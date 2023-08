Trái cây có thể làm nên điều kỳ diệu cho sức khỏe của bạn. Khi ăn nhiều trái cây, bạn đang cung cấp cho cơ thể một lượng vitamin, khoáng chất, chất chống oxy hóa và các chất dinh dưỡng quan trọng cần thiết để hoạt động tối ưu. Trên thực tế, ăn đủ sản phẩm hàng ngày đã được chứng minh là giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim, giảm huyết áp và trong một số trường hợp, có khả năng làm giảm nguy cơ mắc một số bệnh ung thư. Cùng với tất cả những điều đó, có một số loại trái cây có thể giúp bạn cảm thấy no lâu hơn. Cụ thể là những loại nào, hãy cùng Phụ nữ và Gia đình tìm hiểu chi tiết về top 8 loại trái cây tốt nhất giúp bạn no lâu hơn ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Chất xơ trên mỗi quả: 13,5 gam

Tổng chất béo trên mỗi quả: 15 gam

Khi nói đến một loại trái cây giúp bạn no lâu, bơ là một trong những loại tốt nhất và đáng tin cậy nhất. Các chuyên gia cho biết: “Nhờ thành phần chứa nhiều chất béo và chất xơ lành mạnh, bơ đứng đầu danh sách. Cụ thể, các chất béo lành mạnh có thể làm chậm quá trình làm rỗng dạ dày, điều này có thể giúp bạn cảm thấy no trong thời gian dài hơn.

Không chỉ vậy, chất xơ trong bơ cũng hỗ trợ quá trình tiêu hóa và góp phần tạo cảm giác no, đồng thời bơ có kết cấu kem làm tăng thêm sự phong phú cho bữa ăn, khiến chúng trở thành một sự bổ sung thỏa mãn và linh hoạt cho nhiều món ăn khác nhau.

2. Dưa hấu

Chất xơ trên 1 cốc, thái hạt lựu: 0,6 gam

Hàm lượng nước: 92%

Cảm giác no không phải lúc nào cũng đến từ việc ăn thực phẩm nhiều chất xơ. Đôi khi, duy trì lượng nước trong cơ thể có thể giúp bạn cảm thấy no hơn. Và vì dưa hấu có 92% là nước, nên việc ăn loại quả này có thể là một mẹo nhỏ.

Bên cạnh đó, một số nghiên cứu đã phát hiện ra rằng uống nước trước và trong bữa ăn có thể giúp tăng cảm giác no, nghĩa là lượng nước bổ sung trong dưa hấu có thể giúp bạn cảm thấy no hơn một chút.

3. Dâu tằm

Chất xơ trên 1 cốc: 7,6 gam

Hàm lượng nước: 88%

Khi nói đến việc tìm đồ ăn nhẹ có thể giúp bạn no, chất xơ là một chất quan trọng. Điều này là do chất xơ có thể giúp ngăn chặn sự thèm ăn bằng cách làm chậm tốc độ tiêu hóa của cơ thể, khiến bạn cảm thấy no lâu hơn. Nếu bạn đang tìm kiếm một loại trái cây hoặc rau phù hợp với thực đơn này, thì quả dâu tằm là một lựa chọn dễ dàng và ngon miệng.

Không chỉ vậy, dâu tằm còn là một loại trái cây tuyệt vời để kết hợp vào bữa sáng hàng ngày của bạn, vì chúng chứa gần 8 gam chất xơ mỗi cốc. Hơn nữa, chúng không chứa quá nhiều đường tự nhiên, khiến loại trái cây này trở thành loại trái cây hoàn hảo để kiểm soát lượng đường trong máu của bạn.

4. Chuối

Chất xơ trên 1 quả trung bình: 3 gram

Hàm lượng nước: 75%

Chuối có thể không có nhiều chất xơ như một cốc quả dâu tằm, nhưng loại quả này vẫn chứa khoảng 3,5 gam trong một quả chuối nguyên quả, điều này sẽ góp phần vào lượng chất xơ tổng thể của bạn trong ngày. Bên cạnh đó, ngoài việc chứa một số chất xơ, chúng còn khá ít calo và cực kỳ linh hoạt - bạn có thể ăn tươi hoặc có thể làm món đông lạnh tuyệt vời.

