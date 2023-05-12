Những lỗi phong thủy nhà bếp khiến đường tài vận của gia chủ không hanh thông, vận khí của cả căn nhà bị ảnh hưởng, tiền tài tích trữ quanh năm suốt tháng đều 'không cánh mà bay'

Gầm cầu thang là nơi bị đè nén, tích tụ nhiều năng lượng xấu nên vị trí này hoàn toàn không thích hợp để đặt bếp. Nếu muốn tiết kiệm, tận dụng không gian này, bạn có thể đặt tiểu cảnh hoặc kệ tivi. Còn nếu đặt nhà bếp dưới gầm cầu thang thì có thể khiến các thành viên trong gia đình có cảm giác khó chịu, dễ gây ảnh hưởng đến sức khỏe .

Chuyên gia phong thủy cho biết, tủ lạnh và bồn rửa bát là những đồ vật thuộc hành Thủy. Do đó nếu đặt bếp giữa hai vật này sẽ phạm phải cách cục 2 Thủy chèn 1 Hỏa, như vậy sẽ khiến Hỏa khí của bếp bị ảnh hưởng, không tốt cho vận khí của gia chủ.

Ngoài ra, việc đặt bếp ở gần tủ lạnh khi nấu nướng dễ khiến dầu mỡ bắn linh tinh, dễ ảnh hưởng tới thực phẩm được để trong tủ lạnh. Ngoài ra đặt như vậy dễ khiến linh kiện điện tử của tủ lạnh bị ảnh hưởng vì nhiệt lượng tỏa ra từ bếp nấu.

Ảnh minh họa: Internet

Nhà vệ sinh liền kề nhà bếp

Rất nhiều gia đình, vì muốn thuận tiện nên bố trí bếp và nhà vệ sinh liền kề nhau để đi đường ống nước dễ dàng, tiết kiệm. Tuy nhiên gia chủ không biết rằng đang làm xấu đi phong thủy nhà bếp, hạn chế đường phát tài tiến lộc của những người trong nhà.

Nhà vệ sinh và nhà bếp liền kề vừa không đảm bảo vệ sinh an toàn khi nấu nướng, lại khiến khí xấu từ nhà vệ sinh ảnh hưởng tới khí tốt trong nhà bếp. Điều này dẫn đến tài vận nhấp nhô, con đường kiếm tiền gian nan trắc trở, sức khỏe người trong nhà cũng bị ảnh hưởng rất nhiều.

Cửa chính đối diện với cửa bếp

Cửa chính là nơi đón tài khí và những nguồn năng lượng tốt vào nhà. Cửa bếp lại được cho là tài khố. Chính vì vậy mà nếu cửa chính đối diện với cửa bếp sẽ khiến tài lộc của ngôi nhà bị thất thoát, khó có thể tích tụ lại. Bạn nên bố trí cửa chính và cửa bếp lệch nhau hoặc đặt bình phong ở giữa.

Ảnh minh họa: Internet

Phòng bếp không nên đối diện phòng ngủ

Nhà bếp là nơi vượng Hỏa, nếu cửa nhà bếp đối diện với phòng ngủ, khí nóng và mùi thức ăn lẫn dầu mỡ trong bếp sẽ tỏa sang khu vực phòng ngủ. Điều này sẽ phá vỡ khí trường có lợi ở đây đồng thời có ảnh hưởng xấu tới chất lượng giấc ngủ của các thành viên trong gia đình.

Do đó chuyên gia phong thủy nhắc nhở các gia đình nên tránh thiết kế phòng bếp đối diện với phòng ngủ.

Nhà bếp cao hơn các khu vực khác

Cấm kỵ phong thủy nhà bếp là sàn nhà bếp cao hơn các khu vực xung quanh, đặc biệt là cao hơn phòng khách. Sàn nhà nhấp nhô, vận trình trắc trở, kém hanh thông suôn sẻ lại dễ gây vấp váp, tai nạn, đặc biệt không thuận lợi.

Nhà bếp cao hơn còn gây tác động tiêu cực tới vận trình sức khỏe của người trong nhà. Xấu hơn nữa là sàn phòng bếp cao hơn sàn phòng khách, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sự nghiệp của chủ nhân. Trong nhà, phòng khách là quan trọng nhất, là nơi đại diện cho mọi mặt của ngôi nhà, nhất là về sự nghiệp, quan hệ xã giao và có liên quan tới tài lộc. Bất cứ khu vực nào cũng không thể cao hơn phòng khách, bằng không sẽ đại diện cho việc gia trạch tụt dốc, đi xuống.



Ảnh minh họa: Internet

​​​​*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.