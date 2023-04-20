Vật phẩm phong thủy cầu con hàng đầu, đặt trong nhà sớm ngày sinh quý tử

Xã hội ngày nay không ít cặp vợ chồng phải đau đầu vì việc sinh con, họ tìm đến phương pháp cầu con nhờ vào vật phẩm phong thủy. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu và sử dụng đúng chuẩn các vật phẩm này, bởi chúng có rất nhiều loại và cách bài trí cũng khác nhau.
- Dấu hiệu để lựa chọn những ngôi nhà "vượng khí" giúp gia chủ càng ở càng giàu
- Gia chủ mệnh THỔ nên nắm rõ những mẹo phong thủy này để ngày càng ăn nên làm ra, tránh thất thoát tiền bạc
1. Kỳ lân tống tử
Kỳ lân còn gọi là con nghê trong truyền thuyết, được coi là con thú nhân hậu.
Theo điển tích “Kỳ Lân nhả ngọc”, trước ngày Khổng Tử chào đời, có một con kỳ lân đến nhà ông, trong miệng ngậm quyển sách bằng ngọc, trong sách đó ghi chép vận mệnh của Khổng Tử, dự đoán sau này ông trở thành bậc vương hầu. Cũng vì vậy mà sau khi ra đời, người ta gọi Khổng Tử là “con kỳ lân”, từ đó truyền tụng phong tục kỳ lân biếu con.
Bạn có thể dùng tranh, tượng đồng, tượng bằng đá phong thủy "kỳ lân tống tử" để treo trong phòng với công dụng giúp người kết hôn đã lâu mà hiếm muộn có con nối dõi.
2. Liên sinh quý tử
Với những người sốt ruột muốn có con ngay, hãy sử dụng miếng ngọc bội cổ mang tên “liên sinh quý tử”. Hình dạng của miếng ngọc bội này là 1 cậu bé ngồi trên lá sen hoặc tay cầm bông sen (loại này còn có tên là “trì hà đồng tử”) “liên” là hoa sen, lá sen nhưng lại đồng âm với chữ “liên” là liền ngay, nên tấm ngọc bội mang ý nghĩa cầu chúc có con sớm.
3. Tượng Phật Di Lặc bên đồng tử
Tượng Phật Di Lặc miệng cười phúc hậu, vui đùa bên đồng tử là biểu tượng cho sự sum vầy, con cháu đầy đàn. Hơn nữa, đây còn là biểu tượng về hạnh phúc, bình an, phát triển về đường tiền tài. Đối với bài trí tượng, không nên đặt ở phòng ngủ như vật phẩm cầu con khác. Bạn nên trưng ở phòng khách để tăng nguồn sinh khí.
4. Bầu bí đầy đàn
Trong dân gian, hình tượng một gia đình đông con nhiều cháu thường được ví với “bầu bí đầy đàn”. Trên dàn bầu bí dây leo chằng chịt, quả to quả bé treo lủng lẳng, là biểu tượng cho một gia đình sum họp, con đàn cháu đống. Người ta khắc họa hình đàn bầu trĩu quả trên đá ngọc làm bùa cho những đôi vợ chồng hiếm con, nếu vẽ thành tranh thì treo trong nhà, với ý cầu chúc sinh con, đẻ nhiều con. Tranh vẽ bầu bí đầy đàn cũng là một trong những vật phẩm phong thủy cầu con rất tốt.
5. Phú Quý đồng tử
Vật phẩm phong thủy cầu con này có hình ảnh hai đứa trẻ cầm kim câu thiêm tài tiến bảo, đầy tiền vàng ở sau lưng.
Vật phẩm này cũng phổ biến với người Trung Quốc hoặc người hoa ở khu Chợ Lớn, Việt Nam.
* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.