4 lỗi phong thủy gây bất lợi cho cuộc sống hôn nhân gia đình, vợ chồng cãi nhau như cơm bữa, thu hút nhiều SÁT KHÍ

Cửa chính là bộ mặt của một căn nhà. Lối đi vào nhà kị nhất là âm u, bài trí không ngay ngắn. Lỗi phong thủy này có thể khiến cho các luồng khí xấu dễ xâm nhập vào trong nhà, khiến các luồng khí tốt dễ bị rối loạn, làm mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình không được êm ấm, tạo cơ hội cho tiểu nhân quấy phá, kẻ thứ ba chen chân.

Tại cửa ra vào không nên đặt kệ hay tủ giày. Những uế khí từ giày dép có thể phá hoại phong thủy mặt tiền của căn nhà.

Vì vậy, ngay lối dẫn vào nhà, gia chủ nên thiết kế thông thoáng, sáng sủa. Có thể lắp thêm đèn chiếu sáng cho khu vực này để dễ dàng cho việc đi lại cũng như tăng cường nguồn năng lượng tích cục xung quanh căn nhà. Ngoài ra, đặt cây cảnh, hoa cỏ ở khu vực lối vào nhà cũng giúp tăng thêm sinh khí.

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Phong thủy phòng ngủ không tốt

Ví dụ, phòng ngủ ở hướng Tây Bắc hay Tây Nam của ngôi nhà, cửa phòng ngủ có đối diện với phòng tắm, cửa bếp hay các cửa khác, có gương trong phòng ngủ hay không. Ngoài ra có những thứ không nên đặt trong phòng ngủ như khẩu trang; trong phòng có dầm nhà hay không, đồ đạc có được đặt theo nguyên tắc trái cao phải thấp hay không; bếp nấu và bồn rửa rau có thẳng hàng hay không... những điều này sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tình cảm của vợ chồng.



Ảnh minh họa: Internet

Treo ảnh cưới ngay đầu giường

Nhiều người cho rằng treo ảnh cưới ở đầu giường hoàn toàn phù hợp với phong thủy vì nó biểu hiện cho sự hòa thuận, yêu thương đồng thời cũng có nghĩa là kinh tế gia đình sẽ sớm trở nên bền vững. Tuy nhiên, điều này chỉ đúng khi ảnh cưới được bố trí ở nơi đúng hướng phong thủy.

Xét về logic, ảnh cưới treo đầu giường sẽ dễ có khả năng rơi xuống giường ngủ, gây nguy hiểm và tạo cảm giác sợ hãi cho người nằm dưới.

Còn về khoa học phong thủy, vị trí này vô cùng xấu cho đời sống vợ chồng vì ảnh cưới treo ở đây sẽ luôn tạo ra một áp lực đè nén xung quanh hai vợ chồng, tạo cảm giác không an toàn trong hôn nhân, hai bên sẽ dễ xảy ra bất hòa, tranh chấp.

Ảnh minh họa: Internet

Nhà cửa sử dụng màu sắc quá sặc sỡ, nhức mắt

Màu tường quá tươi tắn, bắt mắt có thể làm con người hưng phấn nhưng về lâu dài nó cũng khiến bạn cảm thấy áp lực, tinh thần khó ổn định, vợ chồng dễ bị kích động, khó hòa giải.

Đặc biệt, màu tường trong phòng ngủ và màu ga giường, chăn gối chỉ nên chọn những gam màu nhẹ nhàng, ấm áp. Màu tím hoặc vàng nhạt là tương đối thích hợp. Những mắc sắc dịu nhẹ giúp vợ chồng thư giãn, dễ đi vào giấc ngủ, tạo không khí lãng mạn, thúc đẩy tình cảm đôi lứa.

​​​​*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.