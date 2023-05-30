3 vật phẩm tượng trưng cho may mắn nên đặt trong phòng ngủ: Xua đuổi tà khí, tình cảm vợ chồng hòa thuận, cầu phúc cầu tài

Nhà đẹp 30/05/2023 10:47

Trong phòng ngủ, gia chủ có thể đặt thêm những vật phẩm đại diện cho may mắn này. Đảm bảo, tình cảm vợ chồng ngày càng mặn nồng, chặn được tà ma, tăng thêm tài lộc.

Tiền ngũ hoàng

Tiền ngũ hoàng hay còn gọi là đồng xu Ngũ Đế, có từ thời nhà Thanh (Trung Quốc), là biểu tượng của 5 thời đại huy hoàng nhất của nước này nên nó mang trong mình nguồn năng lượng tích cực rất lớn. Theo quan niệm phong thủy, những đồng tiền này có thể giúp gia chủ thu hút tài lộc, xua đuổi tà khí.

Nếu gia vận không tốt, bạn có thể đặt tiền ngũ hoàng trong phòng ngủ. Nó có thể giúp bạn xua đuổi những điều xui xẻo trong nhà và mang lại may mắn, chẳng khác gì rước được Thần Tài về nhà cả, cuộc sống sẽ ngày càng sung túc.

3 vật phẩm tượng trưng cho may mắn nên đặt trong phòng ngủ: Xua đuổi tà khí, tình cảm vợ chồng hòa thuận, cầu phúc cầu tài - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đèn ngủ

Xét về khoa học thì việc đắt đèn ngủ là đồ vật không thể thiếu trong phòng ngủ. Và đây cũng luôn được coi là nguồn năng lượng chính nuôi dưỡng tình cảm lứa đôi giúp tăng dương khí tốt cho tình cam vợ chồng. Đồng thời, một chiếc đèn bàn đặt ở đầu giường giúp cặp vợ chồng chiêu tài, cầu lộc, có được cuộc sống giàu sang, thịnh vượng hằng mơ ước.

Bên cạnh đó, theo phong thủy phòng ngủ, việc bạn đặt vị trí đặt đèn ngủ tốt nhất là ở hai bên đầu giường. Khi bạn đặt đèn ngủ ở vị trí này tạo nên cảm giác hài hòa cân xứng, ngụ ý về sự bình đẳng, thuận hòa giữa hai vợ chồng.

3 vật phẩm tượng trưng cho may mắn nên đặt trong phòng ngủ: Xua đuổi tà khí, tình cảm vợ chồng hòa thuận, cầu phúc cầu tài - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Kéo

Những thứ như kéo về cơ bản được tìm thấy trong mỗi gia đình. Nhiều trẻ em ở nhà thường khóc khi ngủ vào ban đêm. Lúc này, hãy chú ý. Đứa trẻ có thể gặp phải một cơn ác mộng. Đặt cái kéo dưới đầu giường. Nó có thể đóng một vai trò trong việc cắt cơn ác mộng, để trẻ em không khóc vào ban đêm và có thể ngủ ngon, điều này rất có lợi cho sự phát triển thể chất.

3 vật phẩm tượng trưng cho may mắn nên đặt trong phòng ngủ: Xua đuổi tà khí, tình cảm vợ chồng hòa thuận, cầu phúc cầu tài - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

​​​​*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

6 vật phẩm chứa nhiều âm khí: Đặt trong phòng khách làm tổn hao phúc báo, thu hút xui xẻo, TÀI VẬN sa sút nghiêm trọng

6 vật phẩm chứa nhiều âm khí: Đặt trong phòng khách làm tổn hao phúc báo, thu hút xui xẻo, TÀI VẬN sa sút nghiêm trọng

Trong phòng khách, đây là những đồ vật cấm kỵ dễ khiến gia chủ hao tổn tài lộc, suy giảm vượng khi trầm trọng.

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