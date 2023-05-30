Top 4 loại cây cảnh mang ý nghĩa TRƯỜNG THỌ, thu hút điềm lành, giúp gia chủ hóa giải sát khí, tụ tài tụ lộc

Nhà đẹp 30/05/2023 06:10

Dưới đây là những loại cây cảnh có ý nghĩa tốt đẹp trong phong thủy, gia chủ trồng trong nhà giúp thu hút vượng khí và tài lộc, chuyện làm ăn thuận lợi hơn.

Cây Kim ngân lượng

Kim ngân lượng là cây quả đỏ rực xen giữa tán lá cây xanh và quả đỏ mọng vô cùng bắt mắt đại diện cho sự sung túc, ấm no, an khang thịnh vượng, sức khoẻ trường thọ, gia đình hạnh phúc viên mãn. Ngay cái tên của cây cảnh này đã đủ nói lên được ý nghĩa tốt của cây trong phong thủy. Trồng cây Kim ngân lượng giúp chủ nhà có cuộc sống sung túc, tiền bạc nhiều không phải nghĩ.

Cây kim ngân lượng có hình dáng phóng khoáng, thẳng tắp, cành lá dài, xanh mướt, quả đỏ treo dưới kẽ lá. Loại quả này để lâu, có thể kéo dài vài tháng mà không bị rụng. Đây là cây cảnh “trấn nhà” được ưa thích bày ở phòng khách với mong muốn xua đuổi tà khí, xui xẻo và mang lại nhiều tài lộc. Cây cảnh này cũng có sức sống bền bỉ, dễ chăm sóc, chịu được lạnh và ẩm, không bệnh tật nên cũng rất dễ chăm sóc.

Top 4 loại cây cảnh mang ý nghĩa TRƯỜNG THỌ, thu hút điềm lành, giúp gia chủ hóa giải sát khí, tụ tài tụ lộc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sen đá ống điếu

Sen đá ống điếu (tên tiếng Anh là Hobbit Jade) là cây cảnh mọng nước, anh em với cây cảnh ngọc bích. Ngay cả khi không được cắt tỉa, nó luôn là một chậu cây cảnh đẹp.

Và ý nghĩa phong thủy của cây cảnh sen đá ống điếu cũng tương tự như cây ngọc bích, ngụ ý chiêu tài, hút lộc, mang lại may mắn cho gia chủ.

Màu xanh ngọc bích của cây biểu tượng cho sự giàu sang, tiền tài. Lá cây giống như cái vòi mở miệng có khả năng "hút tài lộc" và giữ tiền rất tốt cho gia chủ.

Chính vì cây cảnh ống điều này thuộc loại mọng nước nên chịu hạn tốt hơn. Khi nuôi cây cảnh này không cần tưới nước thường xuyên. Cây hút tiền sẽ luôn xanh tốt, khi già có thể dễ ngả sang màu đỏ, nhìn rất đẹp.

Ngoài việc tưới nước cho cây cảnh sen đá ống hút, bạn cũng cần để cây trong môi trường có nhiều ánh sáng mặt trời.

Cây Phất dụ

 

Cây Phất Dụ còn được gọi là cây Phát tài. Theo quan điểm phong thủy, nếu mua cây Phất Dụ theo các cành có số lượng sau : 2 - biểu trưng cho tình duyên; 3 – đại diện cho sự hạnh phúc; 5 – tượng trưng cho sức khỏe; 8 – cho tài lộc và 9 – cho thời vận. 

Bên cạnh đó, có thể mua cây Phất dụ dựa vào những màu sắc tương đồng với bản mệnh của mỗi người. Mỗi cây có màu sắc khác nhau sẽ mang những thông điệp biểu trưng khác nhau như: Phất dụ xanh – biểu tượng may mắn; Phất dụ thơm – là cây mộc lan có mùi thơm về đêm; Phất dụ rồng (còn gọi là huyết rồng) được làm thuốc chữa bệnh; Phất dụ lá hẹp (gọi là bồng bồng) thường làm bánh; Phất dụ trúc – xua đi vận đen gọi là trúc thiết Quan âm…

 

Top 4 loại cây cảnh mang ý nghĩa TRƯỜNG THỌ, thu hút điềm lành, giúp gia chủ hóa giải sát khí, tụ tài tụ lộc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Cây Kim ngân

Cây Kim ngân hay còn gọi là cây tiền, rất tốt về phong thủy. Bài trí cây Kim ngân trong văn phòng hoặc trên bàn làm việc, quầy thu ngân… mang đến cho dân văn phòng sự may mắn và thịnh vượng vì có tác dụng hút tài lộc.

Top 4 loại cây cảnh mang ý nghĩa TRƯỜNG THỌ, thu hút điềm lành, giúp gia chủ hóa giải sát khí, tụ tài tụ lộc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

​​​​*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Từ khóa:   nhà đẹp cây cảnh phong thủy cây cảnh trường thọ

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