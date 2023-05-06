Tổng hợp các loại cây tránh đặt trong nhà vì phá tài phá lộc, gây ảnh hưởng đến tiền tài lẫn sự hòa thuận của các thành viên trong gia đình

Nhà đẹp 06/05/2023 06:39

Dưới đây là những loại cây mà được các chuyên gia phong thủy khuyên không được đặt trong nhà vì có thể gây ảnh hưởng đến tài vận và khiến gia đạo lục đục không yên.

Dâu tằm

Khi muốn tăng năng lượng dương và năng lượng tích cực trong nhà, nhiều gia đình sẽ trồng cây ăn quả ở trước nhà. Tuy nhiên, có một loại cây mà gia chủ nên tránh trồng trước nhà, đó chính là cây dâu tằm.

Trong tiếng Hán, dâu tằm được đọc gần giống từ tang (trong tang mang, tang tóc). Vì vậy, loại cây này được cho là đại diện của sự mát mát, đau thương.

Trước nhà là nơi năng lượng sẽ đi vào. Gia chủ nên tránh trồng loại cây này trước nhà. Ở vị trí này, hãy trồng những loại cây có năng lượng tích cực, giúp thu hút may mắn vào nhà. Nếu muốn trồng dâu tằm, hãy trồng ở sau nhà.

Tổng hợp các loại cây tránh đặt trong nhà vì phá tài phá lộc, gây ảnh hưởng đến tiền tài lẫn sự hòa thuận của các thành viên trong gia đình - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hoa tulip

Hoa tulip không tốt cho phong thủy, đặc biệt là khi đặt ở bàn làm việc. Nguy hiểm hơn, loại hoa này có chứa chất độc tên là alkali. Nếu trồng trong nhà, chất độc này có thể tích tụ trong không khí, làm rụng lông, rụng tóc. Dù cây hoa tulip rất đẹp nhưng chỉ nên trồng ngoài trời.

Tổng hợp các loại cây tránh đặt trong nhà vì phá tài phá lộc, gây ảnh hưởng đến tiền tài lẫn sự hòa thuận của các thành viên trong gia đình - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Xương rồng

Phòng khách không thích hợp để đặt những loại cây như xương rồng, lô hội, cây tùng. Theo quan niệm phong thủy, những loại cây này có sát khí. Nếu trồng trong phòng khách sẽ làm ảnh hưởng trực tiếp tới tình cảm của các thành viên trong gia đình, gây xích mích, cãi lộn, khó sống hòa thuận.

Phòng khách nên đặt những loại cây chiêu tài lộc, tượng trưng cho cát tường như trúc phú quý, lan quân tử... không chỉ đẹp mắt mà còn mang đến vận may.

Tổng hợp các loại cây tránh đặt trong nhà vì phá tài phá lộc, gây ảnh hưởng đến tiền tài lẫn sự hòa thuận của các thành viên trong gia đình - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Dạ lan hương

Dạ lan hương có vẻ ngoài đẹp mắt nhưng cũng không nên trồng trong nhà. Loài hoa này có màu tím được cho là biểu tượng của sự phá hoại, làm ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình, khiến vợ chồng bất hòa.

Đặc biệt, dạ lan hương có chứa độc tố là canxi oxalate và lycorine, tập trung nhiều ở phần củ. Nếu vô tình ăn phải sẽ gây buồn nôn, chóng mặt...

Mùi hương của loại hoa này cũng không phù hợp để đặt ở phòng ngủ. Những người có tiền sử bệnh tim, cao huyết áp nếu ngửi mùi hoa dạ lan hương quá lâu có thể thấy hoa mắt, chóng mặt.

​​​​*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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