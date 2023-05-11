Top 6 loại cây có ý nghĩa phong thủy tốt, trồng trước nhà sẽ mang lại tiền tài và sung túc cho gia chủ

Cây hòe là loại cây thu hút tài lộc rất tốt. Chẳng thế mà các cụ xưa có câu: "Một cây hòe trước nhà không chiêu của báu cũng chiêu tiền bạc”. Cây hòe không chỉ mang đến giàu sang còn đem lại may mắn cho gia chủ trên đường tiến thủ.

Thậm chí bên Trung Quốc còn đồn rằng, ở trước Triều môn nếu trồng ba cây hòe thì dễ có được công danh, phú quý và giàu sang. Vì thế, nhiều người quan niệm trồng cây hòe trước cửa nhà sẽ giúp đường công danh hanh thông, thuận lợi.

Đây là loại cây tuy đơn giản nhưng rất bắt mắt khi được trang trí trước nhà. Về mặt phong thủy, loài cây này có khả năng tạo không gian yên bình cho căn nhà của gia chủ, nhờ vậy mọi người cảm thấy thoải mái và an tâm để bước vào cổng.

Ngoài ra, vạn niên thanh còn được xem là một vị thuốc trong đông y bởi tác dụng thanh nhiệt, giải độc, giảm suy nhược cơ thể cho người uống. Hơn nữa, đây còn là một loài cây đóng vai trò lọc các hợp chất độc như toluen trong không khí theo một nghiên cứu được công bố trên NCBI năm 2017, và điều này sẽ giúp giữ không gian nhà bạn trở nên trong lành hơn.



Ảnh minh họa: Internet

Cây tre, cây trúc

Tre, trúc là loại cây gắn liền với nhiều câu chuyện dân gian của người Việt. Từ xa xưa, người dân đã trồng tre, trúc làm làm hàng rào bảo vệ nhà, bảo vệ xóm làng.

Theo phong thủy, cây tre, cây trúc có thân thẳng đứng, vươn cao đại diện cho sự ngay thẳng, ý chí bất khuất, kiên cường, sự oai phong của người quân tử. Đây là loại cây có khả năng xua đuổi tà ma, đem lại may mắn cho gia chủ.

Ngoài các loại tre, trúc thường thấy, gia chủ có thể trồng thủy trúc trước nhà. Loại cây này có giá trị thẩm mĩ cao và tốt cho phong thủy của ngôi nhà.

Cây ngũ gia bì

Theo phong thủy, cây ngũ gia bì đem lại sự trường thọ, may mắn, lại có tác dụng rất tốt trong y học, trồng ngũ gia bì hấp thụ nhiều khí độc, xua đuổi muỗi nên ngũ gia bì trồng trước nhà rất phù hợp.

Ảnh minh họa: Internet

Cây thiết mộc lan

Người ta thường biết đến loài cây này với một tên khác là cây phát tài, và theo phong thuỷ thì chúng có khả năng xua đuổi đi những điều xấu và mang lại cho gia chủ may mắn và tài lộc.

Ngoài ra, về mặt khoa học, loài cây này còn giúp lọc khí formaldehyde cực kỳ tốt, từ đó sẽ mang lại cho bạn không gian an toàn cho gia đình bạn.

Theo phong thủy cây cảnh, thiết mộc lan hay cây phát tài là loài cây có thể hấp thu những luồng khí xấu, xua đi điều rủi ro và đem lại tài lộc, may mắn.

Cây đại lộc

Loại cây này còn được gọi với nhiều cái tên mỹ miều khác như phất dụ rồng, phát tài núi... Theo phong thủy, cây đại lộc tượng trưng cho sự thịnh vượng, tài lộc, giúp sản sinh và điều hòa những nguồn năng lượng tích cực của căn nhà.

Với dáng cây có tàn xòe tròn ra bốn phía, cây đại lộc giúp không gian trở nên sinh động đẹp mắt hơn.



Ảnh minh họa: Internet

​​​​*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.