Chỉ cần ghi nhớ 5 lưu ý này khi treo ĐỒNG HỒ, đảm bảo gia chủ có khó khăn đến đâu cũng phất lên giàu có, Thần Tài liên tục gõ cửa mang may mắn đến nhà

Nhà đẹp 24/05/2023 12:41

Nếu muốn tránh được những điềm xui xẻo, việc làm ăn thuận lợi phát triển hơn thì gia chủ hãy nhớ lưu ý các điểm phong thủy này khi treo đồng hồ trong nhà nhé!

Chọn đồng hồ đúng màu, đúng hướng để thu hút tiền tài, làm ăn vượng phát

Theo chuyên gia phong thủy đồng hồ nên treo ở hướng Bắc và nên lựa chọn những chiếc đồng hồ có màu xanh, đen, hình tròn là điềm lành.

Còn đối với đồng hồ treo ở hướng Đông và Đông Nam thì nên lựa chọn màu xanh lục, lục lam, hình dáng vuông vắn là điềm lành.

Đồ hồ treo hướng Nam chủ yếu là loại có màu đỏ tín, cam, hình tam giác là điềm lành. Nếu treo hướng Tây, Tây Bắc thì nên chọn đồng hồ có màu Trắng, vàng và hình tròn.

Hướng Tây Nam và Đông Bắc thì gia chủ nên chọn treo đồng hồ có hình dáng vuông vắn, màu vàng nâu là điềm lành.

Chỉ cần ghi nhớ 5 lưu ý này khi treo ĐỒNG HỒ, đảm bảo gia chủ có khó khăn đến đâu cũng phất lên giàu có, Thần Tài liên tục gõ cửa mang may mắn đến nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tránh việc treo quá nhiều đồng hồ trong nhà

Bởi đồng hồ là đại diện cho trời (Thiên) nên sẽ khiến môi trường mất tính ổn định khi có quá nhiều đồng hồ trong nhà và nếu sống trong một căn phòng bày quá nhiều vật dụng này, gia chủ có thể sẽ gặp nhiều rắc rối. Tuỳ vào diện tích, trong mỗi ngôi nhà chỉ nên có từ 2 tới 4 chiếc đồng hồ. Trong trường hợp phòng nào cũng cần thiết có đồng hồ thì bạn chỉ nên lựa chọn những chiếc đồng hồ loại nhỏ để bàn và đặt ở phòng khách một chiếc đồng hồ lớn.

Chỉ cần ghi nhớ 5 lưu ý này khi treo ĐỒNG HỒ, đảm bảo gia chủ có khó khăn đến đâu cũng phất lên giàu có, Thần Tài liên tục gõ cửa mang may mắn đến nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tránh để mặt đồng hồ quay vào trong nhà

Đồng hồ có thể khiến cho không khí trong phòng lưu động, khiến cho cả phòng tràn đầy sức sống. Do vậy, cần đặt đồng hồ hướng về phía ban công là tốt nhất. Nếu như trong phòng không có người, đồng hồ có thể kéo đi những luồng khí tĩnh và đem lại những luồng khí may mắn. Đồng hồ không nên quay mặt vào trong nhà.

Chỉ cần ghi nhớ 5 lưu ý này khi treo ĐỒNG HỒ, đảm bảo gia chủ có khó khăn đến đâu cũng phất lên giàu có, Thần Tài liên tục gõ cửa mang may mắn đến nhà - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Không nên treo đồng hồ phía trên ghế sofa

Nếu treo đồng hồ trong phòng khách bạn lưu ý không nên treo phía trên ghế sofa sẽ khiến người ngồi cảm thấy bất an. Thay vì treo phía trên sofa bạn nên treo lệch về bên trái thay vì bên phải. Ngoài ra nếu treo trong phòng ngủ tuyệt đối không nên treo ở đầu giường hoặc cuối giường sẽ tạo cảm giác bất an, ngủ không ngon, gây mất hòa khí vợ chồng.

 

Không nên đặt đồng hồ quá to trong một không gian phòng nhỏ

Việc đặt những đồ vật chiếm nhiều diện tích trong một không gian nhỏ vốn đã là điều không nên, với chiếc đồng hồ quá lớn, nó sẽ khiến căn phòng càng trở nên bí bách và những tiếng tích tắc của chúng sẽ càng gây nên những áp lực khó chịu, nhất là vào ban đêm.

Chỉ cần ghi nhớ 5 lưu ý này khi treo ĐỒNG HỒ, đảm bảo gia chủ có khó khăn đến đâu cũng phất lên giàu có, Thần Tài liên tục gõ cửa mang may mắn đến nhà - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Không treo hoặc đặt đồng hồ trên đầu giường

Chưa kể tới việc tiếng kêu của đồng hồ sẽ tạo ra sự khó chịu gây ảnh hưởng tới giấc ngủ hàng đêm, sát khí tạo ra từ kim đồng hồ cũng không có tác động tích cực tới vận may của bạn.

​​​​*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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