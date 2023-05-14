6 loại cây dù có thích đến cách mấy cũng đừng trồng trong vườn nhà kẻo thu hút nhiều ÂM KHÍ

Cây tùng tượng trưng cho phẩm chất cao quý trong thơ cổ, người ta thường dùng nó như một hình ảnh ẩn dụ cho sự thanh cao của con người. Tuy nhiên, trong mắt người thường thời xưa, cây tùng là thứ “âm nhất”, nếu trồng trước cửa nhà sẽ trở thành thế âm dương chênh lệch, rất không tốt cho con người. Bởi từ trước đến nay người ta luôn tin rằng chỉ khi có đủ dương khí trong cơ thể con người thì mọi bệnh tật, ma quái mới tránh xa cơ thể. Vì vậy, mọi người sẽ không bao giờ trồng cây tùng trước cửa nhà của họ. Nhưng có một trường hợp khác, đó là do mọi người quá lười vệ sinh, trong khi lá cây tùng thường bị rụng rất nhiều.

Theo phong thuỷ, dâu tằm là loại cây mang nhiều âm khí thường sử dụng để xua đuổi những điều xui xẻo. Thể nhưng, loại cây này không nên trồng ở trước cửa nhà bởi theo âm Hán, chữ ''dâu'' cùng âm với chữ ''tang'' mang ý nghĩa tang tóc, đau thương cho con người.

Trồng cây dâu tằm phía trước nhà có thể mang đến cảm giác lạnh lẽo, hiu quạnh khiến phong thuỷ nhà cửa bị ảnh hưởng, ngoài ra chúng còn có thể tác động xấu đến tinh thần và sức khoẻ của gia chủ. Thay vì vị trí trước nhà, bạn nên trồng cây dâu tằm sau nhà để phát huy khả năng xua đuổi điều xấu của chúng.

Ảnh minh họa: Internet

Cây dương hòe

Cây dương hòe (tên khoa học Robinia pseudoacacia) là một loại cây thuộc họ Đậu (Fabaceae) khá phổ biến. Cây dương hòe khi trưởng thành có kích cỡ rất cao lớn, có thể ảnh hưởng đến ánh sáng chiếu vào nhà nếu bạn trồng ở sân vườn nhỏ trước nhà.

Theo thời gian, ngôi nhà sẽ ngày càng trở nên râm mát và ẩm thấp, không có lợi cho sức khỏe cũng như cản trở các khí tốt vào nhà. Cây dương hòe cũng có khá nhiều gai, toàn thân của chúng đều có gai nhỏ, dễ làm tổn thương các thành viên trong gia đình.

Một lý do khác là trong chữ Hán của cây dương hòe có chữ "ma", dân gian thường gọi là "cây ma". Trồng trong sân nhỏ dễ thu hút những thứ ô uế, dễ khiến người ta sợ hãi, gia đình dễ gặp điều dữ. Có nhiều tin đồn về việc trồng cây dương hòe trong nhà để "chiêu hồn".

Hơn nữa, nếu bên đường có cây dương hòe hàng trăm năm tuổi thì không nên dễ dàng đụng vào, bởi nơi đó có thể thu hút âm khí, nhiều ma quỷ. Đó cũng chỉ là truyền thuyết nhưng nhiều người vẫn cảm thấy kiêng kỵ khi gặp cây dương hòe cổ thụ, lâu năm.

Ảnh minh họa: Internet

Cây bách

Cây bách nhiều người quan niệm có tác dụng trấn áp các tiểu ma, tà khí. Thường loại cây này được trồng ở nghĩa trang để trấn áp các tiểu ma. Tuy nhiên sau một thời gian dài suy nghĩ, mọi người có thể nghĩ rằng làm sao có thể trồng một cây trong nghĩa trang trước nhà mình? Vì vậy dù cây tốt đến đâu thì người ta cũng tránh, đó là lý do tại sao người ta không trồng cây bách trong vườn nhà.

Cây mít

Loại cây thứ 3 bạn không được trồng phía trước nhà chính là cây mít. Theo phong thuỷ, quả mít thường có gai chi chít sẽ sản sinh ra nguồn năng lượng tiêu cực đối với các thành viên trong gia đình. Không những vậy, với vóc dáng cao to, thân rộng sẽ gây cản trở dương quang, ngăn cản sinh khí lưu thông từ bên ngoài vào trong nhà khiến việc tiếp nhận năng lượng bị ảnh hưởng, gia đình khó lòng phất lên được.

Cây liễu

Người xưa dặn: "Trước trồng dâu, sau không trồng liễu", đó là vì cây liễu có quan hệ mật thiết với Tiết Thanh Minh. Người ta thường trồng liễu để tưởng nhớ tổ tiên, do đó, cây liễu thuộc về phần âm vì thế là loại cây dẫn dụ âm khí đến ngôi nhà.

Cây liễu không kết hạt khiến cho người ta liên tưởng tới phần con cái bị thiếu hụt. Cây liễu cũng đồng âm với chữ ly, tượng trưng cho chia ly, nếu trồng ở sân nhỏ sẽ ảnh hưởng đến vận khí của gia đình.

Hơn nữa, tuy có bóng mát nhưng phong thủy học cho rằng, liễu ủ rũ, mang dáng vẻ đau buồn, tang tóc, là loài cây xui xẻo. Nhà trồng liễu thì gia chủ gặp nhiều điều không may, hao tốn tiền của, làm bao nhiêu cũng đổ sông đổ bể.

Bên cạnh đó, theo quan niệm dân gian, cây liễu thuộc về phần âm vì thế là loại cây dẫn dụ âm khí đến ngôi nhà. Cây liễu không kết hạt khiến cho người ta liên tưởng tới phần con cái bị thiếu hụt.

Ảnh minh họa: Internet

​​​​*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.