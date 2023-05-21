Đón nguồn năng lượng may mắn với 4 loại cây cảnh mà nhà giàu nào cũng yêu thích: Gia chủ chỉ cần đặt trong nhà là TÀI LỘC tự tìm đến, thay đổi vận khí của cả căn nhà ngay lập tức!

Nhà đẹp 21/05/2023 05:55

Dưới đây là những loại cây cảnh có ý nghĩa tốt đẹp, chiêu tài hút lộc cho gia chủ, nhất định phải có ít nhất một cây trong nhà.

Cây mộc hương

Mặc dù mộc hương (tên tiếng Anh là Osmanthus) là loài cây lý tưởng để trồng trong các sân nhỏ. Nó tượng trưng cho chữ "vàng ngọc", nuôi trong nhà chẳng khác gì đem vàng, rước ngọc vào nhà.

Nhiều gia đình trồng cây cảnh mộc hương trước cổng nhà, sân trước để mang may mắn, tài lộc đến cho gia đình. Theo phong thủy, mọi người nên trồng 2 cây đối xứng trước cửa nhà, tượng trưng cho tài lộc dồi dào, viên mãn.

Cây mộc hương cũng có thể trồng trong chậu, làm vật trang trí trong phòng khách, cho hương thơm rất sảng khoái. Hình dáng của cây cũng rất đẹp mắt, ấn tượng.

Đón nguồn năng lượng may mắn với 4 loại cây cảnh mà nhà giàu nào cũng yêu thích: Gia chủ chỉ cần đặt trong nhà là TÀI LỘC tự tìm đến, thay đổi vận khí của cả căn nhà ngay lập tức! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mộc hương cũng có tuổi thọ cao và dễ sống, về cơ bản sau khi trồng không cần quản lý, sau nhiều năm chúng cũng vẫn phát triển đều mà không bị tàn lụi. Dáng cây đẹp, hoa thơm và không cần cắt tỉa.

Khi nở rộ, cây sẽ vàng rực toàn hoa. Đây là cây cảnh được yêu thích trong khu vườn của nhiều gia đình. Cây cảnh này cành lá xum xuê, hầu như xanh tốt quanh năm, lượng hoa ra nhiều và hương hoa tràn ngập.

Cây ngọc ngân

Ngọc ngân cũng là một trong các loại cây có khả năng thanh lọc bụi bẩn, đem lại không khí trong lành, thoáng đãng. Chưa kể, với ý nghĩa phong thuỷ, loại cây này hoàn toàn có thể đem lại vận may về tài lộc, sự hưng thịnh cho gia chủ. Để phát huy tối đa hiệu quả vốn có, gia chủ nên đặt nó tại phòng khách hoặc trên bàn làm việc, trong văn phòng.

Cây phú quý

Cây phú quý rễ chùm, thân được tạo thành bằng những bẹ lá, cuống lá có màu trắng hồng. Lá phú quý mỏng, viền lá có màu hồng đỏ, bên trong có màu đậm. Phú quý là cây cảnh ưa bóng mát, có thể sống được trong môi trường ít ánh sáng, thậm chí chỉ có ánh sáng điện huỳnh quang thôi, nó cũng có thể sinh trưởng và phát triển.

Đây là loại cây có ý nghĩa phong thủy mang đến cho gia chủ sự may mắn, giàu sang và phú quý cho đúng với tên gọi, không chỉ vậy còn có tác dụng lọc sạch không khí, giảm bớt khói bụi, hấp thụ chất hữu cơ dễ bay hơi gây bệnh.

Vị trí đặt cây phú quý tốt nhất nên ở trong phòng khách để mang lại tài lộc và may mắn đến cho gia chủ. Không nên đặt cây cảnh phú quý dưới điều hòa sẽ khiến cây khó phát triển.

Đón nguồn năng lượng may mắn với 4 loại cây cảnh mà nhà giàu nào cũng yêu thích: Gia chủ chỉ cần đặt trong nhà là TÀI LỘC tự tìm đến, thay đổi vận khí của cả căn nhà ngay lập tức! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cây phát tài

Cây phát tài là một trong các loại cây chủ về may mắn, tài lộc, trồng trong nhà rất có lợi cho vận trình sự nghiệp của gia chủ. Màu xanh cùng chút sắc vàng nhẹ của lá được cho là có khả năng đem lại nguồn sinh khí tốt cho không gian xung quanh. Cây phát tài phát triển tốt với điều kiện ánh sáng và độ ẩm vừa phải trong nhà. Hình dáng cây thẳng đứng, lá gọn gàng của cây thích hợp được bày trí ở các góc phòng, đặc biệt là phòng khách hoặc các lối đi.

Đón nguồn năng lượng may mắn với 4 loại cây cảnh mà nhà giàu nào cũng yêu thích: Gia chủ chỉ cần đặt trong nhà là TÀI LỘC tự tìm đến, thay đổi vận khí của cả căn nhà ngay lập tức! - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

​​​​*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tổ tiên dặn kỹ: Nhất định phải có 6 loại cây trong nhà nếu muốn gia tăng PHÚ QUÝ, giàu có 3 đời!

Tổ tiên dặn kỹ: Nhất định phải có 6 loại cây trong nhà nếu muốn gia tăng PHÚ QUÝ, giàu có 3 đời!

Dưới đây là những loại cây cảnh phong thủy nhất định phải có trong nhà nếu gia chủ muốn chiêu tài hút lộc, làm ăn phất lên như diều gặp gió.

Xem thêm
Từ khóa:   nhà đẹp cây cảnh phong thủy cây cảnh tài lộc

TIN MỚI NHẤT

Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Ngoại tình 35 phút trước
Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Tâm sự gia đình 50 phút trước
Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Tâm sự 1 giờ 5 phút trước
Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 1 giờ 20 phút trước
Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Tâm sự gia đình 1 giờ 35 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng gọi cửa dồn dập giữa đêm khuya của cô hàng xóm

Sự thật đằng sau tiếng gọi cửa dồn dập giữa đêm khuya của cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 1 giờ 50 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ

Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ

Tâm sự 2 giờ 5 phút trước
Nỗi lòng người vợ mang thai chấp nhận nhẫn nhịn khi biết chồng nhiều lần gạ gẫm người khác

Nỗi lòng người vợ mang thai chấp nhận nhẫn nhịn khi biết chồng nhiều lần gạ gẫm người khác

Ngoại tình 2 giờ 20 phút trước
Quyết định hủy cưới đột ngột ngay khi đang phát thiệp hỷ và câu nói cay đắng từ người đến sau

Quyết định hủy cưới đột ngột ngay khi đang phát thiệp hỷ và câu nói cay đắng từ người đến sau

Tâm sự 2 giờ 35 phút trước
Chồng cũ ngỡ ngàng khi thấy tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ đến tòa ly hôn

Chồng cũ ngỡ ngàng khi thấy tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ đến tòa ly hôn

Tâm sự 2 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng