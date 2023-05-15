Đầu giường cứ đặt 6 vật có SÁT KHÍ nặng, bảo sao gia chủ toàn gặp chuyện xui rủi, sức khỏe thì lao đao tuột dốc không phanh

Nhà đẹp 15/05/2023 09:33

Theo nhiều chuyên gia phong thủy, tốt nhất gia chủ đừng nên đặt những đồ vật này ở đầu giường vì có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của các thành viên trong gia đình cũng như tài lộc không cánh mà bay.

Di ảnh người đã khuất

Theo phong thủy học, không để di ảnh người đã mất ở đầu giường ngủ dù bạn có thương tiếc người đó rất nhiều vì dễ bóng đè, mộng mị, không tốt cho sức khỏe và giấc ngủ.

Để tiện cho việc thờ phụng, cúng bái, chủ nhà nên đặt di ảnh của người quá cố ở một nơi an tịnh sạch sẽ hay trong phòng khách.

Đầu giường cứ đặt 6 vật có SÁT KHÍ nặng, bảo sao gia chủ toàn gặp chuyện xui rủi, sức khỏe thì lao đao tuột dốc không phanh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Gương soi

Gương soi là vật dụng khá phổ biến trong mỗi gia đình, tuy nhiên, đây cũng là một trong những đồ vật không nên bày trong phòng ngủ.

Đôi khi mọi người không để ý hoặc không chú trọng đến việc bài trí, đặt gương trong ngôi nhà của mình. Nhưng chính tấm gương cũng ảnh hưởng đến cảm xúc của cả hai vợ chồng, và là nhân tố dễ khiến xáo trộn tâm lý, tạo cơ hội cho người thứ ba chen vào…

Khi đặt gương soi trong phòng ngủ thì không nên đặt đối diện với giường ngủ. Đây là lỗi rất phổ biến trong thực tế ở nhiều gia đình, có thể nhiều người cho rằng đó là điều bình thường nhưng việc nằm ngủ đối diện với gương sẽ làm bạn dễ bị rơi vào trạng thái mê man, ngủ không sâu, khó tập trung suy nghĩ về mọi chuyện.

Đầu giường cứ đặt 6 vật có SÁT KHÍ nặng, bảo sao gia chủ toàn gặp chuyện xui rủi, sức khỏe thì lao đao tuột dốc không phanh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Dao, kiếm đồ nhọn

Nhiều người có sở thích sưu tầm dao, kiếm và coi đó là một thú vui của cuộc sống, thậm chí để thỏa ý thích họ còn treo chúng đầu giường ngủ để “tiện ngắm”. Phong thủy học lại cấm kị treo những thứ đó trong phong ngủ, nơi đầu giường vì nó khiến bạn ngủ dễ gặp áp lực công việc, đau đầu, bất an và gặp xui xẻo trong công việc.

Tượng Phật, thần

Từ góc độ tín ngưỡng và sự tôn kính lễ giáo thì đặt tượng thần, Phật ở đầu giường ngủ là điều đại kỵ.

Bên cạnh đó, phong thủy học cũng nhấn mạnh rằng đặt những thứ này nơi đầu giường được coi là cách “cất giấu” tài lộc, may mắn, khiến công danh sự nghiệp của bạn luôn chỉ ở mức trung bình, khó thể thăng tiến được.

Đầu giường cứ đặt 6 vật có SÁT KHÍ nặng, bảo sao gia chủ toàn gặp chuyện xui rủi, sức khỏe thì lao đao tuột dốc không phanh - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Hoa tươi hoặc cây xanh

Hoa và cây xanh được nhiều người trang trí trong phòng ngủ. Tuy nhiên, chúng ta cần lưu ý tránh bày ở đầu giường ngủ, tốt nhất là đưa ra khỏi phòng. Lý do là vào ban đêm, cây xanh và hoa sẽ hút khí oxy và thải ra khí CO2, sẽ khiến bạn rơi vào tình trạng thiếu oxy, khó ngủ, mệt mỏi dai dẳng.

Bể cá

Trong phòng ngủ tuyệt đối không đặt bồn rửa mặt, bể cá hay những bức tranh vẽ hồ nước, biển, song,… (đại diện cho hành Thủy) vì như vậy rất dễ khiến cho gia chủ gặp bất hòa, không an giấc.

Đầu giường cứ đặt 6 vật có SÁT KHÍ nặng, bảo sao gia chủ toàn gặp chuyện xui rủi, sức khỏe thì lao đao tuột dốc không phanh - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

​​​​*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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