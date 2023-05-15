Báo giá điều hòa casper chi tiết nhất 2023

Ngoài ra, mẫu điều hòa này còn sử dụng Gas R-410A mang lại hiệu quả làm lạnh tối ưu, tiết kiệm điện năng cũng như thân thiện với môi trường. Ngoài ra, với công suất làm lạnh tối ưu LC-09TL22 thích hợp làm lành cho những căn phòng với diện tích 45m3.

Điều hòa Casper SC-09FS33 là một trong những mẫu điều hòa bán chạy nhất của hãng. Máy sở hữu thiết kế đơn giản, kết hợp cùng gam màu trắng sang trọng, phù hợp với mọi không gian nội thất khác nhau.

B áo giá điều hòa casper tham khảo trên thị trường trong khoảng của SC-09FS33 tại Điện máy Phúc Khánh đang rẻ nhất hiện nay là mức 4.650.000 đồng được bảo hành chính hãng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

Điều hòa Casper Inverter 1 HP GC-09IS35

Ngoài phù hợp với những căn phòng có thể dưới 45m3, Casper Inverter GC-09IS35 còn có khả năng tiết kiệm điện năng hiệu quả nhờ công nghệ Inverter hiện đại bậc nhất. Không chỉ vậy, sản phẩm còn được trang bị chức năng làm lạnh nhanh, giúp bạn cùng những người thân trong gia đình nhanh chóng có một không gian dễ chịu, thoải mái nhất sau một ngày dài làm việc cật lực.

Với phong cách thiết kế lấy màu trắng chủ đạo, Casper 1.5 HP LC- 12TL22 giúp không gian phòng ở trở nên hài hòa, hiện đại hàng đầu. Đồng thời, công suất làm lạnh GAS R-410a sản phẩm không chỉ giúp toàn bộ không gian phòng được làm lạnh đều mà còn tiết kiệm tối đa điện năng như bảo vệ môi trường sống vô cùng tốt.

Mức giá tham khảo của điều hòa Inverter GC-09IS35 đang được điện máy Phúc Khánh bán với mức giá siêu khuyến mại: 5.550.000 đồng.

Điều hòa Casper Inverter 1.5 hp gc-12is35

Casper Inverter 1.5 hp gc-12is35 sở hữu khả năng làm lạnh cực kỳ tuyệt vời cho những căn phòng rộng. Không chỉ vậy, sản phẩm còn tiết kiệm điện năng, thân thiện với môi trường bởi sự kết hợp mạnh mẽ giữa công nghệ Inverter hiện đại. Chưa dừng lại ở đó, sản phẩm còn có vẻ đơn điệu, không quá cầu kỳ và phức tạp. Cùng với đó là gam màu trắng trang nhã làm chủ đạo giúp nổi bật căn nhà.

Giá tham khảo Casper gc-12is35 đang được điện máy Phúc Khánh bán ra là: 6.400.000

Ưu, nhược điểm của điều hòa Casper

Ưu điểm:

Thiết kế đơn giản, tinh tế và vô cùng gọn nhẹ.

Khả năng làm lạnh tối ưu

Điều hòa Casper có bộ lọc an toàn, bảo vệ sức khỏe cho người dùng.

Công nghệ Inverter hiện đại giúp tiết kiệm điện năng tối ưu.

Giá thành sản phẩm rẻ

Máy nén điều hòa Casper được bảo hành trong vòng 5 năm.

Nhược điểm

Công nghệ làm lạnh còn nhiều hạn chế

Điều hòa Casper được trang bị ít tính năng so với các dòng sản phẩm hãng khác.

Thương hiệu sản phẩm còn mới mẻ đối với người tiêu dùng.

Mua điều hòa Casper chính hãng ở đâu uy tín nhất

Điện máy Phúc Khánh là nhà phân phối của nhiều hãng điều hòa lớn trên thị trường. Đơn vị sở hữu đội ngũ tư vấn, kỹ thuật viên lắp đặt chuyên nghiệp, các sản phẩm điều hòa Casper bán ra đều mới 100% bảo hành chính hãng và theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

Khi mua điều hòa Casper tại Điện Máy Phúc Khánh, khách hàng không chỉ sắm được sản phẩm với giá tốt nhất thị trường, chất lượng đảm bảo mà còn nhận được nhiều chính sách ưu đãi khác như:

Cam kết điều hòa Casper giá tốt nhất thị trường với 100% sản phẩm chính hãng.

Thanh toán theo nhiều hình thức khác nhau như séc, chuyển khoản, tiền mặt,.. vô cùng thuận tiện.

Trên đây là những thông tin báo giá điều hòa Casper. Hy vọng bài viết trên đã giúp các bạn giải đáp mọi thắc mắc về dòng điều hòa Casper có thực sự tốt không. Từ đó, lựa chọn được sản phẩm điều hòa tốt và phù hợp với gia đình mình.