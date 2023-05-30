Tiền ngũ hoàng hay còn gọi là đồng xu Ngũ Đế, có từ thời nhà Thanh (Trung Quốc), là biểu tượng của 5 thời đại huy hoàng nhất của nước này nên nó mang trong mình nguồn năng lượng tích cực rất lớn. Theo quan niệm phong thủy, những đồng tiền này có thể giúp gia chủ thu hút tài lộc, xua đuổi tà khí.

Nếu gia vận không tốt, bạn có thể đặt tiền ngũ hoàng trong phòng ngủ. Nó có thể giúp bạn xua đuổi những điều xui xẻo trong nhà và mang lại may mắn, chẳng khác gì rước được Thần Tài về nhà cả, cuộc sống sẽ ngày càng sung túc.

Xét về khoa học thì việc đắt đèn ngủ là đồ vật không thể thiếu trong phòng ngủ. Và đây cũng luôn được coi là nguồn năng lượng chính nuôi dưỡng tình cảm lứa đôi giúp tăng dương khí tốt cho tình cam vợ chồng. Đồng thời, một chiếc đèn bàn đặt ở đầu giường giúp cặp vợ chồng chiêu tài, cầu lộc, có được cuộc sống giàu sang, thịnh vượng hằng mơ ước.

Bên cạnh đó, theo phong thủy phòng ngủ, việc bạn đặt vị trí đặt đèn ngủ tốt nhất là ở hai bên đầu giường. Khi bạn đặt đèn ngủ ở vị trí này tạo nên cảm giác hài hòa cân xứng, ngụ ý về sự bình đẳng, thuận hòa giữa hai vợ chồng.

Ảnh minh họa: Internet

Kéo

Những thứ như kéo về cơ bản được tìm thấy trong mỗi gia đình. Nhiều trẻ em ở nhà thường khóc khi ngủ vào ban đêm. Lúc này, hãy chú ý. Đứa trẻ có thể gặp phải một cơn ác mộng. Đặt cái kéo dưới đầu giường. Nó có thể đóng một vai trò trong việc cắt cơn ác mộng, để trẻ em không khóc vào ban đêm và có thể ngủ ngon, điều này rất có lợi cho sự phát triển thể chất.

Ảnh minh họa: Internet

​​​​*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.