. Ngay từ tên gọi "trúc bách hợp" đã mang hàm ý may mắn. Theo tiếng Hán Việt, “trúc” đồng âm với “chúc”, ấy là lời cầu chúc mọi điều suôn sẻ, hạnh phúc.

Người ta cho rằng nếu trồng một cây trúc bách hợp trong nhà thì rất vượng khí, mang đến năng lượng tích cực cho con người. Vậy, bạn nên trồng cây cảnh trúc bách hợp để hút tài lộc, đem may mắn về cho gia đình trong năm mới này.

Ảnh minh họa: Internet

Cây Lan huệ

Lan huệ (Hippeastrum) hay còn gọi là huệ tây có ý nghĩa phong thủy về sự may mắn, giàu có và vô tận, đồng thời tượng trưng cho hạnh phúc và trường thọ.

Nó là một loại hoa trang trí trong nhà phổ biến. Những bông hoa của lan huệ rất lộng lẫy với những bông hoa to, màu sắc rực rỡ, dáng cây cao thẳng. Đặt một chậu hoa lan huệ trong phòng khách sẽ rất tao nhã, sang trọng, rực rỡ.

Ảnh minh họa: Internet

Cây Kim tiền

Tài lộc là điều mà nhiều người cầu vào năm mới và cây kim tiền là lựa chọn hàng đầu để cầu may mắn và tài lộc.

Đây là cây cảnh rất được giới doanh nhân ưa chuộng vì nó tượng trưng cho sự thịnh vượng về tài lộc và kinh doanh, lá của cây cảnh như những đồng xu xâu chuỗi vào nhau, xanh mướt, rất vượng khí, sinh tài.

Cây cảnh này đặc biệt thích hợp để bày trong nhà hay cửa hàng, đặc biệt là vào năm mới.

​​​​*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.