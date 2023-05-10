4 lỗi phong thủy gây bất lợi cho cuộc sống hôn nhân gia đình, vợ chồng cãi nhau như cơm bữa, thu hút nhiều SÁT KHÍ

Nhà đẹp 10/05/2023 05:45

Phạm phải những lỗi phong thủy nhà ở này rất dễ tiềm ẩn những tai họa không may, tài lộc tuột dốc, vợ chồng lục đục, con cái học hành sa sút.

Khu vực cửa chính lộn xộn, thiếu ánh sáng

Cửa chính là bộ mặt của một căn nhà. Lối đi vào nhà kị nhất là âm u, bài trí không ngay ngắn. Lỗi phong thủy này có thể khiến cho các luồng khí xấu dễ xâm nhập vào trong nhà, khiến các luồng khí tốt dễ bị rối loạn, làm mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình không được êm ấm, tạo cơ hội cho tiểu nhân quấy phá, kẻ thứ ba chen chân.

Vì vậy, ngay lối dẫn vào nhà, gia chủ nên thiết kế thông thoáng, sáng sủa. Có thể lắp thêm đèn chiếu sáng cho khu vực này để dễ dàng cho việc đi lại cũng như tăng cường nguồn năng lượng tích cục xung quanh căn nhà. Ngoài ra, đặt cây cảnh, hoa cỏ ở khu vực lối vào nhà cũng giúp tăng thêm sinh khí.

Tại cửa ra vào không nên đặt kệ hay tủ giày. Những uế khí từ giày dép có thể phá hoại phong thủy mặt tiền của căn nhà.

4 lỗi phong thủy gây bất lợi cho cuộc sống hôn nhân gia đình, vợ chồng cãi nhau như cơm bữa, thu hút nhiều SÁT KHÍ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Phong thủy phòng ngủ không tốt

Ví dụ, phòng ngủ ở hướng Tây Bắc hay Tây Nam của ngôi nhà, cửa phòng ngủ có đối diện với phòng tắm, cửa bếp hay các cửa khác, có gương trong phòng ngủ hay không. Ngoài ra có những thứ không nên đặt trong phòng ngủ như khẩu trang; trong phòng có dầm nhà hay không, đồ đạc có được đặt theo nguyên tắc trái cao phải thấp hay không; bếp nấu và bồn rửa rau có thẳng hàng hay không... những điều này sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tình cảm của vợ chồng.

4 lỗi phong thủy gây bất lợi cho cuộc sống hôn nhân gia đình, vợ chồng cãi nhau như cơm bữa, thu hút nhiều SÁT KHÍ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Treo ảnh cưới ngay đầu giường

Nhiều người cho rằng treo ảnh cưới ở đầu giường hoàn toàn phù hợp với phong thủy vì nó biểu hiện cho sự hòa thuận, yêu thương đồng thời cũng có nghĩa là kinh tế gia đình sẽ sớm trở nên bền vững. Tuy nhiên, điều này chỉ đúng khi ảnh cưới được bố trí ở nơi đúng hướng phong thủy.

 Xét về logic, ảnh cưới treo đầu giường sẽ dễ có khả năng rơi xuống giường ngủ, gây nguy hiểm và tạo cảm giác sợ hãi cho người nằm dưới.

Còn về khoa học phong thủy, vị trí này vô cùng xấu cho đời sống vợ chồng vì ảnh cưới treo ở đây sẽ luôn tạo ra một áp lực đè nén xung quanh hai vợ chồng, tạo cảm giác không an toàn trong hôn nhân, hai bên sẽ dễ xảy ra bất hòa, tranh chấp.

4 lỗi phong thủy gây bất lợi cho cuộc sống hôn nhân gia đình, vợ chồng cãi nhau như cơm bữa, thu hút nhiều SÁT KHÍ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nhà cửa sử dụng màu sắc quá sặc sỡ, nhức mắt

Màu tường quá tươi tắn, bắt mắt có thể làm con người hưng phấn nhưng về lâu dài nó cũng khiến bạn cảm thấy áp lực, tinh thần khó ổn định, vợ chồng dễ bị kích động, khó hòa giải.

Đặc biệt, màu tường trong phòng ngủ và màu ga giường, chăn gối chỉ nên chọn những gam màu nhẹ nhàng, ấm áp. Màu tím hoặc vàng nhạt là tương đối thích hợp. Những mắc sắc dịu nhẹ giúp vợ chồng thư giãn, dễ đi vào giấc ngủ, tạo không khí lãng mạn, thúc đẩy tình cảm đôi lứa.

​​​​*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

4 loại cây thủy sinh đặt trong nhà rước tài lộc đón bình an, thu hút tiền tài, gia chủ phú quý thịnh vượng

4 loại cây thủy sinh đặt trong nhà rước tài lộc đón bình an, thu hút tiền tài, gia chủ phú quý thịnh vượng

Trong nhà, gia chủ hãy thử đặt thêm 4 loại cây thủy sinh này. Chúng vừa dễ chăm, phát triển tốt nhanh chóng, thanh lọc không khí, ngoài ra còn hút tài hút lộc, cầu bình an và sức khỏe dồi dào.

Xem thêm
Từ khóa:   nhà đẹp phong thủy nhà ở lỗi phong thủy vợ chồng lục đục

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp dang tay đón lộc, Quý Nhân trợ mệnh, liên tục gặp tin vui, thu nhập tăng lên đáng kể, tình duyên nở rộ

Đúng 20h hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp dang tay đón lộc, Quý Nhân trợ mệnh, liên tục gặp tin vui, thu nhập tăng lên đáng kể, tình duyên nở rộ

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 45 phút trước
Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Dinh dưỡng 3 giờ 45 phút trước
Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Tâm sự gia đình 4 giờ 45 phút trước
Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Tâm sự 4 giờ 59 phút trước
Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 0 phút trước
Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự gia đình 5 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'