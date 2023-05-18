Vạn niên thanh là loại cây được nhiều gia đình lựa chọn để trang trí trong nhà vì chúng có thể phát triển trong điều kiện ánh sáng yếu. Tuy nhiên, nếu lỡ ăn phải lá cây, phần nhựa có thể khiến lưỡi bạn bị bỏng, ngứa và sưng lên. Hiện có rất nhiều loại giá đỡ trang trí được bày bán ở các cửa hàng, giúp bạn có thể treo chúng cao lên, tránh xa tầm với của trẻ nhỏ và vật nuôi.

Thường xuân là loại cây leo hoàn hảo để treo trên giá sách hoặc khu vườn nhỏ trong nhà. Tuy ăn phải một lượng lớn cây thường xuân mới có thể gây ra các vấn đề nghiêm trọng, tất cả các bộ phận của cây đều có thể gây ra các triệu chứng bao gồm kích ứng da, nóng rát cổ họng, sốt và phát ban. Do thường xuân có xu hướng mọc thành dây leo nên tốt nhất hãy đặt nó ở nơi cao hẳn so với mặt đất, ngoài tầm với của trẻ em và vật nuôi.

Ảnh minh họa: Internet

Cây lan ý

Lan ý là một trong những loại cây mang nhiều ý nghĩa phong thủy được nhiều gia đình lựa chọn. Bởi vẻ đẹp dịu dàng, tinh khiết mà quý phái của bông hoa màu trắng mang đến sự thanh cao, tinh tế và sang trọng cho ngôi nhà. Không chỉ vậy, lan ý còn có khả năng giữ ẩm, điều hòa không khí, giúp môi trường sống của bạn luôn trong lành và thoải mái.

Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, ít ai biết được sự thật bên trong của loài hoa này. Các bộ phận của lan ý đều chứa chất độc gây nguy hiểm đến sức khỏe con người. Chất độc khi vào da sẽ gây cảm giác bỏng rát, nếu nuốt phải sẽ dẫn đến tình trạng buồn nôn, tiêu chảy, môi sưng… Đối với các loài động vật, nếu không phát hiện kịp thời, chất độc có thể khiến chúng bị biếng ăn, suy thận và dẫn đến tử vong.

Loa kèn

Loa kèn có hương thơm không lẫn vào đâu được và màu trắng tinh khiết của nó cũng bắt mắt. Mặc dù chúng rất đẹp, nếu ăn phải một lượng nhỏ bất kỳ bộ phận nào của loài hoa này, mèo nuôi trong nhà có nguy cơ tử vong do suy thận nếu không được bác sĩ thú y điều trị trong vòng 18 giờ. Ngay cả phấn hoa loa kèn cũng độc hại đối với mèo, vì vậy bạn nên loại bỏ nhị hoa màu vàng ngay sau khi hoa nở để bảo vệ thú cưng. Trẻ em tiếp xúc loa kèn không có nguy cơ bị độc.

Ảnh minh họa: Internet

Trầu bà

Cây Trầu Bà thuộc họ Ráy. Cũng giống như Hồng Môn, cây này cũng là “máy lọc khí độc” thuộc hàng đầu. Đặc biệt cây dễ trồng, dễ chăm sóc, lại mang đến nhiều năng lượng phong thủy tích cực cho căn nhà.

Ảnh minh họa: Internet

Trong thân, lá cây có chứa calcium oxalate. Khi nhai phải lá, có thể bị bỏng rát niêm mạc lưỡi, cổ họng và ruột. Đã từng có trường hợp người ăn phải lá của hai loại cây này bị cứng lưỡi, nghẹn họng, hô hấp khó khăn và không thể nói được. Nặng hơn là sẽ bị ngộ độc gây chết người.

Vạn tuế

Cây vạn tuế có tên khoa học là Cycas revoluta Thunb.Dòng cây này thuộc họ thiên tuế Cycadaceae. Nó phân bố ở nhiều quốc gia như: Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ. Ở Việt Nam cây thường được trồng để làm cảnh trong nhà với nhiều ý nghĩa đặc biệt. Tuy nhiên, theo cảnh báo đăng trên tờ National Tropical Botanical Garden, mọi người không nên tiếp xúc gần hoặc dùng tay bứt lá, hạt, vỏ vạn tuế, bởi có thể bị ngộ độc. Cụ thể các hợp chất alkaloids trong thân cây có thể gây ung thư. Acid amin là nguyên nhân làm rối loạn thần kinh mãn tính, ngay cả trong hạt vạn tuế cũng có chất cycasin độc tính khá cao.

Ảnh minh họa: Internet

Các nhà khoa học khuyên không nên tiếp xúc thường xuyên hoặc đặt cây vạn tuế trong phòng kín bởi nó có thể gây bệnh, ngộ độc thậm chí gây tử vong cho người. Nên đặt cây tránh xa tầm với của trẻ em, bởi cơ thể non nớt của bé dễ bị tổn thương nếu vô tình chạm vào cây.

Cây kim tiền

Trong thân, lá cây có chứa calcium oxalate. Khi nhai phải lá, có thể bị bỏng rát niêm mạc lưỡi, cổ họng và ruột. Đã từng có trường hợp người ăn phải lá của hai loại cây này bị cứng lưỡi, nghẹn họng, hô hấp khó khăn và không thể nói được. Nặng hơn là sẽ bị ngộ độc gây chết người.