Bật mí 5 loại cây cảnh CHIÊU TÀI hút lộc: Trồng trong nhà sớm muộn gì gia chủ cũng PHÁT TÀI, được Thần Phật phù hộ mọi lúc mọi nơi

Kim ngân lượng là cây quả đỏ rực xen giữa tán lá cây xanh và quả đỏ mọng vô cùng bắt mắt đại diện cho sự sung túc, ấm no, an khang thịnh vượng, sức khoẻ trường thọ, gia đình hạnh phúc viên mãn. Ngay cái tên của cây cảnh này đã đủ nói lên được ý nghĩa tốt của cây trong phong thủy. Trồng cây Kim ngân lượng giúp chủ nhà có cuộc sống sung túc, tiền bạc nhiều không phải nghĩ.

Cây kim ngân lượng có hình dáng phóng khoáng, thẳng tắp, cành lá dài, xanh mướt, quả đỏ treo dưới kẽ lá. Loại quả này để lâu, có thể kéo dài vài tháng mà không bị rụng. Đây là cây cảnh “trấn nhà” được ưa thích bày ở phòng khách với mong muốn xua đuổi tà khí, xui xẻo và mang lại nhiều tài lộc. Cây cảnh này cũng có sức sống bền bỉ, dễ chăm sóc, chịu được lạnh và ẩm, không bệnh tật nên cũng rất dễ chăm sóc.

Cây kim tiền là loại cây xanh trồng trong nhà rất phổ biến. Loại cây này nổi tiếng với lá dày và sáng bóng, giống như một chuỗi đồng tiền, có tác dụng thanh lọc không khí rất tốt. Ngoài ra, cây kim tiền dễ thích nghi với môi trường, cho dù đất nghèo dinh dưỡng vẫn có thể sống. Theo phong thủy, khi cây kim tiền ra hoa chính là báo hiệu sự may mắn đang đến, mọi việc suôn sẻ và cuộc sống ngày một sung túc.

Cây đuôi công

Một loài cây cuối cùng nằm trong danh sách cây phong thủy mà bạn không nên bỏ qua đó chính là cây đuôi công. Sở dĩ loại cây này có tên là “đuôi công” là vì lá cây có hình bầu dục trông hơi nhọn ở hai đầu và có vân rất giống đuôi của chim công.

Trong phong thủy, cây đuôi công được xem là một trong những loài cây giúp mang lại sự may mắn, thịnh vượng cho gia chủ. Đồng thời, đây còn là loại cây biểu tượng cho phúc lộc, tiền tài bền vững, giúp họ hút tài vận và xua đuổi phong thủy xấu trong nhà.

Ngoài ra, loài cây này còn có khả năng thanh lọc không khí và ngăn ngừa dị ứng rất tốt. Việc đặt cây trong phòng sẽ luôn giữ cho không khí luôn trong lành, mát mẻ và làm giảm căng thẳng, mệt sau những giờ làm việc, học tập mệt mỏi.

Ảnh minh họa: Internet

Cây kim ngân

Đây là loại cây thích nghi nơi ánh sáng yếu nên khi trồng trong nhà cây vẫn phát triển khỏe mạnh. Cây kim ngân có thân trụ to, lá xanh mượt tươi tốt, thể hiện cho sức sống mãnh liệt. Theo phong thủy , trồng cây kim ngân trong phòng khách sẽ mang lại may mắn, thành công cho gia chủ.

Cây vạn niên thanh

Vạn Niên Thanh cũng là một trong những cây cảnh mang lại ý nghĩa phong thủy rất tốt. Khi trồng trong nhà, loài cây này giúp cho gia chủ có được cuộc sống thịnh vượng và sung túc, đồng thời còn giúp cho gia đình được êm ấm, hạnh phúc.

Chính vì vậy mà loài cây này thường được gửi tặng trong các dịp lễ lớn như tân gia, năm mới, khai trương,... như một lời chúc cầu may mắn đến với người nhận.

Song song đó, trồng cây vạn niên thanh trong phòng làm việc là cách vừa giúp lọc không khí, vừa hóa giải những luồng khí xấu trong quá trình gia chủ làm việc. Đồng thời, đây cũng là cây có khả năng lọc sạch các chất độc mang đến bầu không khí trong lành, thoáng mát trong ngôi nhà của bạn.



Ảnh minh họa: Internet

​​​​*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.