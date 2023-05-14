Tuyệt đối không kê GIƯỜNG NGỦ phạm phải 6 đại kỵ dưới đây: gặp nhiều bất lợi về sức khỏe, các thành viên trong gia đình dễ xảy ra XUNG KHẮC

Nhà đẹp 14/05/2023 12:55

Phạm phải những đại kỵ này khi kê giường ngủ sẽ khiến cho các thành viên trong gia đình cãi vã liên miên, sức khỏe giảm sút.

Đầu giường kỵ đối diện cửa chính

Đầu giường nếu hướng thẳng ra cửa chính phòng ngủ thì không gian này không có cái gọi là riêng tư cần thiết. Bên cạnh đó, khi nghỉ ngơi mà phần đầu quay ngược lại với cửa chính, không nhìn thấy được cửa thì cơ bản là tâm lý sẽ sinh cảm giác bất an, ảnh hưởng chất lượng giấc ngủ. Bên cạnh đó, khí lưu từ cửa xông thẳng vào đầu giường còn gây đau đầu và nhiều bệnh tật khác.

Ngoài ra, bạn không nên kê giường đối diện cửa sổ dù là ngủ quay đầu hay chân ra cửa sổ. Ánh sáng mặt trời buổi sáng dễ ảnh hưởng.

Tuyệt đối không kê GIƯỜNG NGỦ phạm phải 6 đại kỵ dưới đây: gặp nhiều bất lợi về sức khỏe, các thành viên trong gia đình dễ xảy ra XUNG KHẮC - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Kiêng kê giường ngay cạnh cửa sổ 

Giường kê sát cửa sổ tưởng rằng sẽ thoáng đãng, giúp ích cho giấc ngủ nhưng hoàn toàn không đúng. Giường kê quá sát cửa sẽ khiến con người khó ngủ hơn do bị tiếng ồn, ánh sáng và các tác động bên ngoài ảnh hưởng, từ đó tâm tình khó chịu, sức khỏe giảm sút.

Theo phong thủy, giường kê sát cửa sổ (thường là cửa kính) thì không có điểm tựa vững chắc, vận trình bất định, không tới nơi tới chốn, ảnh hưởng tới sức khỏe và sự nghiệp. Hiện nay hầu hết nhà cửa đều san sát nhau nên giường kê quá gần cửa sẽ không đảm bảo được tính riêng tư, vận trình tình cảm không thuận lợi, vợ chồng dễ lục đục bất hòa. Về mặt an ninh của gia đình vì dễ bị kẻ gian lợi dụng trộm cắp.

và làm gián đoạn giấc ngủ của bạn. Trong điều kiện khí hậu mưa gió thì khả năng bị ốm, đau họng là rất cao.

Cấm kỵ treo gương trên đầu giường

Khi treo gương ở phía trên đầu giường ngủ, nó sẽ mang đến cho bạn cảm giác như có một ô cửa sổ vô hình đang treo trên đầu. Và điều này sẽ tạo ra cảm giác bất an, không an toàn, dễ bị mộng mị, bóng đè. Chất lượng giấc ngủ, do đó, cũng bị ảnh hưởng ít nhiều.

Ngủ không sâu giấc dần dà sẽ khiến cơ thể bị suy nhược, mệt mỏi, tinh thần uể oải và gây ra nhiều hệ luỵ tới sức khoẻ.

Hơn nữa, trong quan niệm của phong thuỷ, gương là vật kết nối giữa thế giới tâm linh với thực tại, khi để gương trên giường sẽ khiến gia chủ dễ xảy ra xung khắc, cãi vã, thậm chí ly tán do có sự xuất hiện của người thứ 3.

Tuyệt đối không kê GIƯỜNG NGỦ phạm phải 6 đại kỵ dưới đây: gặp nhiều bất lợi về sức khỏe, các thành viên trong gia đình dễ xảy ra XUNG KHẮC - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Kiêng kỵ khi kê giường ngủ đối diện – sau phòng thờ

Các chuyên gia phong thủy khuyên không nên đặt giường ngủ đối diện hoặc sau phòng thờ. Vì bàn thờ là nơi linh thiêng để thờ tự tổ tiên, ông bà nên giữ được không gian trang nghiêm nhất có thể. Còn giường ngủ thường đòi hỏi sự thoải mái, dễ chịu tạo nên cảm giác đối lập hoàn toàn. Vậy nên cần tránh kê giường vào bất cứ vị trí nào ở đối diện, phía sau lưng hoặc bên cạnh phòng thờ.

Tuyệt đối không kê GIƯỜNG NGỦ phạm phải 6 đại kỵ dưới đây: gặp nhiều bất lợi về sức khỏe, các thành viên trong gia đình dễ xảy ra XUNG KHẮC - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Kiêng đặt giường ngủ dưới xà ngang 

Điều kiêng kỵ đầu tiên trong việc kê giường ngủ đó là đặt giường ngủ dưới xà ngang của ngôi nhà. Theo phong thủy, người ta cho rằng nằm dưới xà ngang sẽ có cảm giác bị đè nén, gây ảnh hưởng tới sức khỏe.

Tuyệt đối không kê GIƯỜNG NGỦ phạm phải 6 đại kỵ dưới đây: gặp nhiều bất lợi về sức khỏe, các thành viên trong gia đình dễ xảy ra XUNG KHẮC - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Đầu giường kỵ để trống không

Bạn có tự hỏi vì sao cứ thấy nhiều người kê đầu giường sát tường chưa? Bởi nó không chỉ tiết kiệm diện tích mà trong phong thủy cũng cấm kỵ điều này. Đầu giường có khoảng trống mang đến cảm giác chông chênh, bất an bởi thiếu điểm tựa, khi ngủ có cảm giác không an toàn và dễ giật mình.

​​​​*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

5 con vật là 'đệ tử' của Thần Tài, nhà nào may mắn được 5 con này vào nhà trước sau gì cũng PHÁT TÀI rực rỡ

5 con vật là 'đệ tử' của Thần Tài, nhà nào may mắn được 5 con này vào nhà trước sau gì cũng PHÁT TÀI rực rỡ

Những con vật dưới đây được mệnh danh là 'đệ tử' của Thần Tài, nếu nuôi chúng trong nhà hoặc may mắn hơn là chúng tự tìm đến thì trước sau gì gia chủ cũng giàu có viên mãn.

Xem thêm
Từ khóa:   nhà đẹp phong thủy nhà ở đại kỵ kê giường ngủ

TIN MỚI NHẤT

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Dinh dưỡng 1 giờ 1 phút trước
Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Tâm sự gia đình 2 giờ 1 phút trước
Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Tâm sự 2 giờ 15 phút trước
Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự gia đình 3 giờ 1 phút trước
Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Tâm sự 3 giờ 16 phút trước
Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự 4 giờ 1 phút trước
Sự thật đằng sau hành động đòi lại 20 cây vàng ngay sau lễ cưới từ mẹ chồng

Sự thật đằng sau hành động đòi lại 20 cây vàng ngay sau lễ cưới từ mẹ chồng

Tâm sự 4 giờ 1 phút trước
Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Tâm sự 5 giờ 1 phút trước
Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Tâm sự 5 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng