5 loài hoa tượng trưng cho sự GIÀU SANG và PHÚ QUÝ, đặt trong nhà sớm muộn gì gia chủ cũng lắm tài nhiều của

Nhà đẹp 15/05/2023 12:40

Trong phong thủy, những loại hoa này mang nhiều ý nghĩa tốt đẹp, gia chủ chỉ cần đặt trong nhà là có thể mua đuổi những điều không may mắn, không những thế còn giàu sang thịnh vượng.

Hoa mẫu đơn

Theo phong thủy, hoa mẫu đơn mang lại sự lãng mạn, tốt cho chuyện tình yêu đặc biệt là mẫu đơn hồng. Những bông hoa mẫu đơn còn được cho là mang vẻ đẹp nữ tính của phụ nữ. Cần lưu ý một điều, những cặp vợ chồng lớn tuổi không nên treo tranh hoa mẫu đơn ở phòng ngủ để tránh có người thứ ba chen chân vào mối quan hệ.

5 loài hoa tượng trưng cho sự GIÀU SANG và PHÚ QUÝ, đặt trong nhà sớm muộn gì gia chủ cũng lắm tài nhiều của - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hoa đồng tiền

Trong tất cả các loài hoa khi xét về phong thủy thì hoa đồng tiền là một trong những cái tên được nằm trong danh sách các loài hoa mang đến may mắn và tài lộc nhất.

Hoa đồng tiền là loại hoa tượng trưng cho tiền tài, những bông hoa đồng tiền mang lại ước vọng về sự thịnh vượng và tài lộc đầy nhà, "tiền vào như nước". Đặc biệt với hai loại đồng tiền đơn và đồng tiền kép, loại hoa này còn có nhiều màu sắc rực rỡ như đỏ, cam, vàng… giúp cho không gian phòng khách của bạn trở nên rực rỡ, tươi sáng hơn.

5 loài hoa tượng trưng cho sự GIÀU SANG và PHÚ QUÝ, đặt trong nhà sớm muộn gì gia chủ cũng lắm tài nhiều của - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hoa cát tường

Hoa cát tường tượng trưng cho sự may mắn. Người Việt nam thường lựa chọn hoa cát tường không chỉ vì cái tên ấn tượng của nó, mà hoa cát tường còn là một loài hoa với vẻ đẹp mong manh, kiêu sa.

Hoa cát tường là loài hoa may mắn và an lành theo từ Hán- Việt thì cát – tốt, tường – lành. Đây là loài hoa mang lại sự may mắn, vượng tài, tài lộc cho gia chủ. Chính vì thế, trưng bày một bình hoa cát tường trong nhà, gia chủ sẽ cảm thấy hưng thịnh hơn.

5 loài hoa tượng trưng cho sự GIÀU SANG và PHÚ QUÝ, đặt trong nhà sớm muộn gì gia chủ cũng lắm tài nhiều của - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Hoa đỗ quyên

Hoa đỗ quyên không còn xa lạ đối với những người chơi hoa, thích thưởng hoa. Đây là một trong những loại hoa đẹp, có mức giá tầm trung, dễ nhân giống và tiện trong việc chăm sóc mà không quá kỳ công. Đặc biệt, chúng lại là một trong những loại hoa mang đến vận khí may mắn và màu sắc tươi mới. Vì thế, người chơi hoa rất thích và luôn muốn sở hữu cho mình những chậu đỗ quyên đẹp nhất. 

Hoa đỗ quyên tượng trưng cho một chuyện tình đẹp của tình nghĩa vợ chồng, tình yêu đôi lứa. Loài hoa này là biểu tượng của vận khí may mắn, trong phong thủy.

Cây hoa đỗ quyên chính là loại cây tốt nhất dùng để trang trí và xua tan những luồng khí độc hại đem đến luồng sinh khí mới và hồng vận cho gia chủ. Hạnh phúc tròn đầy cũng chính là thông điệp mà đỗ quyên gửi đến cho cặp vợ chồng.

5 loài hoa tượng trưng cho sự GIÀU SANG và PHÚ QUÝ, đặt trong nhà sớm muộn gì gia chủ cũng lắm tài nhiều của - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Hoa phong lan

Hoa phong lan là một biểu tượng cổ điển trong phong thủy. Nó biểu thị cho sự sản sinh, tìm kiếm sự hoàn hảo ngoài cuộc đời. Ngoài ra nó còn tượng trưng cho sự giàu sang, phú quý, mang đến tài khí, may mắn cho gia chủ.

Hoa lan có nhiều màu sắc và hình dáng, bạn có thể tùy chọn theo sở thích. Hoa lan thường được để trong phòng khách để mang lại cảm giác tươi mới, sang trọng cho chính ngôi nhà của bạn.

​​​​*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Theo nhiều chuyên gia phong thủy, tốt nhất gia chủ đừng nên đặt những đồ vật này ở đầu giường vì có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của các thành viên trong gia đình cũng như tài lộc không cánh mà bay.

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