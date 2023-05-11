6 sai lầm phong thủy tưởng bình thường nhưng khiến gia chủ cố gắng đến cách mấy cũng NGHÈO KIẾP XÁC, làm ăn mãi mà không phất lên được

Đây là điểm dễ phá phong thủy nhất, nhiều người muốn phòng khách được thông thoáng nên thường để rất nhiều cửa thông với các phòng, nhưng như vậy sẽ khiến phòng khách không thể hấp thụ khí, khó lưu giữ may mắn tài phú ở lại.

Để tiền lung tung trong nhà Có một thói quen xấu rất nhiều người mắc phải đó là hay để tiền lung tung trong nhà. Mọi người thường nghĩ nhà không có người lạ nên tiện đâu để đấy. Về phong thủy điều này rất nghiêm trọng. Muốn tài vận tốt, tiền phải được để tập trung lại một chỗ mới tụ được tài khí. Để tiền lung tung chính là sai lầm làm phân tán tài khí của mình.

Có một thói quen xấu rất nhiều người mắc phải đó là hay để tiền lung tung trong nhà. Mọi người thường nghĩ nhà không có người lạ nên tiện đâu để đấy. Về phong thủy điều này rất nghiêm trọng. Muốn tài vận tốt, tiền phải được để tập trung lại một chỗ mới tụ được tài khí. Để tiền lung tung chính là sai lầm làm phân tán tài khí của mình.

Nhiều khi đi mua bán, có lúc tiền thừa quá ít nên hay có thói quen không lấy lại. Có thể giá trị về mặt trao đổi không đáng là bao, nhưng về phong thủy thì rất quan trọng. Dù là tiền lẻ nhưng nó là của mình. Nếu tiền của mình mà không thu về nghĩa là bạn đang để tài vận về tay người khác.

Nhà vệ sinh xây giữa nhà

Nhà vệ sinh tuyệt đối không được xây giữa nhà, đây là điều tối kỵ quan trọng. Nhà vệ sinh là nơi có nhiều uế khí nếu đặt giữa nhà sẽ làm ô nhiễm tất cả các phòng trong nhà khiến cho tài vận và sức khỏe trong nhà đều không tốt.

Ảnh minh họa: Internet

Để cây chết trong nhà

Phong thủy có câu hình nào khí đấy. Những hình ảnh không tốt, hình thái không tích cực sẽ có những tương tác bất lợi đến công việc, sức khoẻ của chủ nhà. Việc để cây c.hết, hay lọ hoa héo trong nhà sẽ tạo ra không khí ảm đạm, u uất cho tâm lý con người sống trong môi trường đó.

Gia chủ cần phải luôn luôn tạo cho ngôi nhà màu sắc tươi vui, như vậy mới có năng lượng tốt. Do vậy, hãy chú ý chăm sóc tốt các loại cây trồng, dù trong nhà hay ngoài trời.

Ảnh minh họa: Internet

Cầu thang đối diện cửa trước

Cửa trước là nơi đưa nguồn năng lượng phong thủy vào trong nhà. Khi chủ nhà đặt cầu thang đối diện với cửa trước, nguồn năng lượng sẽ hướng lên tầng cao hơn chứ không lưu lại ở tầng trệt. Do đó, toàn bộ tầng trệt sẽ không có được nguồn năng lượng tốt.

Gió thổi qua nhà

Gió mang lại một ý nghĩa rất lớn cho ngôi nhà, nếu căn nhà quá bí và không có gió thì đó là điều không tốt chút nào trong phong thủy. Gió mang đến sự giàu sang, hạnh phúc cho gia chủ và vì vậy hãy chọn địa điểm, kiểu dáng của ngôi nhà phù hợp để có một lượng gió vừa đủ thổi qua căn nhà.

​​​​*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.