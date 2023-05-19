Ngoài vẻ đẹp tươi tắn và rực rỡ, hoa trạng nguyên còn là biểu tượng cho sự đỗ đạt, thành danh trong học tập. Tuy nhiên, nếu nhà có trẻ nhỏ thì bạn nên cân nhắc trưng cây hoa này. Bởi vì nhựa mủ của cây hoa trạng nguyên khi tiếp xúc trực tiếp với da (đặc biệt vùng mắt) của trẻ sẽ gây cảm giác nóng rát, là nguyên nhân dẫn đến mụn và mẩn đỏ.

Hoa tử đằng là một loài hoa họ đậu, dây leo, hoa thành từng chùm màu tím, trông rất đẹp, thường được trồng làm cảnh phổ biến ở Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc. Chúng vừa có vẻ ngoài đẹp hấp dẫn lại vừa có mùi hương rất thơm. Tuy nhiên, phần hạt của loại hoa này lại rất độc, nếu không may ăn phải sẽ bị trúng độc với các triệu chứng như nôn ói, chuột rút và tiêu chảy.

Ảnh minh họa: Internet

Hoa thủy tiên

Giống như huệ lili, thủy tiên cũng là loài hoa xuất hiện nhiều trong ngày lễ Tết. Những bông hoa thủy tiên toát lên vẻ đẹp nhẹ nhàng và thanh thuần, nhưng ít ai biết chúng lại chứa chất Alkaloids rất độc. Bên cạnh đó, hoa thủy tiên có hình dáng giống củ hành tây, còn lá thủy tiên thì giống lá tỏi, nhìn không kỹ rất dễ nhầm lẫn. Nếu chẳng may ăn nhầm sẽ gây nên các triệu chứng như: chóng mặt, tiêu chảy và co giật. Hội những người mê thủy tiên cần đặc biệt ghi nhớ và cảnh giác khi trưng loài hoa này trong khu vực nhà bếp.

Ảnh minh họa: Internet

Phong lữ thảo

Loài hoa này có màu sắc tươi sáng và rất đẹp. Nó có tác dụng đuổi muỗi vào mùa hè nóng bức. Tuy nhiên, nếu trẻ em gặp phải, chúng có thể nổi mẩn đỏ, sưng và ngứa. Nếu bạn muốn trồng phong lữ thảo, bạn phải trồng nó trên sân thượng, thông gió tốt và nở hoa mạnh mẽ.

Ảnh minh họa: Internet

Hoa cẩm tú cầu

Cẩm tú cầu là loài hoa đẹp và rất được ưa chuộng để trưng trong nhà. Chắc chắn nhiều người sẽ vô cùng bất ngờ khi cẩm tú cầu có mặt trong danh sách những loài hoa chứa chất độc. Rất nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, lá và củ của cẩm tú cầu chứa chất Hydragin-cyanogenic glycoside - nếu chúng ta sơ ý ăn nhầm sẽ ngay lập tức bị ngứa ngáy, tiêu chảy, nghiêm trọng hơn có thể dẫn tới hôn mê và rối loạn tuần hoàn máu. Chưa kể, nếu bạn có làn da nhạy cảm thì những hạt phấn nhỏ do hoa cẩm tú cầu phát tán ra khi tiếp xúc với da còn có thể khiến cho bạn bị dị ứng.