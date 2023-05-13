5 con vật là 'đệ tử' của Thần Tài, nhà nào may mắn được 5 con này vào nhà trước sau gì cũng PHÁT TÀI rực rỡ

Rùa là sinh vật có thể sống dưới nước và trên can. Nuôi rùa mang lại nhiều ý nghĩa tốt, điềm lành cho gia đình.

Theo quan niệm dân gian, rùa còn là biểu tượng cho sức khỏe , trường thọ. Đây đều là những điều mà ai cũng mong muốn.

Chó thuộc hành Thổ, là đất khô nhưng có Hỏa và Kim, dương tính rất mạnh. Do Mộc thắng Thổ nên người mạng Mộc nuôi chó sẽ rất tốt. Người tuổi Mão, Dần nuôi chó là hợp nhất. Trong khi đó, người tuổi Tý, Hợi không nên nuôi con vật này.

Theo quan niệm của dân gian, một con chó lạ đến nhà hoặc được người khác cho chó là điểm lành. Chó thường sủa "gâu gầu", nghe giống "giàu giàu" nghĩ là mang tiền của, tài lộc đến cho gia chủ.

Ảnh minh họa: Internet

Mèo

Mèo cũng là con vật được nhiều gia đình lựa chọn nuôi trong nhà, nhiều khi với mục đích để bắt chuột. Trong ngũ hành, mèo thuộc mạng Mộc.

Người tuổi Thân, Dậu (mệnh Kim) rất hợp nuôi mèo vì Kim thắng Mộc dễ thức đẩy vận trình thăng tiến. Người tuổi Thìn, Tuất, Sửu, Mùi nên tránh nuôi mèo.

Nếu thấy mèo vàng chạy vào nhà, bạn không nên xua đuổi chúng bởi đây là dấu hiệu cho thấy điềm lành, may mắn sắp đến.

Ảnh minh họa: Internet

Ong

Người ta cho rằng ong là loài vật mang yếu tố dương rất mạnh. Vì thế, chúng xuất hiện trong nhà nghĩa là dương khí đang tăng.

Thức ăn chính của ong là phấn hoa, ong sinh ra mật, có giá trị cao. Do đó, trong phong thủy, loài vật này được cho là tượng trưng cho sự thanh khiết.

Ong vào nhà làm tổ chính là điềm báo tốt lành cho gia chủ. Dự báo thời gian tới các thành viên trong gia đình có thể đón nhận tin vui bất ngờ.

Ảnh minh họa: Internet

Chim

Chim cũng là một loài vật được nhiều gia đình nuôi trong nhà. So với các con vật nói trên, nuôi chim đòi hỏi sự tỉ mỉ cũng như mất nhiều công sức chăm sóc hơn.

Chim được xếp vào hành Kim. Do Hỏa thắng Kim, người mệnh Hỏa nuôi chim sẽ mang đến nhiều tài lộc, thịnh vượng. Người tuổi Tỵ, Ngọ rất thích hợp để nuôi con vật này, trong khi đó, người tuổi Dần, Mùi không nên nuôi.

​​​​*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.