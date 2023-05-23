Đặt 4 loại cây cảnh ở ban công: Gia chủ tăng thêm VƯỢNG KHÍ, xua tan hết điềm xui, PHÁT TÀI gấp bội

Nếu đang tham khảo cây cảnh để đặt ngoài ban công, gia chủ đừng nên bỏ qua những loại cây cảnh dưới đây. Ngoài tô điểm thêm không gian xanh cho căn nhà, bạn còn có thể thu được nhiều may mắn, xua đuổi hết vận đen.

Trầu bà

Loại cây này có dáng thả lợi khá nhẹ nhàng nên thường được trồng trong chậu đất treo, để bàn hoặc thủy sinh ở bàn làm việc, ban công, cửa sổ hoặc nơi có ánh sáng. Phong thủy quan niệm cây trầu bà mang biểu trưng cho sự nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, mang lại sự may mắn, bình an và thành đạt trong học tập, trong công việc đối với người sở hữu và chăm sóc chúng.

Một lưu ý khi trồng trầu bà là nên chọn những nơi không quá tối hoặc nhiệt độ quá cao. Nếu chúng được đặt nơi sai điều kiện này thì sẽ không xanh tốt đồng thời ảnh hưởng tiêu cực tới phong thủy.

Ảnh minh họa: Internet

Cây đỗ quyên

Đỗ quyên hoa lá nhiều, có gai và cũng dễ sống. Loài cây này không chỉ có tác dụng hóa giải những hình khí xấu nơi ban công mà còn có tác dụng mang đến nhiều vận may cho gia chủ.

Ảnh minh họa: Internet

Cây lưỡi hổ

Như tên gọi của mình, cây lưỡi hổ tượng trưng cho sức mạnh của loài hổ giúp xua đuổi ma quỷ, trừ tà ma. Đồng thời, với hình ảnh những chiếc lá mọc thẳng tượng trưng cho sức mạnh cá nhân, cây lưỡi hổ còn giúp mang lại sức mạnh cho gia chủ, củng cố tiền tài, sự nghiệp.

Ảnh minh họa: Internet

Cây xương rồng

Cây xương rồng có hình dáng rất đặc biệt, thân cây phát triển hướng lên trên, giống như xương của con rồng với ý nghĩa mang đến sức mạnh, có tác dụng hóa giải hình sát mạnh bên ngoài.

​​​​*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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