Top các loại nước detox giúp đốt cháy chất béo và giảm cân hiệu quả

Uống nhiều nước và giữ đủ nước là rất quan trọng đối với sức khỏe của bạn ở mọi khía cạnh. Trên thực tế, bạn cần có đủ nước trong cơ thể để tiêu hóa tốt, chức năng của các cơ quan, ruột khỏe mạnh, xương và cơ khỏe mạnh. Đồng thời, giữ nước cũng rất quan trọng để giảm cân và duy trì cân nặng. Và mặc dù không có gì sai khi uống nước lọc, nhưng nhiều người chọn kết hợp nước detox vào thói quen hàng ngày — nghĩa là họ thêm trái cây, rau, thảo mộc hoặc gia vị vào cốc nước thông thường của mình để tăng cường hiệu quả đốt cháy chất béo và giảm cân. Vậy đâu là những loại nước detox giúp đốt cháy chất béo và giảm cân hiệu quả nhất ? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Bưởi và bạc hà tạo nên một sự kết hợp sảng khoái—đồng thời cũng là một loại nước detox cung cấp một lượng vitamin và khoáng chất dồi dào. Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Metabolism, bưởi đã được chứng minh là giúp giảm cân và đặc biệt là giảm mỡ bụng nhờ các chất hóa học thực vật có trong nó. Bản thân nước bưởi sẽ là một cách tuyệt vời để giúp giải độc và đốt cháy chất béo, nhưng khi bạn thêm một ít bạc hà vào, bạn sẽ có một loạt hương vị sảng khoái và khoáng chất giải độc hữu ích hơn nữa.

2. Việt quất/chanh

Quả việt quất chứa đầy các hợp chất thực vật có lợi, trong đó một trong những hợp chất mạnh nhất là sắc tố có tên là anthocyanin. Theo một báo cáo được công bố trên tạp chí Advances in Nutrition, anthocyanin không chỉ giúp kiểm soát cân nặng tốt hơn mà còn giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường và bệnh tim mạch.

Nghiên cứu về chanh và giảm cân vẫn chưa có kết luận rõ ràng, nhưng những gì chúng ta biết là nếu thêm chanh vào nước thì sẽ khiến bạn uống nhiều hơn, và một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Béo phì cho thấy những người uống nhiều nước hơn có thể giảm trọng lượng cơ thể nhiều hơn khi kết thúc thí nghiệm.

3. Bạc hà/dưa hấu

Mùa hè là thời điểm hoàn hảo để cắt một ít dưa hấu mọng nước, nhưng thêm nó vào nước của bạn bất kỳ thời điểm nào trong năm có thể giúp mang lại một số kết quả tích cực trong quá trình đốt cháy chất béo. Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nutrients, tiêu thụ dưa hấu có liên quan đến việc hạ huyết áp, chỉ số BMI thấp hơn và giảm trọng lượng cơ thể. Kết hợp dưa hấu với một hoặc hai nhánh bạc hà và bạn sẽ có cho mình một loại đồ uống sảng khoái tốt cho sức khỏe.

4. Cam/Chanh/Bạc hà

Tất cả các loại trái cây đều chứa chất được gọi là polyphenol, là một loại hợp chất thực vật tự nhiên, nhưng polyphenol trong cam quýt có liên quan đặc biệt đến việc giảm cân và kiểm soát cân nặng. Để tận dụng điều này một cách dễ dàng, hãy pha cho mình một ly nước cam, chanh và bạc hà.

Một báo cáo năm 2014 của Food Science & Technology đã kết luận rằng các polyphenol này có liên quan đến việc giảm mô mỡ bụng và trọng lượng cơ thể tổng thể, đồng thời cũng được sử dụng trong một số loại phương pháp điều trị bệnh béo phì.

5. Cam/Lựu/Quế

Nhiều nghiên cứu đã phát hiện ra rằng việc bổ sung quế có liên quan đến việc giảm cân và giảm nguy cơ béo phì, vì vậy chắc chắn bạn sẽ không hại gì khi cho một ít quế vào nước của mình. Kết hợp thứ này với quả lựu — mà nghiên cứu cũng đã phát hiện ra là có tác dụng giảm cân tiềm ẩn — và trái cây họ cam quýt như cam, và bạn sẽ có một thức uống thú vị, sẵn sàng cho mùa thu để giúp đạt được mục tiêu giảm cân của mình.

6. Chanh/Gừng

Để có một thức uống không chỉ mang lại lợi ích giảm cân tiềm năng mà còn cung cấp chất chống viêm và chống oxy hóa, hãy lấy một cốc nước và thêm một ít chanh và nghệ. Một nghiên cứu được công bố trên Frontiers in Pharmacology cho thấy chất curcumin (là hợp chất chính được tìm thấy trong củ nghệ) có liên quan đến việc giảm trọng lượng cơ thể và chỉ số BMI ở những bệnh nhân mắc hội chứng chuyển hóa hiện có. Để tận hưởng những lợi ích này một cách thoải mái hơn, hãy thử đồ uống này với nước nóng thay vì nước lạnh.

7. Dâu tằm/Bạc hà

Dâu tằm là một trong những loại trái cây tốt cho sức khỏe, ít calo và đường nhưng lại chứa nhiều chất chống oxy hóa. Nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng tiêu thụ dâu tằm có thể liên quan đến việc giảm chất béo và độ nhạy insulin, khiến nó trở thành người bạn đồng hành tuyệt vời với cốc nước thông thường của bạn. Thêm bạc hà để có thêm hương vị và làm mới hơi thở tự nhiên.

Tóm lại, trên đây là tổng hợp 7 loại nước detox giúp đốt cháy chất béo và giảm cân hiệu quả. Với những loại nước thải độc hữu ích và thơm ngon này, quá trình thanh lọc và giảm cân của bạn sẽ trở nên dễ dàng hơn nhé! Các chị em độc giả còn chần chừ gì mà không thử ngay nào?!