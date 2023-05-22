Ngôi nhà nào sở hữu 5 đặc điểm này trước sau gì gia chủ cũng GIÀU SỤ, đón nhiều dương khí, hút tài hút lộc, Thần Tài phù hộ làm ăn PHÁT ĐẠT

Khi bạn chọn xây nhà hay mua nhà bạn nên chọn những ngôi nhà hoặc những khu chung cư cũng đều nên chọn nơi có tầm nhìn đẹp. Nên chọn những nơi có nhiều cây xanh thoáng mát, có tầm nhìn đẹp thì chính là nơi hợp phong thủy. Nếu bạn chọn được những ngôi nhà như vậy sẽ đảm bảo cho căn nhà của bạn có nguồn năng lượng tích cực.

Bạn nên ưu tiên chọn những ngôi nhà có thể nhìn ra sông hồ, hồ đặc biệt được phong thủy coi trọng, thậm chí nó còn được xem là yếu tố quan trọng nhất bởi ở những nơi này gia chủ làm ăn dễ dàng thuận lợi hút tài lộc vào nhà càng ở càng giàu có tài lộc tăng tiến.

Những vật dẫn dụ sát khí có thể là những góc nhọn từ các ngôi nhà khác hay vật thể lớn chĩa vào nhà. Những ngôi nhà đối diện với vật dẫn dụ sát khí sẽ khiến gia trạch bất ổn.

Nếu không gian xung quanh nhà thoáng đãng, cảnh quan hài hòa, không gặp các góc nhọn thì đó là điều đáng mừng.

Tường nhà kiên cố, không phai màu

Những ngôi nhà xây đã lâu, phần tường rất dễ bị tróc sơn, ẩm mốc, thậm chí xuất hiện cả những vết nứt, lộ xà nhà... Nhưng nếu ngôi nhà của bạn đã xây dựng lâu nhưng vẫn kiên cố, không có bất cứ hỏng hóc nghiêm trọng nào thì đó là một dấu hiệu thịnh vượng. Được sống trong ngôi nhà có phong thủy tốt như vậy, gia chủ có thể gặp được quý nhân phù trợ, từ đó công danh sự nghiệp sẽ thuận lợi, bền vững.

Ảnh minh họa: Internet

Có chim, ong về làm tổ

Nhà ở có chim về làm tổ là một dấu hiệu phong thủy tốt. Người ta cho rằng các loài chim, côn trùng này cũng giống như món quà ông trời ban cho, thuộc về dương khí, mà một khi dương khí đã vào nhà thì tất nhiên những điều may mắn sẽ tới.

Vì thế, những ngôi nhà có phong thủy tốt sẽ thường xuất hiện hiện tượng này, giúp gia chủ vượng đường con cái, gặp nhiều nhiều chuyện vui liên tiếp.

Ảnh minh họa: Internet

Phòng sạch sẽ

Nếu nhà cửa không được chăm sóc, quét dọn thường xuyên thì bụi bẩn tích tụ, nấm mốc xuất hiện. Những điều này sẽ làm ảnh hưởng đến sức khỏe của các thành viên trong gia đình. Nhà cửa cần được giữ sạch sẽ, gọn gàng, vừa tốt cho sức khỏe vừa đón được tài lộc và các vị thần vào nhà.

Ảnh minh họa: Internet

​​​​*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.