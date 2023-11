Tuyệt đối không kê GIƯỜNG NGỦ phạm phải 6 đại kỵ dưới đây: gặp nhiều bất lợi về sức khỏe, các thành viên trong gia đình dễ xảy ra XUNG KHẮC

Đầu giường nếu hướng thẳng ra cửa chính phòng ngủ thì không gian này không có cái gọi là riêng tư cần thiết. Bên cạnh đó, khi nghỉ ngơi mà phần đầu quay ngược lại với cửa chính, không nhìn thấy được cửa thì cơ bản là tâm lý sẽ sinh cảm giác bất an, ảnh hưởng chất lượng giấc ngủ. Bên cạnh đó, khí lưu từ cửa xông thẳng vào đầu giường còn gây đau đầu và nhiều bệnh tật khác.

Giường kê sát cửa sổ tưởng rằng sẽ thoáng đãng, giúp ích cho giấc ngủ nhưng hoàn toàn không đúng. Giường kê quá sát cửa sẽ khiến con người khó ngủ hơn do bị tiếng ồn, ánh sáng và các tác động bên ngoài ảnh hưởng, từ đó tâm tình khó chịu, sức khỏe giảm sút.

Theo phong thủy, giường kê sát cửa sổ (thường là cửa kính) thì không có điểm tựa vững chắc, vận trình bất định, không tới nơi tới chốn, ảnh hưởng tới sức khỏe và sự nghiệp. Hiện nay hầu hết nhà cửa đều san sát nhau nên giường kê quá gần cửa sẽ không đảm bảo được tính riêng tư, vận trình tình cảm không thuận lợi, vợ chồng dễ lục đục bất hòa. Về mặt an ninh của gia đình vì dễ bị kẻ gian lợi dụng trộm cắp.

và làm gián đoạn giấc ngủ của bạn. Trong điều kiện khí hậu mưa gió thì khả năng bị ốm, đau họng là rất cao.

Cấm kỵ treo gương trên đầu giường

Khi treo gương ở phía trên đầu giường ngủ, nó sẽ mang đến cho bạn cảm giác như có một ô cửa sổ vô hình đang treo trên đầu. Và điều này sẽ tạo ra cảm giác bất an, không an toàn, dễ bị mộng mị, bóng đè. Chất lượng giấc ngủ, do đó, cũng bị ảnh hưởng ít nhiều.

Ngủ không sâu giấc dần dà sẽ khiến cơ thể bị suy nhược, mệt mỏi, tinh thần uể oải và gây ra nhiều hệ luỵ tới sức khoẻ.

Hơn nữa, trong quan niệm của phong thuỷ, gương là vật kết nối giữa thế giới tâm linh với thực tại, khi để gương trên giường sẽ khiến gia chủ dễ xảy ra xung khắc, cãi vã, thậm chí ly tán do có sự xuất hiện của người thứ 3.

Ảnh minh họa: Internet

Kiêng kỵ khi kê giường ngủ đối diện – sau phòng thờ

Các chuyên gia phong thủy khuyên không nên đặt giường ngủ đối diện hoặc sau phòng thờ. Vì bàn thờ là nơi linh thiêng để thờ tự tổ tiên, ông bà nên giữ được không gian trang nghiêm nhất có thể. Còn giường ngủ thường đòi hỏi sự thoải mái, dễ chịu tạo nên cảm giác đối lập hoàn toàn. Vậy nên cần tránh kê giường vào bất cứ vị trí nào ở đối diện, phía sau lưng hoặc bên cạnh phòng thờ.

Ảnh minh họa: Internet

Kiêng đặt giường ngủ dưới xà ngang

Điều kiêng kỵ đầu tiên trong việc kê giường ngủ đó là đặt giường ngủ dưới xà ngang của ngôi nhà. Theo phong thủy, người ta cho rằng nằm dưới xà ngang sẽ có cảm giác bị đè nén, gây ảnh hưởng tới sức khỏe.

Ảnh minh họa: Internet

Đầu giường kỵ để trống không

Bạn có tự hỏi vì sao cứ thấy nhiều người kê đầu giường sát tường chưa? Bởi nó không chỉ tiết kiệm diện tích mà trong phong thủy cũng cấm kỵ điều này. Đầu giường có khoảng trống mang đến cảm giác chông chênh, bất an bởi thiếu điểm tựa, khi ngủ có cảm giác không an toàn và dễ giật mình.

​​​​*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.