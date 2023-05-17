Cây phong thủy nở hoa, điềm lành phát tài liền ập đến với gia chủ, may mắn phúc khí đang tràn về

Lưỡi hổ là cái tên quen thuộc, ngay cả khi không phải dân chơi cây sành sỏi thì nhiều người vẫn chọn trồng loài cây này trong nhà. Lưỡi hổ có sức sống rất tốt ngay cả khi bạn bỏ quên việc tưới tắm, chăm sóc cho cây thì cây vẫn sống khỏe .

Cũng giống như 2 loài nói trên, cây lưỡi hổ nở hoa sẽ hút lộc vì chúng rất hiếm khi ra hoa. Hoa lưỡi hổ được mọc từ thân cây, khi bạn nhìn thấy một chồi xanh xuất hiện từ lá thì xin chúc mừng bạn: Cây đang từ từ trổ hoa. Hoa có cánh dài mảnh, cuộn lại từng vòng xinh xắn. Phong thủy tin rằng, nếu vào đúng dịp đầu xuân năm mới mà lưỡi hổ ra hoa, thì nghĩa là năm đó gia chủ sẽ phát tài, phát lộc, vạn sự hanh thông, sở cầu như nguyện.

Góp mặt trong danh sách những loại cây "ăn tiền thiên hạ", một khi nở hoa là gia chủ vui sướng chính là cây ngọc bích. Loài cây này có khi đến chục năm cũng chẳng chịu ra hoa. Bởi vì hiếm như vậy, nên người ta lại càng tin rằng khi trồng được ngọc bích nở hoa thì đó là kì tích, là dấu hiệu của may mắn, tài lộc.

Ảnh minh họa: Internet

Cây trúc phát tài

Cây trúc phát tài có ý nghĩa mang đến may mắn, tiền tài, phúc lộc và sự bình yên. Nhiều người không biết rằng trúc phát tài có thể ra hoa. Hoa của cây trúc phát tài có màu trắng, nở từng chùm, mọc vươn lên từ tán cây.

Người ta tin rằng trúc phát tài ra hoa là điềm báo may mắn, Thần Tài gõ cửa, tiền bạc sắp đến nhà.

Ảnh minh họa: Internet

Cây thiết mộc lan

Thuộc nhóm cây cảnh thân gỗ, thiết mộc lan là một trong những loài cây cảnh được yêu thích nhất vì vừa vượng phong thủy lại có khả năng thanh lọc không khí cực tốt. Cây có sức sống cực đáng nể phục, thậm chí bạn chỉ cần trồng một cành nhỏ xuống đất, cây cũng có thể phát triển tươi tốt như thường.

Mặc dù khá "dễ tính" nhưng không phải ai trồng thiết mộc lan cũng có thể nhìn thấy cây ra hoa. Và dĩ nhiên, khi cây nở hoa thì các gia chủ mừng chẳng khác nào "bắt được vàng" bởi người ta tin rằng đó là điềm báo cho những tin vui, chuyện đại sự sớm thành.

Nếu bạn chưa biết thì hoa của thiết mộc lan có màu trắng hoặc nâu tím, mọc thành từng chùm to dài và đăc biệt có mùi hương thơm dịu nhẹ, dễ chịu. Càng ngắm thiết mộc lan nở hoa, vẻ đẹp của cây sẽ giúp bạn cảm thấy thư thái và sảng khoái tinh thần.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.