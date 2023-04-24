Bật mí loài cây nghe tên đã thấy lắm tiền nhiều của, trưng trong nhà đảm bảo thu hút tài lộc phú quý, được dân kinh doanh lùng sục khắp nơi

Cây đại phú gia có hình dạng bên ngoài trông như cây chuối nhỏ có chiều cao trưởng thành từ 50-100cm. Cây họ ráy nên thường có cuống lá mập, bẹ lá thường ôm sát lấy thân.

Chính vì vậy, người ta quan niệm rằng cây đại phú gia càng phát triển xanh tốt sẽ mang đến cho gia chủ nhiều may mắn và tài lộc. Nhưng khi cây chết thì mang lại điềm xấu nên gia chủ cần phải chăm sóc cây chu đáo hơn.

Cây đại phú gia trong Hán Việt có nghĩa “đại” là to lớn giúp gia chủ làm việc đại sự suôn sẻ, “phú” là phú quý mang lại sự giàu sang, tiền tài, “gia” là nhà đại diện cho chủ nhà làm ăn phát đạt theo ý mình.

Bên cạnh đó với hình dáng cây to lớn, lá um tùm cây còn là biểu tượng cho ý chí, kiên cường, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn và thử thách trong cuộc sống. Ngoài ra, thân cây mọc lên nhiều bẹ ôm sát lấy nhau còn mang ý nghĩa gia đình sum vầy, hạnh phúc.

Ảnh minh họa: Internet

Tác dụng của cây đại phú gia

Trang trí cảnh quan: Cây đại phú gia rất được ưa thích dùng để trang trí nội thất phòng khách, tiểu cảnh trang trí trong nhà, sân vườn, sân thượng, ban công, hành lang, văn phòng,… Dáng cây đẹp và cao quý giúp tô điểm cho không gian sống trở nên thanh lịch và sang trọng hơn rất nhiều.

Thanh lọc không khí: Cây có thể giúp thanh lọc không khí, hút các khí độc, cung cấp oxi cho và mang lại bầu không khí xanh mát. Cây còn thể thể hút nhiệt tỏa ra từ khác thiết bị máy móc làm giảm nhiệt độ phòng mang lại bầu không khí làm việc thoải mái.

Giúp tinh thần thư thái: Các loại cây xanh giúp mang đến mảng xanh cho không gian sống và làm việc. Nhờ vậy có thể xóa tan đi không gian tù túng, nhàm chán và không khí căng thẳng. Từ đó giúp tinh thần sảng khoái, dễ dàng sáng tạo ra được nhiều ý tưởng mới mẻ hơn. Mang đến những nguồn năng lượng tích cực và tươi mới cho tất cả mọi người.

Làm quà tặng ý nghĩa: Cây đại phú gia thường được sử dụng làm quà tặng ý nghĩa như một lời chúc phát tài, vạn sự như ý cho những dịp như tân gia, thăng chức hay lễ tết,… Đặc biệt khi cây ra hoa sẽ là một tin tốt, báo hiệu sẽ gặp may mắn trên con đường thăng tiến về công danh, sự nghiệp.

Ảnh minh họa: Internet

Cây đại phú gia hợp mệnh gì?

Cây đại phú gia có màu xanh tượng trưng cho mệnh Mộc, phù hợp với những người mệnh Mộc, Thủy, Hỏa. Những người 3 mệnh này đều phù hợp để trang trí cây trong nhà hoặc những nơi làm việc. Cây càng phát triển tốt, lá xanh tươi và to thì càng gặp nhiều may mắn về tài lộc, thịnh vượng nên gia chủ cần chăm sóc cây kỹ lưỡng.

Ảnh minh họa: Internet

Vị trí đặt cây đại phú gia trong phong thủy

Nhiều người quan niệm rằng, nên đặt cây ở vị trí hướng Nam hoặc hướng Đông Nam cây sẽ phát huy tốt năng lực của mình hơn về mang lại may mắn, tài lộc.

Tuy nhiên, cây đại phú quý là loại cây chịu bóng nên thích hợp đặt ở những vị trí có ánh sáng yếu như sảnh, hành lang, góc nhà, giếng trời,…

Ngoài ra, cây có kích thước lớn nên thường được đặt ở những nơi rộng rãi với mục đích tạo điểm nhấn ngôi nhà thêm sự trang trọng, thanh lịch.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.