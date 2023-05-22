7 kiểu nhà này dù có rẻ đến cách mấy cũng đừng tậu về: Dọn vào ở gặp toàn TAI HỌA lớn, gia đình bất hòa triền miên, của cải thì thất thoát

Nhà có con đường đâm thẳng vào cửa sổ hoặc cửa chính được coi là “trực lộ không vong” hoặc “hung lộ xung”, chủ về thất thoát của cải.

Ở trong căn nhà như vậy có thể gặp phải “nhất điều trực lộ, nhất điều thương” – nghĩa là đường đâm thẳng vào nhà như ngọn thương chứa đầy sát khí. Nó tạo nên một dòng khí thẳng, nhanh, mạnh, phá vỡ trường khí xung quanh ngôi nhà, phá hủy thể “tàng phong, tụ khí” của căn nhà đó.

Những công trình được xây cầu kỳ theo nhiều góc cạnh thường chỉ phù hợp để làm nơi sử dụng công cộng giúp phong tỏa luồng khí vượng cho người sử dụng trong môi trường đó. Kiểu nhà đó không thích hợp làm không gian sinh hoạt cho cả gia đình bí nó dễ dẫn đến tình trạng bí bách, không thoải mái, kể cả tầm nhìn.

Ảnh minh họa: Internet

Nhà bị bao vây bởi các tòa nhà cao tầng

Nếu ngôi nhà mà bạn đang để ý nằm gần các tòa nhà cao tầng hoặc lọt thỏm giữa hai ngôi nhà cao tầng sẽ tạo ra cảm giác bị đè nén, chèn ép.

Sống trong ngôi nhà bị kìm kẹp như vậy sẽ thiếu nguồn ánh sáng tự nhiên, lúc nào cũng mang cảm giác tối tăm, ẩm thấp thì nguồn năng lượng âm sẽ nhiều hơn, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của các thành viên trong gia đình.

Nhà có phòng hình tròn

Quan niệm xưa cho rằng trời tròn còn đất vuông. Hình tròn có tính động (di chuyển) còn hình vuông ở thế tĩnh lặng (không di chuyển). Nơi ở bao giờ cũng cần sự ổn định. Thành ngữ “An cư lạc nghiệp” cũng bao hàm ý nghĩa về sự ổn định địa lý như vậy. Do đó, các phòng có hình tròn chỉ hợp làm nơi buôn bán, các cửa hàng, cửa hiệu mang lại sự buôn may, bán đắt cho gia chủ.

Ảnh minh họa: Internet

Mảnh đất hay ngôi nhà hình tam giác

Một mảnh đất có hình tam giác được coi là mảnh đất dữ, mảnh đất có hình dáng xấu nhất. Dù là mảnh đất hay ngôi nhà nếu có hình tam giác sẽ phạm “hỏa hình sát” tạo ra sát khí khiến gia chủ luôn gặp thất bại trong mọi công việc, tinh thần, sức khỏe bị ảnh hưởng.

Nhà gần đền chùa, bãi tha ma, bệnh viện

Người ta quan niệm rằng đình chùa, miếu mạo, nhà thờ, bãi tha ma, bệnh viện là những nơi tập trung nhiều âm khí, môi trường không yên tĩnh, làm ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình.

Sống gần những địa điểm này sẽ gây bất lợi, rủi ro trong cuộc sống, khiến sức khỏe của các thành viên trong gia đình bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Nhà có cây, cột đèn cao áp đối diện ngay với cửa chính

Theo quan niệm phong thủy, cây có thuộc tính âm, nó sẽ ngăn cản không cho dương khí được vào nhà. Đèn đường, đèn cao áp lại có từ trường rất mạnh. Vì vậy chúng sẽ tạo ra một khu vực từ trường lớn xung quanh nhà gây ảnh hưởng không tốt đối với con người. Ngoài ra, chúng ta cũng không được để cây khô đối diện trước cửa nhà, bởi nó ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe người già.



Ảnh minh họa: Internet

​​​​*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.