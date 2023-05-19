Tổ tiên dặn kỹ: Nhất định phải có 6 loại cây trong nhà nếu muốn gia tăng PHÚ QUÝ, giàu có 3 đời!

Bàng Singapore là loại cây thân gỗ lá lớn, tán lá rộng, tròn và đầy đặn, màu xanh tươi tốt quanh năm tượng trưng cho tiền tài, giàu sang và mang đến nhiều may mắn.

Bàng Sing thuộc nhóm cây dễ trồng nên cây có thể thích nghi với nhiều điều kiện ánh sáng, phát triển tốt trong nhà kính có ánh sáng, không thích hợp trồng trực tiếp nơi có ánh sáng quá gắt, lá sẽ sẽ phai màu.

Dáng cây vươn cao, đầy sức sống, thanh lịch và sang trọng, phù hợp đặt tại phòng tiếp khách, văn phòng… Bàng Singapore là cây nội thất bền vì vậy còn được trồng nhằm mang lại nhiều sức khỏe , thịnh vượng cho gia chủ.

Ảnh minh họa: Internet

Cây hồng sa mạc

Cây hoa hồng sa mạc có tên thường gọi là cây hoa sứ thái, tên khoa học là Adenium obesum thuộc họ Apocyanaceae, được mệnh danh là “hoa hồng sa mạc” đã có từ khá lâu, được trồng và phát triển ở nhiều nơi trong nước ta.

Hồng sa mạc được coi là một loài thực vật may mắn vì thân cây căng mọng thể hiện sự dồi dào về tài chính.

Trên hết, cây còn mang những bông hoa hình chiếc kèn ngoạn mục. Bởi vì loài mọng nước này tích trữ độ ẩm trong "cái bụng" lớn của nó nên cây có thể bị thối rữa nếu bị tưới quá nhiều. Bạn cần lưu ý khi tưới nước.

Ảnh minh họa: Internet

Cây cành vàng lá ngọc

Cây cành vàng lá ngọc có ý nghĩa tốt đẹp về tiền tài ngay từ tên gọi. Trồng cây cảnh này chẳng khác nào bê “vàng ngọc” đặt trong nhà. Cây cảnh này thường mọc ở vùng hoang dại, mọc thành bụi lớn, ở các nơi ẩm thấp.

Cây có lá dày, thân tương đối khỏe mạnh, là loài cây chịu hạn và dễ nuôi, có thể uốn thành cây bonsai cũng rất đẹp.Không chỉ có ý nghĩa về mặt tài lộc, cây cành vàng lá ngọc còn là biểu tượng của tình yêu vĩnh cửu, đoàn kết. Đặt cây cảnh có ý nghĩa tốt lành này trong nhà tương được với việc gia tăng phú quý, chiêu tài, hút lộc vào nhà.

Cây đại phú gia

Cây đại phú gia là cây nội thất được ưa chuộng hàng đầu của nhiều khách hàng. Do cây có dáng hình đẹp, hợp với mọi phong thủy và mang ý nghĩa tốt đẹp.

Đại phú gia như thể hiện gia đình đại phú. Chính vì thế cây được đặt ở khắp mọi nơi, với mong ước gia chủ ngày càng làm ăn phát đạt, đại phú đại quý. Trong trường hợp đặt chậu đại phú gia có kèm theo chậu cây kiểng phú quý là thể hiện việc đại phú - đại quý rất tốt cho làm ăn buôn bán của gia chủ.

Cây thích hợp để trang trí nội thất, văn phòng, tiền sảnh…vì cây ưa ánh sáng bán phần. Đại phú gia có thể đặt cầu thang, hành lang, tiền sảnh công ty, văn phòng nội chính, cửa ra vào…nhằm đón tài lộc vào nhà.

Trong kinh doanh đặc biệt cần có sự phát đạt nên đại phú gia thường hay xuất hiện tại các văn phòng, ngoài ra cây còn sử dụng để làm quà tặng với lời cúc đại phú đến với người nhận.

Ảnh minh họa: Internet

Cây phát tài phát lộc

Cây phát tài phát lộc là cây phong thủy mang đến may mắn và tài lộc. Phát tài phát lộc là biểu trưng cho luồng khí, dòng chảy sức mạnh và năng lượng tươi mới, khởi đầu tốt đẹp cho mọi người.

Loại cây cảnh may mắn có ý nghĩa phong thủy tốt đẹp này dù có các đốt nhưng cũng không phải thực sự là một cây tre mà giống như mía hay ngô hơn.

Tuy nhiên, rõ ràng sự tương đồng của nó với cây tre- trúc cũng đủ khiến nó trở thành cây cảnh may mắn. Cây cảnh này có thể trồng trong đất hoặc thủy canh. Điềm lành, may mắn cũng phụ tuộc vào số lượng thân cây mà bạn trồng trong nhà.

Cây hồng đá

Cây cảnh hồng đá có quả không nhiều như táo gai nhưng quả hồng đá rất đẹp. Những quả hồng đá màu vàng, đỏ có giá trị làm cảnh rất lớn. Cây cảnh hồng đá có ý nghĩa là nhiều con cái, nhiều phúc lộc, trường thọ và phú quý, có tác dụng phong thủy tụ tài, thu hút tài lộc, làm ăn phát đạt.

Người yêu cây cảnh có thể trồng hồng đá trước cửa. Cây cảnh này ưa ánh sáng mặt trời, không thích hợp để bảo dưỡng trong phòng khách.

Cây cảnh hồng đá là cây bonsai quý, có giá trị làm cảnh cao. Cây cảnh này cũng có tuổi thọ rất cao, vài chục năm là chuyện dễ dàng.



Ảnh minh họa: Internet

​​​​*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.