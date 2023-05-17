Trên BÀN THỜ đặt 5 thứ cấm kỵ bảo sao gia chủ làm ăn mãi mà chẳng thấy dư, gặp nhiều VẬN XUI, thu hút 'vong hồn'

Theo quan niệm phong thủy, bày đổ giả trên bàn thờ Phật, bàn thờ thần linh hay bàn thờ gia tiên được coi là hành vi bất kính. Điều này thể hiện thái độ không thành tâm, hời hợt của gia chủ trong việc chăm lo hương khói, thờ cúng.

Vì vậy, gia chủ nên tránh để những món đồ giả như hoa giả, quả giả lên bàn thờ. Khi thờ cúng, nên sử dụng hoa tươi, quả thật.

Đồ giả để được lâu, ít phải lau dọn nhưng không có sức sống. Nhiều gia đình thậm chí để đồ giả trên bàn thờ từ năm này qua năm khác và không thay mới. Đây là điều không nên. Nó có thể ảnh hưởng đến phúc khí của gia đình.

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Cành vàng lá ngọc đã cúng ở chùa mang về thờ

Nhiều người đi lễ chùa chiền, đình đền hay mua những cành vàng lá ngọc, đồ hàng mã đẹp để dâng cúng, rồi xin lộc mang về trưng trên bàn thờ gia tiên nhà mình. Tuy nhiên đây là điều không nên, vì những thứ cành vàng lá ngọc có nhiều điều khó nói như: Bày bán chỗ có sạch không, cất giữ thế nào, có bị ô uế hay không, mặt khác khi đã dâng cúng ở chùa những cành vàng lá ngọc này có thể sẽ có vong, rồi đủ thứ bám vào...

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Giấy tiền, vàng mã đặt quá lâu trên bàn thờ

Giấy tiền, vàng mã là thứ dùng để cúng một lần. Sau khi cúng xong, gia chủ nên hóa vàng cang sớm càng tốt. Đặt những thứ này trên bàn thờ quá lâu sẽ không tốt. Theo quan niệm dân gian, đặt giấy tiền, vàng mã trên bàn thờ lâu ngày sẽ khiến chúng "hết thiêng".

Chân hương vòng

Từ trước tới nay, chỉ ở các nơi thờ tự đền chùa, đình, phủ mới cắm que sắt vào bát hương để thắp hương vòng. Còn với bàn thờ gia tiên, gia chủ tuyệt đối không được tự tiện cắm chân hương vòng. Các chuyên gia phong thủy cho biết, cắm chân hương vòng vào bát hương sẽ ảnh hưởng xấu tới sức khỏe của gia chủ. Nếu muốn thắp hương vòng, tốt nhất hãy đốt ở ngoài bát hương rồi đặt trên đĩa là được.

Ảnh minh họa: Internet

Cát trong bát hương

Khi thay hoặc bốc bát hương mới, gia chủ bắt buộc phải sử dụng cốt bát hương gồm thất bảo và tro nếp đặt bên trong. Lưu ý, không dùng cát thay thế tro nếp vì đây là đồ vật kiêng kỵ đặt trên bàn thờ, dễ dàng khiến cho các vị thần linh và gia tiên khiển trách.

Tro sạch sau khi được đốt từ rơm nếp hay rơm tẻ còn phải trải qua quy trình sàng lọc kỹ càng để có thể loại bỏ tạp chất. Làm trái với những nguyên tắc này, gia đình rất dễ xảy ra bất hòa, lục đục, sức khỏe có dấu hiệu suy yếu.

​​​​*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.