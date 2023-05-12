Điểm danh 3 loại cây cảnh được coi là 'BÁU VẬT' của giới nhà giàu, trồng trong nhà gia chủ ăn nên làm ra, nhận nhiều phúc khí

Có nhiều giống cây lưỡi hổ và cây lưỡi hổ viền lá vàng là giống cây quý hiếm, được nhiều người biết đến. Thân rễ của cây có đặc điểm cuộn lại hình ống, sau đó một số chiếc lá đẹp đẽ sẽ mọc ra. Mép lá có màu vàng kim trông rất quý phái.

Cây lưỡi hổ vàng mọc mạnh mẽ mọc thẳng đâm lên trời nên thể hiện cho sự quyết đoán, ý chí tiến về phía trước của con người, dáng vẻ uy nghiêm từ thân đến ngọn của cây là biểu tượng cho sự uy quyền, danh gia vọng tộc.

Giống như các loài lưỡi hổ khác, lưỡi hổ mép lá vàng có tác dụng thanh lọc không khí, làm giảm các tia bức xạ điện tử cho không gian nhà bạn.

Cây lưỡi hổ vàng còn đặc biệt có ý nghĩa trong phong thủy. Người xưa vẫn luôn quan niệm rằng cây lưỡi hổ nói chung và cây lưỡi hổ viền vàng nói riêng có tác dụng trừ tà, xua đuổi ma quỷ, đẩy lùi niềm xấu, mang lại may mắn, tài lộc và thành công cho người trồng.

Ảnh minh họa: Internet

Cây hồng môn

Cây hồng môn nhận diện với sắc hoa tươi tắn đỏ rực, phiến lá dày rộng xanh sẫm ngụ ý phú quý cát tường, hồng vận phủ đầu, thu hút may mắn. Không những hưng thịnh tài lộc mà còn đón nhận nhân duyên viên mãn, đặc biệt là dành cho giới nữ.

Trong phong thuỷ, loài cây này có tác dụng chuyển hóa ngũ hành bát quái, cây thuộc hành mộc nhóm hoả, hoả tái sinh thổ, nên đối với người mệnh thổ bày một cây hồng môn sẽ rất tốt trong làm ăn.

Việc trang trí căn nhà với một cây hồng môn sẽ giúp gia chủ sở hữu sức sống căng nhựa, tràn đầy sự tự tin, biến không gian trở nên sáng sủa hơn, cảm hóa bạn bè, tăng cường quý nhân và xua đuổi tiểu nhân. Bên cạnh đó, việc bày hồng môn trong nhà gia chủ cũng cần cẩn trọng chọn lựa vị trí hợp phong thuỷ nhằm hoá giải hữu hiệu những hung tai bất lợi. Nếu nhà có nữ giới bệnh tật hoặc tình duyên lận đận, gia chủ cũng nên chọn loại cây này đặt tại phòng khách hoặc phòng ngủ để cải thiện.

Ảnh minh họa: Internet

Cây ngọc bích

Cây ngọc bích chính là một loại cây tiền tài hút tiền bạc sự may mắn vào nhà bạn. Khi bạn muốn cho công việc kinh doanh của mình thuận lợi kiếm được nhiều hợp đồng lớn, hoặc bạn muốn công việc của mình có thể thăng tiến thì bạn có thể trồng cây ngọc bích.

Đặc biệt nếu bạn đặt cây ngọc bích ở phòng khách sẽ khiến cho tiền tài, may mắn và thuận lợi hơn trong công việc làm ăn. Ngoài ra, khi bạn đặt cây ngọc bích được bài trí ở những nơi như công ty, phòng làm việc sẽ hút năng lượng vào nhà tốt.

Theo phong thủy thì cây ngọc bích được xếp vào hành kim, Chính vì vậy khi bạn đặt cây trong nhà nên đặt ở hướng Tây và Tây Bắc sẽ may mắn hơn. Bạn nên tránh đặt cây ngọc bích ở hướng đông nam vì như thế sẽ gây xung khắc.

Ảnh minh họa: Internet

​​​​*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.