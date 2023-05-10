Gia chủ bị vận xui đeo bám, làm ăn thiếu trước hụt sau vì cứ giữ 'khư khư' 4 đồ vật trong nhà!

Gương là vật mà gia đình nào cũng có. Nhiều người chọn gương để trang trí nhà cửa cũng như giúp đánh lừa thị giác, tạo cảm giác nhà rộng rãi hơn. Tuy nhiên, bạn không nên sử dụng những chiếc gương cũ vì chúng kết nạp vô số hình ảnh hàng ngày của chủ cũ, có cả tốt cả xấu, vô cùng nguy hiểm.

Ngoài ra, bạn cần phải lưu ý, gương đặt ở sai vị trí trong nhà, gương rất dễ phản tác dụng và kéo theo các điều xui xẻo. Bạn cần phải bỏ ngay gương khi bị nứt, vỡ và đặc biệt không đặt gương đối diện cửa chính hoặc giường ngủ.

Cây xanh được xem là vật thu hút và gia tăng sinh khí cho ngôi nhà. Điều đó cũng có nghĩa, khi cây trong nhà bạn đang bị héo, rủ xuống hoặc chết, chúng sẽ làm giảm năng lượng trong gia đình bạn. Nó khiến cho người sống trong nhà luôn ở trong trạng thái mệt mỏi, chán chường, khó tập trung khi làm việc hoặc không còn hứng thú với việc gần gũi vợ chồng.

Do vậy, nếu cây có dấu hiệu khô héo, bạn hãy dành thời gian chăm sóc để chúng hồi phục trở lại. Còn nếu cây không còn khả năng sống nữa, hãy bỏ chúng đi thay bằng cây khác.

Ảnh minh họa: Internet

Hoa khô

Hoa khô tạo nên phong thủy không tốt cho chủ nhân ngôi nhà bởi chúng đại diện cho những nguồn năng lượng yếu và trì trệ. Theo một chuyên gia về phong thủy, phong thủy quan niệm “hình nào khí nấy” nên những đồ vật có liên quan đến sự chết chóc như những bông hoa khô thì cần phải loại bỏ.

Ngoài ra, các nghiên cứu đã cho thấy, mùi hương của các loại hoa giả hay hóa chất ướp hoa khô là các chất nhân tạo được sử dụng nhằm mục đích thương mại. Nếu đặt trong phòng ngủ, đặc biệt là phòng ngủ kín gió, có thể ảnh hưởng đến sức khỏe người trong phòng.

Đồ vật cổ không rõ lai lịch

Những đồ này không nên tùy tiện đặt trong nhà, tối kị những vật từ pháp trường. Bởi trên thực tế, có rất nhiều cổ vật bị đào trộm từ các ngôi mộ cổ. Mà người xưa đại đa số chết vì bệnh tật, những vi khuẩn này hầu hết không bị tiêu diệt trong điều kiện thổ táng.

Vì vậy những đồ cổ được chôn theo thường chứa rất nhiều vi khuẩn. Việc đặt các đồ cổ này trong gia đình sẽ gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của gia chủ.

Ảnh minh họa: Internet

​​​​*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.