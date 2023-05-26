Top 4 loại cây cảnh trồng trong nhà giúp gia chủ gia tăng VẬN SỐ và thu về vô số BỔNG LỘC

Nhà đẹp 26/05/2023 13:22

Dưới đây là những loại cây cảnh mang nhiều ý nghĩa tốt đẹp, trồng trong nhà không còn gì tuyệt vời bằng, gia chủ nhanh chóng phất lên phát tài.

Tây phủ hải đường

Tây phủ hải đường được mệnh danh là nàng tiên giữa các loài hoa. Đây là loại cây quyến rũ, kiêu sa khi nở hoa. Nhiều gia đình giàu có trồng cây này trong sân hoặc làm cây cảnh bonsai để bài trí trong phòng khách.

Tây phủ hải đường có nghĩa là "phú quý và cao quý trong ngọc sảnh". Kết hợp với hoa mộc lan, mẫu đơn và mộc hương, loài hoa này tạo thành ngọc sảnh phú quý thơm ngào ngạt.

Có nhiều loại tây phủ hải đường cánh đơn, nhưng cũng có một loại tây phủ hải đường có hoa màu đỏ tươi, cánh kép nên còn được gọi là tây phủ hải đường cánh kép.

Top 4 loại cây cảnh trồng trong nhà giúp gia chủ gia tăng VẬN SỐ và thu về vô số BỔNG LỘC - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cây kim ngân

Cây kim ngân là một trong những loại cây cảnh phổ biến và được ưa thích chính vì cái tên của nó. Kim ngân không chỉ có khả năng thanh lọc không khí mà còn thích hợp để trong nhà, chỉ cần tưới nước là đủ để kiểm soát độ ẩm.

Theo phong thủy, cây kim ngân tượng trưng cho tài lộc nên khi đặt loại cây này ở phòng làm việc, phòng khách sẽ giúp “tụ tài, tán lộc”. Những tán lá xanh của cây biểu trưng cho sức sống mãnh liệt, đem đến ý nghĩa may mắn và thành công.

Top 4 loại cây cảnh trồng trong nhà giúp gia chủ gia tăng VẬN SỐ và thu về vô số BỔNG LỘC - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cây thiết mộc lan

Đây là loại cây cảnh thân thẳng có lá mọc quanh thân với tạo hình rất thích hợp để trồng trong nhà hoặc văn phòng. Lá thiết mộc lan dài, tương đối giống lá ngô nhưng ngắn và dày hơn, lá không có lông và có màu xanh bóng.

Theo như phong thủy, cây thiết mộc lan được cho là sẽ mang đến may mắn cho gia chủ về con đường tài lộc và tiền bạc. Đặc biệt là khi cây bắt đầu ra hoa sẽ báo hiệu về tiền tài sắp sửa tìm đến với bạn. Do đó đây là loại cây phát lộc nên trồng trong nhà và không nên bỏ qua.

Vị trí đặt cây cảnh thiết mộc lan nên ở hướng Đông Nam hoặc hướng chính Đông sẽ là tốt nhất. Vì ở những hướng này cây cảnh thiết mộc lan sẽ hấp thu được nhiều ánh sáng, dương khí của trời đất, mang đến vượng khí và may mắn, tiền tài về cho gia chủ.

Top 4 loại cây cảnh trồng trong nhà giúp gia chủ gia tăng VẬN SỐ và thu về vô số BỔNG LỘC - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Cây hoàng dương

Thời xưa, đồ nội thất và đồ chơi làm bằng gỗ hoàng dương chỉ có trong nhà của các gia đình giàu có, hoàng thân, quý tộc chứ dân thường không thể mua được.

Gỗ cây hoàng dương là một loại gỗ quý có tác dụng thanh lọc và hút khí độc để làm sạch không khí, chấn phong thuỷ, làm thư thái đầu óc với mùi thơm gỗ dịu nhẹ và đem lại may mắn cho mọi người. Nên từ lâu, gỗ cây hoàng dương đã được chọn nhiều để điêu khắc tượng Phật trong văn hoá Á Đông.

Top 4 loại cây cảnh trồng trong nhà giúp gia chủ gia tăng VẬN SỐ và thu về vô số BỔNG LỘC - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

​​​​*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Từ khóa:   nhà đẹp cây cảnh phong thủy cây cảnh tài lộc

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