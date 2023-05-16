Tổ Tiên dặn kĩ: 3 loại cây nở hoa thì đừng vội mừng, đó chính là báo hiệu cho điềm gở sắp ập đến!

Nhà đẹp 16/05/2023 06:15

Nếu trong nhà bạn đang trồng những loại cây cảnh này và chúng đột nhiên ra hoa thì đó chính là điềm báo báo hiệu cho điều không may mắn, gia chủ hãy đặc biệt chú ý.

Cây sen đá

Cây sen đá khá dễ trồng, có thể thích nghi với mọi loại khí hậu, mọi địa hình và sống quanh năm. Theo phong thuỷ, sen đá rất dễ trồng, có thể thích nghi với mọi loại khí hậu, mọi địa hình và sống quanh năm.

Mặc dù sen đá chủ yếu là ngắm lá, nhưng chúng cũng có khả năng ra hoa và hầu hết các giống đều có thể ra hoa. Tuy nhiên nhưng người yêu sen đá phần lớn lại không thích nó nở hoa, bởi hoa nở thường không đẹp lại khiến cây tiêu hao nhiều chất dinh dưỡng và nước, từ đó cây sẽ chết dần chết mòn. Cây không còn sự sống cũng là điềm báo lúc bao nhiêu vận xui sẽ ập đến, công việc thất bại, thậm chí có thể đứng trước nguy cơ phá sản.

Nhưng loại cây này lại có sức sống mạnh liệt, khi lá rụng xuống sẽ nhanh chóng bén rễ và mọc thành cây mới nên tính ra bạn cũng không bị lỗ đâu.

Tổ Tiên dặn kĩ: 3 loại cây nở hoa thì đừng vội mừng, đó chính là báo hiệu cho điềm gở sắp ập đến! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tre, trúc

Tre, trúc không chỉ dùng để làm cảnh mà còn là loại cây có ý nghĩa phong thủy tốt, được nhiều gia đình chọn làm cây trồng trong sân vườn, đây còn là biểu tượng cho sự bền vững, mạnh mẽ và trường thọ.

Hoa tre, hoa trúc thuộc loại trăm năm mới nở một lần, nhưng hoa nở lại bị coi là điềm gở. Loại cây này vốn không chịu được hạn hán hoặc bị sâu bệnh, khi gặp vấn đề này chúng sẽ héo úa dần. Trước khi cây mất hết sự sống, nó sẽ nở hoa, tức là ra hoa là giai đoạn cuối cùng của cây tre, cây trúc. Chính vì vậy, dân gian cho rằng tre, trúc ra hoa là điềm gở, cảnh báo hung hạn đang đến gần.

Tổ Tiên dặn kĩ: 3 loại cây nở hoa thì đừng vội mừng, đó chính là báo hiệu cho điềm gở sắp ập đến! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cỏ đồng tiền

Cỏ đồng tiền là loại cây cảnh chủ yếu để ngắm lá, lá của chúng giống như những chiếc lá sen thu nhỏ trông rất trang nhã. Ngoài ra cây còn mang ý nghĩa phong thủy tốt lành, ngụ ý giúp gia chủ chiêu tài đón lộc, vạn sự hanh thông nên rất nhiều được nhiều người ưa chuộng đặt trong nhà hoặc trên bàn làm việc.

Với loại cây cảnh này, lá càng xanh mướt, to tròn thì chậu cây càng đẹp, càng có giá trị. Cỏ đồng tiền cũng có thể ra hoa, hoa sẽ mọc thành từng cụm nhỏ như hạt kê và không có giá trị làm cảnh. Ngược lại, hoa sẽ khiến cây tiêu tốn nhiều chất dinh dưỡng hơn, ảnh hưởng đến sự phát triển của lá khiến cây càng ngày càng xấu xí.

Nếu cỏ đồng tiền ra hoa, bạn nên kiên nhẫn loại bỏ từng cành một. Tuy nhiên nếu ra quá nhiều hoa, tốt hơn hết bạn nên “cạo trọc” nó, sau một thời gian chăm bón cây sẽ mọc lá mới.

Tổ Tiên dặn kĩ: 3 loại cây nở hoa thì đừng vội mừng, đó chính là báo hiệu cho điềm gở sắp ập đến! - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

​​​​*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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