Nhà giàu chẳng bao giờ 'đếm xỉa' tới 4 loại cây: thu hút nhiều TÀ KHÍ, làm hao hụt TIỀN TÀI của gia đình, tránh ngay còn kịp!

Thân cây có quá nhiều gai nhọn khiến cây luôn bao bọc trong sát khí, gây năng lượng xấu cho cả căn nhà, có thể ảnh hưởng tới sức khỏe và đường tài lộc của những người sống ở đây. Hơn nữa, loại cây này cũng có thể ảnh hưởng tới hòa khí giữa các thành viên trong gia đình.

Được mệnh danh là loại cây có sức sống mãnh liệt nhất trong các loại cây cảnh, lại đa dạng kiểu dáng, kích thước và màu sắc nên xương rồng luôn có sức hút mãnh liệt đối với nhiều người. Tuy nhiên, theo phong thủy thì xương rồng là loại cây không nên trồng trong nhà hay phòng làm việc, đặc biệt là đặt trên bàn làm việc.

Ảnh minh họa: Internet

Cây môn kiểng

Loại cây này có cái tên khá đặc biệt và lạ lẫm, tuy nhiên nếu nhìn thấy chúng thì bạn sẽ thấy vô cùng quen thuộc. Cây môn kiểng thường được dùng nhiều trong trưng bày vì lá của chúng có màu đỏ rực vô cùng nổi bật.

Tuy sở hữu vẻ đẹp rực rỡ nhưng môn kiểng không phải là sự lựa chọn hoàn hảo để đặt trong không gian gia đình. Bên cạnh việc khó chăm, cây môn kiểng còn không tốt cho phong thủy của. Nó có thể là nguyên nhân khiến việc làm ăn, kinh doanh gặp nhiều trở ngại. Không những vậy, lá của cây còn có loại độc tố tên là Calcium Oxalate sẽ gây ngộ độc và bỏng rát nếu tiếp xúc.

Ảnh minh họa: Internet

Hoa Tulip

Hoa tulip là loại hoa có màu sắc sặc sỡ, tươi thắm, rất được chị em ưa thích để bày biện trong nhà, tăng tính thẩm mỹ cho căn hộ. Tuy nhiên, các chuyên gia phong thủy cho rằng, cây hoa tulip không phải là loại cây hợp phong thủy, đặc biệt nếu đặt trong phòng làm việc có thể khiến công danh, sự nghiệp của gia chủ gặp khó khăn, trắc trở, bị kẻ gian hãm hại, "chơi" xấu. Bên cạnh đó, hoa tulip cũng có chất kiềm độc, có thể khiến rụng tóc, rụng lông, trẻ con hay nghịch ngợm có đụng vào khá nguy hiểm, ảnh hưởng tới sức khỏe.

Ảnh minh họa: Internet

Cây dâu tằm

Trong phong thủy, cây dâu tằm là loại cây mang âm khí nặng, tượng trưng cho sự mất mát, đám tang và đau thương. Nếu trồng trong nhà, nguồn năng lượng tốt sẽ bị cản trở lại, thu hút khí xấu, tà ma vào nhà, từ đó mang đến những điều không may.

Cụ thể, gia chủ dễ làm ăn sa sút, hao tán tài lộc nếu trồng cây dâu tằm trước hoặc trong nhà. Nếu quá yêu thích loại cây này, bạn có thể trồng nó ở sau nhà hoặc trong vườn.

​​​​*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.