10 loại carbs lành mạnh tốt nhất để giảm cân

Có một hộp yến mạch trong nhà luôn là một ý tưởng hay. Theo Trifecta Nutrition, yến mạch sẽ khiến bạn no vì chúng chứa nhiều chất xơ và có thể tăng cảm giác no. Những đặc điểm lành mạnh này có thể giúp bạn tránh ăn quá nhiều và kiểm soát mức độ đói của mình.

2. Khoai lang

Các chuyên gia gọi khoai lang là "tinh bột cuối cùng" để giảm cân. Điều này là do chúng có thứ hạng cao trên chỉ số no trong bảng xếp hạng các loại thực phẩm hiệu quả trong việc giữ cho bạn no. Bên cạnh đó, khoai lang cũng được phát hiện là làm tăng adiponectin, một loại hormone chất béo làm tăng độ nhạy insulin và tăng cường trao đổi chất.

3. Đậu đen

Đậu đen là một loại thực phẩm giàu chất xơ khác sẽ cung cấp cho bạn một lượng carbohydrate lành mạnh. The Nutrition Twins giải thích rằng đậu đen cung cấp sự kết hợp giảm cân tối ưu giữa chất xơ (6 gam) và protein (8 gam) với mỗi nửa cốc giúp bạn cảm thấy no trong nhiều giờ. Ngoài ra, nghiên cứu cho thấy rằng thêm đậu vào chế độ ăn uống của bạn có thể giúp bạn giảm cân và đạt được vòng eo nhỏ hơn.

4. Khoai tây luộc

Bạn có thể ngạc nhiên khi biết rằng khoai tây luộc thực sự là thực phẩm được xếp hạng cao nhất về chỉ số no. Không cần phải nói, chúng giúp bạn no một cách đáng kinh ngạc!

Cụ thể, sau khi ăn một củ khoai tây nướng, bạn sẽ cảm thấy no rất lâu, điều này sẽ giúp ngăn chặn những cơn thèm ăn khác. Thêm vào đó, vì một củ khoai tây nặng 3,5 ounce chỉ chứa 92 calo, nên bạn sẽ được điều chỉnh lượng carb của mình mà không cần nhiều calo.

Cân nhắc thêm một ít chanh và hạt tiêu vào khoai tây luộc của bạn để tăng hương vị mà không cần thêm calo, muối hoặc chất béo. Bên cạnh đó, để hoàn thành một bữa ăn cân bằng hỗ trợ mục tiêu giảm cân của bạn, The Nutrition Twins khuyên bạn nên kết hợp khoai tây với ức gà hoặc cá hồi để cung cấp protein, cùng với rau hấp để cung cấp chất xơ.

5. Táo

The Nutrition Twins giải thích: “Táo là nguồn cung cấp polyphenol dồi dào, được chứng minh là có tác dụng chống béo phì. Thêm vào đó, táo chứa nhiều chất xơ hòa tan và nghiên cứu cho thấy cứ thêm 10 gam chất xơ hòa tan được tiêu thụ hàng ngày, mỡ bụng có thể giảm 3,7% trong khoảng thời gian 5 năm.”

6. Lúa mạch

Lúa mạch là một loại carb lành mạnh tuyệt vời khác bổ sung vào chế độ ăn uống nếu bạn muốn giảm cân. Cụ thể, lúa mạch chứa một lượng lớn chất xơ hòa tan có liên quan đến việc giảm cholesterol, giảm lượng đường trong máu và tăng cảm giác no. Lúa mạch cũng được cho là hoạt động như một chất tạo khối giúp tăng cường sức khỏe đường ruột.

7. Hạt diêm mạch

Hạt diêm mạch có hàm lượng protein cao và là nguồn cung cấp chất xơ dồi dào giúp bạn cảm thấy no và là một loại tinh bột thân thiện với việc giảm cân. Nếu bạn đang ăn diêm mạch để giảm cân, hãy yên tâm rằng bạn sẽ nhận được đầy đủ các chất dinh dưỡng như chất chống oxy hóa, chất xơ, vitamin và khoáng chất. Cụ thể, chỉ một cốc hạt diêm mạch nấu chín cung cấp 5 gam chất xơ, 8 gam protein, 4 gam chất béo, 39 gam carbs và chỉ có khoảng 222 calo.

8. Gạo lứt

Các loại ngũ cốc nguyên hạt như gạo lứt rất giàu chất xơ và cung cấp năng lượng cho cơ thể bạn để không còn cảm thấy đói mọi lúc khi ăn kiêng nữa. Trong khi đó, chất xơ làm chậm quá trình tiêu hóa và giữ cho bạn cảm thấy no lâu hơn. Nó cũng có tác dụng có lợi đối với hệ vi sinh vật đường ruột, có thể ảnh hưởng đến cân nặng cơ thể theo thời gian.

9. Dâu tây

The Nutrition Twins giải thích: “Các loại quả mọng có chứa chất phytochemical, cyanidin 3-glucoside (C3G) làm tăng adiponectin, có thể tăng cường chuyển hóa chất béo, cũng như leptin, giúp ngăn chặn sự thèm ăn. Chúng cũng là sự thay thế hoàn hảo cho một món tráng miệng chứa nhiều calo vì có thể làm dịu cơn thèm ngọt của bạn với rất ít calo."

Vì vậy, lần tới khi bạn thèm một thứ gì đó để ăn nhẹ, hãy chọn các loại quả mọng như dâu tây!

10. Dưa hấu

Trái cây là chiếm vị trí hàng đầu trong danh sách "tinh bột lành mạnh để giảm cân", bởi chúng là thực vật chứa chất xơ, chất dinh dưỡng, chất chống oxy hóa và chất phytochemical mà các loại thực phẩm khác không cung cấp một cách tự nhiên được.

Đặc biệt, dưa hấu có hàm lượng nước cao, vì vậy nó giúp bạn giữ nước trong khi vẫn giữ được cảm giác ngon miệng. Thêm vào đó, loại quả này chứa nhiều vitamin, khoáng chất và chất dinh dưỡng thực vật, đồng thời nó cung cấp 4% giá trị chất xơ hàng ngày của bạn trong chỉ với hai cốc dưa hấu.

Tóm lại, trên đây là top 10 loại carbs lành mạnh tốt nhất để giảm cân. Với những loại carb lành mạnh này, các chị em sẽ vừa cảm thấy ngon miệng, no bụng mà còn có hỗ trợ có được vóc dáng thon gọn nữa đấy nhé! Hy vọng những thông tin trên đây sẽ hữu ích tới quý bạn đọc!