5. Quả mâm xôi

Chất xơ trên 1 cốc: 8 gam

Hàm lượng nước: 86%

Quả mâm xôi là loại trái cây có hàm lượng calo thấp hơn, nhiều chất xơ hơn so với nhiều lựa chọn trái cây khác, khiến chúng trở thành một thực phẩm bổ sung hoàn hảo cho chế độ ăn uống của bạn nếu bạn đang cố gắng cảm thấy no lâu hơn. Hãy thử thêm quả mâm xôi vào các món ăn bất ngờ, chẳng hạn như salad, để tăng cường chất xơ.

Cùng với việc có một lượng chất xơ kha khá, loại quả này cũng khá ít đường so với các loại trái cây khác, chỉ khoảng 5 gam mỗi cốc.

6. Quả việt quất

Chất xơ trên 1 cốc: 3,5 gam

Hàm lượng nước: 84%

Tương tự như quả mâm xôi, quả việt quất là loại trái cây giàu chất xơ, ít đường, rất lý tưởng để ăn vặt và giúp bạn cảm thấy no hơn.

Các loại quả mọng rất tốt cho hàm lượng chất xơ cao vì chất xơ giúp làm chậm quá trình tiêu hóa, thúc đẩy quá trình giải phóng dần đường vào máu và ngăn ngừa lượng đường trong máu tăng đột biến, có thể dẫn đến cảm giác đói ngay sau khi ăn. Ngoài ra, hàm lượng nước trong quả mọng làm tăng thể tích dạ dày, góp phần tạo cảm giác no. Sự kết hợp của chất xơ và nước trong các loại quả mọng giúp bạn no lâu và giảm khả năng ăn quá nhiều hoặc ăn vặt giữa các bữa ăn.

Không chỉ có thế, ngoài việc chứa nhiều chất xơ, quả việt quất còn chứa rất nhiều vitamin và chất dinh dưỡng hữu ích khác. Cụ thể, quả việt quất thường được gọi là siêu thực phẩm vì hàm lượng chất dinh dưỡng của chúng và chúng chứa nhiều chất như vitamin C, vitamin K và mangan trong khi lại rất ít calo. Hơn nữa, những quả mọng này cũng là một chất chống oxy hóa, có thể giúp bảo vệ chống lại các gốc tự do.

7. Lê

Chất xơ trên 1 cốc: 5,5 gam

Hàm lượng nước: 84%

Cho dù bạn muốn cắn một quả hay cắt nhỏ và thêm vào bát bột yến mạch hoặc sữa chua, lê là một loại trái cây tuyệt vời khác giúp bạn no lâu hơn.

Một điều về quả lê là chúng không chỉ chứa chất xơ mà còn chứa một loại chất xơ ăn kiêng cụ thể được gọi là pectin. Trong đó, pectin được tìm thấy trong lê, táo và mận và đã được chứng minh là giúp làm chậm quá trình tiêu hóa, cũng như cải thiện sức khỏe của hệ vi sinh vật đường ruột của bạn.

8. Táo

Chất xơ trên 1 quả trung bình: 4 gram

Hàm lượng nước: 85%

Ăn một quả táo mỗi ngày không chỉ giúp bạn tránh xa bác sĩ, vì loại quả này còn có thể giúp bạn cảm thấy no hơn giữa các bữa ăn.

Táo là loại trái cây tốt để no lâu vì chúng là nguồn giàu chất xơ hòa tan, đặc biệt là pectin, làm chậm quá trình tiêu hóa và tạo cảm giác no. Hàm lượng chất xơ trong táo giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, ngăn ngừa sự tăng vọt đột ngột và những cơn đói cồn cào sau đó.

Bên cạnh đó, nghiên cứu đã chỉ ra rằng lượng chất xơ cao có liên quan đến việc giảm trọng lượng cơ thể và giảm đáng kể nguy cơ béo phì.

Trên đây là top 8 loại trái cây tốt nhất giúp bạn no lâu hơn. Hy vọng với những thông tin mới được Phụ nữ và Gia đình chia sẻ trên đây, hành trình giảm cân của các chị em sẽ diễn ra thuận lợi và suôn sẻ hơn nhé!