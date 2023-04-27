Top 5 món đồ trang trí nên để trên bàn làm việc có nếu muốn "chiêu tài lộc"

Nhà đẹp 27/04/2023 15:52

Đồ vật phong thủy nếu chọn đúng không chỉ là phụ kiện giúp bàn làm việc trở nên sinh động, đẹp mắt mà còn tạo thuận lợi cho công danh, sự nghiệp.

1. Cây xanh

Những chậu cây có kích thước nhỏ, vừa với bàn làm việc, tạo cảm giác thân thiện với mắt nhìn và giảm bức xạ từ máy tính là những ưu điểm mà người ta thường nhắc đến khi nói đến cây xanh trang trí. Tuy nhiên, ít ai biết rằng đây là một những vật dễ tìm và quan trọng trong việc kích vận tài cho mình.

Top 5 món đồ trang trí nên để trên bàn làm việc có nếu muốn 'chiêu tài lộc' - Ảnh 1

Top 5 món đồ trang trí nên để trên bàn làm việc có nếu muốn 'chiêu tài lộc' - Ảnh 2

Ảnh minh họa: Internet

Một số loại cây thường được dùng đặt trên bàn làm việc là vạn thiên thanh, thường xuân, thủy tiên, hoàng kim cát....

Tuy nhiên, bạn nên lưu ý đến kích thước, không nên chọn những chậu cây quá to hoặc quá nhỏ làm mất đi sự cân đối, ảnh hưởng đến phong thủy và không gian làm việc

2. Quả cầu thạch anh

Những quả cầu thạch anh này có khả năng làm năng lượng ngưng lại tập trung vào một chỗ làm cho bạn tập trung nhất có thể làm việc. Tuy nhiên nếu bạn quyết định chọn loại vật phẩm này để đặt trên bàn làm việc thì nên xem mệnh của mình hợp với màu sắc nào nhé.

Top 5 món đồ trang trí nên để trên bàn làm việc có nếu muốn 'chiêu tài lộc' - Ảnh 3
Màu sắc của quả cầu cũng sẽ ảnh hưởng đến phong thủy của bạn - Ảnh minh họa: Internet

Vì cầu được chế tác từ đá mà bạn nên hãy tham khảo kỹ càng trước khi mua để tránh “tiền mất tật mang”.

3. Bể cá phong thủy:

Theo quan niệm của người xưa, bể cá góp phần làm cho gia chủ làm ăn thịnh vượng, phát đạt vì loài cá mang nhiều ý nghĩa phong thủy. Đặc biệt là giúp sự nghiệp thăng tiến như “cá gặp nước”.

Top 5 món đồ trang trí nên để trên bàn làm việc có nếu muốn 'chiêu tài lộc' - Ảnh 4 Top 5 món đồ trang trí nên để trên bàn làm việc có nếu muốn 'chiêu tài lộc' - Ảnh 5 Top 5 món đồ trang trí nên để trên bàn làm việc có nếu muốn 'chiêu tài lộc' - Ảnh 6
Hình dáng của bể cá cũng quyết định ít nhiều đến việc kích vận - Ảnh minh họa: Internet

Do thủy phù hợp với hướng Bắc và Đông Nam nên khi đặt bể cá bạn nên tìm 1 trong 2 hướng này để kích vận. Khi nuôi cá nên chọn những loại cá hiền lành, thong dong như cá ông tiên, cá vàng, cá bảy màu,...tránh những loài cá hung hăng, dữ tợn

4. Tượng linh vật

Nếu bàn làm việc của bạn không đủ khoảng trống để chậu cây hay bể cá thì linh vật là lựa chọn cho bạn. Những linh vật này sẽ hỗ trợ bạn trong cuộc sống cả công việc lẫn tình duyên trở nên suôn sẻ. 

Top 5 món đồ trang trí nên để trên bàn làm việc có nếu muốn 'chiêu tài lộc' - Ảnh 7
Ảnh minh họa: Internet

Đây là lựa chọn thích hợp với những bàn làm việc không có quá nhiều khoảng trống cho cây xanh, bể cá, những linh vật nho nhỏ, xinh xinh cũng có thể giúp cho bạn xua đuổi được tà khí, đem lại tâm an, vận may kéo đến.

5. Tiền

Nghe có vẻ lạ nhưng thật sự ít ai để ý đến điều này, đây là một mẹo được truyền tai nhau rộng rãi ở phương Tây. Người ta thường để tiền ở bàn làm việc hoặc trong két sắt sẽ sinh ra khí vượng. Bạn có thể để tiền xu hoặc tiền giấy tùy theo sở thích nhưng không cần để tiền có giá trị quá lớn. 

Top 5 món đồ trang trí nên để trên bàn làm việc có nếu muốn 'chiêu tài lộc' - Ảnh 8Top 5 món đồ trang trí nên để trên bàn làm việc có nếu muốn 'chiêu tài lộc' - Ảnh 9
Đồng xu đặc biệt là đồng hoa mai được mệnh danh là thần giữ tiền - Ảnh minh họa: Internet

 

Thay đổi cách bài trí phòng làm việc giúp gia chủ vượng công danh, tài lộc vô như nước, thăng tiến như vũ bão năm 2023

Thay đổi cách bài trí phòng làm việc giúp gia chủ vượng công danh, tài lộc vô như nước, thăng tiến như vũ bão năm 2023

Bố trí phòng làm việc theo phong thủy có ảnh hưởng rất lớn đến quan vận của các gia chủ. Vị trí và cách bài trí sai có thể làm cho tiền đồ của gia chủ ngày một đi xuống. Để tránh được điều đó, cần chú ý những điều sau.

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