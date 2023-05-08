5 vị trí trong nhà đặt cây cảnh phong thủy để gia chủ hút tài lộc và đón thêm nhiều sinh khí, cải thiện không gian sống

Cầu thang hay chân cầu thang, giếng trời thường là yếu điểm trong phong thủy nhà ở thường thì gia chủ bố trí tiểu cảnh để khắc phục. Tuy nhiên, với một số ngôi nhà không làm được điều này thì hoàn toàn có thể dùng hoa cây cảnh để khắc phục nhược điểm đó. Nên lựa chọn những loại cây cảnh thân trụ to, nhiều lá đặt ở chân cầu thang để tạo cảm giác an toàn và che đi góc khuất của cầu thang. Trên bậc lên xuống thì nên bài trí những chậu cây cảnh nhỏ, lá và thân mềm để tạo cảm giác uyển chuyển cho lối đi.

Phòng khách là khu vực trung tâm không chỉ để tiếp khách, mà còn là không gian sinh hoạt chung của các thành viên trong gia đình. Chính vì thế, việc trang trí phòng khách đảm bảo các yếu tố phong thủy, sẽ gia tăng vận khí mang đến may mắn, bình an cho gia chủ, đồng thời chiêu mời quý nhân, nghênh đón tài lộc đến với gia đình.

Trang trí phòng khách bằng cây cảnh là một đấu pháp kích hoạt tài lộc, sinh phú quý một cách mạnh mẽ nhưng lại hết sức đơn giản và tiết kiệm. Tuy nhiên, không phải loại cây phong thủy nào cũng thích hợp để đặt ở trong phòng khách.

Điều cần chú ý khi lựa chọn đặt cây cảnh phong thủy trong phòng khách là bạn phải chọn loại cây tài lộc. Bên cạnh đó bạn cũng cần chọn cây hợp với bản mệnh của mình.

Ảnh minh họa: Internetcây

Cửa chính

Cửa chính của ngôi nhà là bộ mặt thể hiện phong cách, cá tính của gia chủ, đồng thời đây cũng là nơi đón những dòng năng lượng chính của ngôi nhà. Vì thế, lựa chọn cây cảnh để bài trí ở cổng chính cần cân nhắc và tìm hiểu cẩn thận, tránh tạo điều kiện đưa những dòng năng lượng xấu vào không gian trong nhà.

Nếu cửa làm bằng gỗ thì bạn nên chọn những loại cây cảnh thân lớn, hình trụ đặt ở hai bên để tạo nên sự cân bằng và tăng cường yếu tố mộc, bởi mộc tượng trưng cho mùa xuân, sự tăng trưởng phát triển.

Nếu cửa làm bằng kim loại bạn nên chọn những loại cây cảnh thân mềm dẻo, lá nhỏ và xum xuê tượng trưng cho hành thủy, bởi khi cửa làm bằng kim loại thì yếu tố kim sẽ lấn át, mà hành kim thì tượng trưng cho mùa thu và sức mạnh.

Cây cảnh trên bàn làm việc

Trong ngắn hạn, nếu bạn muốn duy trì năng lượng tích cực và tốt trong nhà, điều tốt nhất để làm là để đặt cây ở những nơi bạn đánh giá cao nhất, đại diện cho các bạn tốt nhất và hỗ trợ tốt nhất cho bạn. Nếu điều này làm cho bạn cảm thấy tốt trong chính mình. Chăm sóc chúng khỏe mạnh, và tất cả mọi thứ sẽ trôi chảy. Hãy nhớ rằng bất kỳ cây nào bạn đặt trong nhà cũng luôn phải tươi tốt và khỏe mạnh.

Ảnh minh họa: Internet

Đặt cây cảnh trong phòng bếp

Bếp là nơi gắn kết các thành viên trong gia đình, vừa quyết định sức khỏe, vừa liên quan tới hạnh phúc hôn nhân, từ đó tác động tới tài lộc. Vì vậy, gia chủ khi thiết kế, bố trí gian bếp, ngoài tiêu chí thuận tiện cho sinh hoạt, thì còn phải chú ý yếu tố phong thủy.

Cây cảnh khi đặt trong phòng bếp sẽ có thể mang lại may mắn và hạnh phúc cho gia đình. Một chậu cây cảnh nhỏ có khả năng loại bỏ các khí thải độc hại, mùi dầu mỡ trong quá trình chế biến, đem lại không gian thoáng đãng, dễ chịu.

​​​​*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.