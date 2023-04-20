Vật phẩm phong thủy cầu con hàng đầu, đặt trong nhà sớm ngày sinh quý tử

Kỳ lân còn gọi là con nghê trong truyền thuyết, được coi là con thú nhân hậu.

Bạn có thể dùng tranh, tượng đồng, tượng bằng đá phong thủy "kỳ lân tống tử" để treo trong phòng với công dụng giúp người kết hôn đã lâu mà hiếm muộn có con nối dõi.

Theo điển tích “Kỳ Lân nhả ngọc”, trước ngày Khổng Tử chào đời, có một con kỳ lân đến nhà ông, trong miệng ngậm quyển sách bằng ngọc, trong sách đó ghi chép vận mệnh của Khổng Tử, dự đoán sau này ông trở thành bậc vương hầu. Cũng vì vậy mà sau khi ra đời, người ta gọi Khổng Tử là “con kỳ lân”, từ đó truyền tụng phong tục kỳ lân biếu con.

Kỳ Lân tống tử. Ảnh minh họa: Internet

2. Liên sinh quý tử

Với những người sốt ruột muốn có con ngay, hãy sử dụng miếng ngọc bội cổ mang tên “liên sinh quý tử”. Hình dạng của miếng ngọc bội này là 1 cậu bé ngồi trên lá sen hoặc tay cầm bông sen (loại này còn có tên là “trì hà đồng tử”) “liên” là hoa sen, lá sen nhưng lại đồng âm với chữ “liên” là liền ngay, nên tấm ngọc bội mang ý nghĩa cầu chúc có con sớm.

Ngọc bội Liên sinh quý tử. Ảnh minh họa: Internet

3. Tượng Phật Di Lặc bên đồng tử

Tượng Phật Di Lặc miệng cười phúc hậu, vui đùa bên đồng tử là biểu tượng cho sự sum vầy, con cháu đầy đàn. Hơn nữa, đây còn là biểu tượng về hạnh phúc, bình an, phát triển về đường tiền tài. Đối với bài trí tượng, không nên đặt ở phòng ngủ như vật phẩm cầu con khác. Bạn nên trưng ở phòng khách để tăng nguồn sinh khí.

Tượng Phật Di Lặc bên đồng tử. Ảnh minh họa: Internet

4. Bầu bí đầy đàn

Trong dân gian, hình tượng một gia đình đông con nhiều cháu thường được ví với “bầu bí đầy đàn”. Trên dàn bầu bí dây leo chằng chịt, quả to quả bé treo lủng lẳng, là biểu tượng cho một gia đình sum họp, con đàn cháu đống. Người ta khắc họa hình đàn bầu trĩu quả trên đá ngọc làm bùa cho những đôi vợ chồng hiếm con, nếu vẽ thành tranh thì treo trong nhà, với ý cầu chúc sinh con, đẻ nhiều con. Tranh vẽ bầu bí đầy đàn cũng là một trong những vật phẩm phong thủy cầu con rất tốt.

Bầu bí đầy đàn. Ảnh minh họa: Internet

5. Phú Quý đồng tử

Vật phẩm phong thủy cầu con này có hình ảnh hai đứa trẻ cầm kim câu thiêm tài tiến bảo, đầy tiền vàng ở sau lưng.

Vật phẩm này cũng phổ biến với người Trung Quốc hoặc người hoa ở khu Chợ Lớn, Việt Nam.

Phú Quý đồng tử. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.