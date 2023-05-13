Ai cũng biết rằng khu vực bếp ăn là nơi đun nấu, chế biến đồ ăn thức uống cần vệ sinh an toàn trong khi đó nhà vệ sinh lại luôn tiềm ẩn sự ô nhiễm, nơi nuôi dưỡng vi khuẩn và không khí bẩn, nếu nhà vệ sinh đặt ngay cạnh bếp ăn sẽ gây tổn hại sức khỏe cả gia đình.

Tương tự nhà vệ sinh cũng không nên bố trí trong phòng ngủ hoặc đối diện với phòng ngủ. Để tiết kiệm diện tích và tiện cho sinh hoạt rất nhiều gia đình đặt nhà vệ sinh trong các phòng ngủ. Tuy nhiên, đây là một sai lầm nghiêm trọng. Phòng ngủ là chốn nghỉ ngơi, thư giãn rất cần không khí trong lành, nhưng nếu nhà vệ sinh đặt trong phòng ngủ sẽ ảnh hưởng lớn đến sức khoẻ đồng thời tác động không tốt đến tình cảm vợ chồng.

Đặc biệt, cũng không nên mở nhà vệ sinh hướng thẳng ra bếp nấu. Phong thuỷ cho rằng điều này sẽ ảnh hưởng xấu đến người phụ nữ trong gia đình, có thể gây bệnh tật. Ngoài ra theo ngũ hành thì thuỷ khắc hoả, nên bếp tránh đặt quá gần khu chứa nước, bồn rửa hoặc nhà vệ sinh.

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Đèn nằm thẳng phía trên giường ngủ

Đây là lỗi phổ biến mà nhiều gia đình mắc phải, mọi người không biết đó là lỗi cấm kị trong phong thủy phòng ngủ, bởi sẽ có hại cho sức khỏe của gia chủ.



Nếu trần nhà phía trên giường có vật gì áp thẳng xuống giường thì sẽ khiến cho người nằm ngủ phía dưới bị áp lực tâm lý, dễ dẫn đến những hệ quả không lành như mệt mỏi, khó ngủ, mất ngủ… Vì thế, khi trang trí nhà cửa, nhất là phòng trẻ, các bạn cần chú ý để không gian phía trên giường ngủ thông thoáng, lựa chọn đèn ngủ có ánh sáng dịu nhẹ, như vậy sẽ tốt hơn cho sự phát triển của trẻ.

Quá nhiều cây trong nhà

Mặc dù đặt cây xanh trong nhà có thể giúp làm sạch không khí, nhưng mọi thứ đều có mức độ. Nếu đặt quá nhiều cây trong phòng ngủ sẽ phá phong thủy, ảnh hưởng đến tài vận và sức khỏe của con người.

Đối với phong thủy trong nhà, chúng ta không nên đặt quá nhiều cây xanh. Đặc biệt trong phòng ngủ có quá nhiều cây dễ dẫn đến tình trạng ẩm thấp, gây hại cho sức khỏe.

Một trong số những tác hại điển hình của việc đặt cây xanh bừa bãi đó là gây mất ngủ, mộng mị. Vì vậy, cây cảnh trong nhà nên trồng với số lượng thích hợp để không làm tổn hại đến vận khí của gia đình.

Ảnh minh họa: Internet

Nhét đầy đồ vật dưới gầm giường

Nhiều gia đình vì không gian chật hẹp nên thường nhét các vật dụng dư thừa xuống gầm giường. Thực ra, trong một ngày thì có đến gần nửa thời gian chúng ta nghỉ ngơi trên giường. Nếu gầm giường chất nhiều đồ linh tinh sẽ tạo ra môi trường cho vi khuẩn sinh sôi nảy nở. Như vậy sẽ ảnh hưởng rất xấu đến sức khỏe và vận khí của bạn.

Những đồ đạc tạp nham này rất dễ tạo nên sự hỗn loạn của từ trường, ảnh hưởng trầm trọng đến giấc ngủ. Nếu thời gian lâu dài sẽ ảnh hưởng đến thần kinh, đặc biệt không tốt cho thai phụ.

Ảnh minh họa: Internet

Màu sắc trong phòng nặng nề, tối tăm

Khi trang trí nhà cửa, tốt nhất nên chọn màu sắc tươi sáng, nhất là với những gia đình có trẻ nhỏ. Màu sắc có tác động rất lớn đến tâm lý của trẻ, đặc biệt màu sắc tối, đậm thường khiến cho con người cảm thấy căng thẳng, áp lực. Không chọn màu sắc quá chói, nhưng càng không được dùng nhiều màu gam lạnh trong không gian nhà ở, màu sắc trang nhã, pastel là thích hợp nhất, vừa tạo cảm giác thoải mái, vừa tốt cho sức khỏe.

Gương đặt sai chỗ

Gương là vật dụng được chúng ta sử dụng rất thường xuyên trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên trong phong thủy, gương là vật phẩm rất đặc biệt.

Nhiều người thích sử dụng gương lớn làm vật trang trí đồng thời thuận tiện cho các thói quen hàng ngày và có tác dụng mở rộng không gian trong nhà. Nhưng cần lưu ý rằng, tốt nhất không nên lắp gương lớn trong phòng ngủ.

Trong phong thủy, gương mang tính âm, nếu lắp gương quá khổ trong phòng ngủ sẽ khiến mất cân bằng âm dương và ảnh hưởng đến sức khỏe của con người.

Ảnh minh họa: Internet

​​​​*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.