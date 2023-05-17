Vừa bước vào nhà 'đập vào mắt' là 4 thứ: Lí do gia chủ nghèo khó, bị chặn hết TÀI LỘC là đây chứ đâu!

Vậy trước tiên chúng ta hãy cùng xem những lý do tại sao người xưa tránh đặt gương đối diện cửa ra vào. Gương có thể soi gương mặt con người thông qua nguyên lý phản xạ, người xưa không biết phản xạ là gì nhưng họ biết rằng gương có thể phản chiếu ánh sáng.

Đầu tiên chính là gương, gương được xem là vật dụng không thể thiếu của mỗi gia đình, ngoài những chiếc gương nhỏ có tác dụng tổng thể của việc ăn mặc thì ở nhà vẫn thường có chiếc gương lớn. Việc đặt gương trong nhà được chú ý rất nhiều , từ xa xưa người ta quan niệm không nên đặt gương trước cửa.

Cổ nhân cũng rất chú trọng đến phong thủy của ngôi nhà, khi xây nhà không chỉ chọn vị trí cẩn thận mà còn chú trọng đến phong thủy khi đặt các đồ vật ở trong. Việc bài trí nhiều đồ vật thường là để tụ các phong thủy xung quanh vào nhà nhằm đạt được tác dụng chiêu tài hay bình an.

Ảnh minh họa: Internet

Bởi thế nên sự phản chiếc của chiếc gương thì người xưa quan niệm là sẽ chuyển vận may đi, nếu đặt ở cửa thì vận may sẽ bị phản lạ lại nếu bị gương phản chiếu. Làm như vậy dễ làm thất thoát vận khí, còn cản trở sự lưu thông của vận khí trong phòng, lâu ngày vận khí không vào được, xui xẻo cũng không ra ngoài được. Nó sẽ ảnh hưởng đến sự hòa thuận và ổn định của gia đình, đồng thời cũng là nguyên nhân làm thất thoát của cải trong gia đình, cuối cùng là làm cho một gia đình sa sút.

Bình hoa rỗng

Bình hoa là vật trang trí phổ biến ở nhiều gia đình nên thường hay trưng ở vị trí cửa ra vào dễ nhìn thấy. Tuy nhiên trong phong thủy, bình hoa rỗng tượng trưng cho sự trống trải không người, mang vận đào hoa, gây ra rạn nứt tình cảm vợ chồng hoặc có người "thứ ba" phá hoại. Bình hoa giả, hoa héo cũng được cho mang điềm xấu.

Nếu bạn thực sự muốn, hãy trưng những bông hoa tươi mới vào bình để ai nhìn thấy cũng vui vẻ.

Nhìn thấy tủ lạnh ngay khi bước vào nhà

Bất kể diện tích ngôi nhà của bạn có chật hẹp đến đâu, tốt nhất bạn không nên đặt tủ lạnh ở vị trí cửa ra vào.

Dưới góc độ phong thuỷ tủ lạnh giống như bức tường khi đặt ở cửa, mình thường đóng mở liên tục điều này gián tiếp cản đường ra vào của cửa.

Có nhiều gia đình trang bị 2 tủ lạnh để ở nhiều vị trí khác nhau, có thể là phong khách và cả phòng bếp. Tuy nhiên, theo phong thủy, phòng khách là một vị trí không nên đặt tủ lạnh.

Bởi tủ lạnh thuộc Kim và phòng khách cũng là Kim nên Kim gặp Kim không tốt và dễ ảnh hưởng tới sự hưng thịnh của gia chủ.

Do vậy, vị trí đặt tốt nhất là phòng bếp. Vì phòng bếp thuộc Hỏa, nó là một nơi cân bằng nhất, vượng Hỏa thì cần sự xuất hiện của Kim tạo ra một không gian thịnh.

Ảnh minh họa: Internet

Ban công

Trong thiết kế nhà của nhiều gia đình, có thể nhìn thấy ban công thẳng cửa. Cách bố trí này không tốt, đặc biệt khi khoảng cách phòng khách ngắn. Người xưa quan niệm, cửa chính và ban công là lối ra vào của tài lộc. Nếu hai hướng này đối nhau, tài lộc khó giữ.

Ảnh minh họa: Internet

​​​​*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm