Đặt 4 loại cây cảnh ở ban công: Gia chủ tăng thêm VƯỢNG KHÍ, xua tan hết điềm xui, PHÁT TÀI gấp bội

Nhà đẹp 23/05/2023 05:43

Nếu đang tham khảo cây cảnh để đặt ngoài ban công, gia chủ đừng nên bỏ qua những loại cây cảnh dưới đây. Ngoài tô điểm thêm không gian xanh cho căn nhà, bạn còn có thể thu được nhiều may mắn, xua đuổi hết vận đen.

Trầu bà

Loại cây này có dáng thả lợi khá nhẹ nhàng nên thường được trồng trong chậu đất treo, để bàn hoặc thủy sinh ở bàn làm việc, ban công, cửa sổ hoặc nơi có ánh sáng. Phong thủy quan niệm cây trầu bà mang biểu trưng cho sự nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, mang lại sự may mắn, bình an và thành đạt trong học tập, trong công việc đối với người sở hữu và chăm sóc chúng.

Một lưu ý khi trồng trầu bà là nên chọn những nơi không quá tối hoặc nhiệt độ quá cao. Nếu chúng được đặt nơi sai điều kiện này thì sẽ không xanh tốt đồng thời ảnh hưởng tiêu cực tới phong thủy.

Đặt 4 loại cây cảnh ở ban công: Gia chủ tăng thêm VƯỢNG KHÍ, xua tan hết điềm xui, PHÁT TÀI gấp bội - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cây đỗ quyên

Đỗ quyên hoa lá nhiều, có gai và cũng dễ sống. Loài cây này không chỉ có tác dụng hóa giải những hình khí xấu nơi ban công mà còn có tác dụng mang đến nhiều vận may cho gia chủ.

Đặt 4 loại cây cảnh ở ban công: Gia chủ tăng thêm VƯỢNG KHÍ, xua tan hết điềm xui, PHÁT TÀI gấp bội - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cây lưỡi hổ

Như tên gọi của mình, cây lưỡi hổ tượng trưng cho sức mạnh của loài hổ giúp xua đuổi ma quỷ, trừ tà ma. Đồng thời, với hình ảnh những chiếc lá mọc thẳng tượng trưng cho sức mạnh cá nhân, cây lưỡi hổ còn giúp mang lại sức mạnh cho gia chủ, củng cố tiền tài, sự nghiệp.

Đặt 4 loại cây cảnh ở ban công: Gia chủ tăng thêm VƯỢNG KHÍ, xua tan hết điềm xui, PHÁT TÀI gấp bội - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Cây xương rồng

Cây xương rồng có hình dáng rất đặc biệt, thân cây phát triển hướng lên trên, giống như xương của con rồng với ý nghĩa mang đến sức mạnh, có tác dụng hóa giải hình sát mạnh bên ngoài.

​​​​*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Ngôi nhà nào sở hữu 5 đặc điểm này trước sau gì gia chủ cũng GIÀU SỤ, đón nhiều dương khí, hút tài hút lộc, Thần Tài phù hộ làm ăn PHÁT ĐẠT

Ngôi nhà nào sở hữu 5 đặc điểm này trước sau gì gia chủ cũng GIÀU SỤ, đón nhiều dương khí, hút tài hút lộc, Thần Tài phù hộ làm ăn PHÁT ĐẠT

Ở trong một ngôi nhà sở hữu những dấu hiệu dưới đây chắc chắn gia chủ sẽ gặp nhiều điều may mắn, chuyện phất lên giàu có chỉ là sớm muộn mà thôi.

Xem thêm
Từ khóa:   nhà đẹp cây cảnh phong thủy cây cảnh ban công

TIN MỚI NHẤT

Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Ngoại tình 34 phút trước
Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Tâm sự gia đình 49 phút trước
Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Tâm sự 1 giờ 4 phút trước
Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 1 giờ 19 phút trước
Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Tâm sự gia đình 1 giờ 34 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng gọi cửa dồn dập giữa đêm khuya của cô hàng xóm

Sự thật đằng sau tiếng gọi cửa dồn dập giữa đêm khuya của cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 1 giờ 49 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ

Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ

Tâm sự 2 giờ 4 phút trước
Nỗi lòng người vợ mang thai chấp nhận nhẫn nhịn khi biết chồng nhiều lần gạ gẫm người khác

Nỗi lòng người vợ mang thai chấp nhận nhẫn nhịn khi biết chồng nhiều lần gạ gẫm người khác

Ngoại tình 2 giờ 19 phút trước
Quyết định hủy cưới đột ngột ngay khi đang phát thiệp hỷ và câu nói cay đắng từ người đến sau

Quyết định hủy cưới đột ngột ngay khi đang phát thiệp hỷ và câu nói cay đắng từ người đến sau

Tâm sự 2 giờ 34 phút trước
Chồng cũ ngỡ ngàng khi thấy tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ đến tòa ly hôn

Chồng cũ ngỡ ngàng khi thấy tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ đến tòa ly hôn

Tâm sự 2 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng