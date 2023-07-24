Chế độ ăn kiêng với trứng là gì? Có an toàn không?

Chế độ ăn kiêng theo mode không còn xa lạ gì trong việc chăm sóc sức khỏe. Từ chế độ ăn bưởi truyền thống đến chế độ ăn keto ngày càng phổ biến, việc tìm cách thay đổi thói quen ăn uống để hỗ trợ mục tiêu giảm cân là điều mà mọi người đã làm trong nhiều thập kỷ. Trong đó, một chế độ ăn kiêng mới hơn đã xuất hiện là chế độ ăn kiêng với trứng. Vậy chính xác chế độ ăn kiêng với trứng là gì , những loại thực phẩm nào bạn có thể thưởng thức khi tuân theo chế độ ăn kiêng đó và liệu nó có đáng để thử hay không? Câu trả lời chi tiết sẽ có ở ngay bài viết dưới đây, hãy cùng đi vào khám phá ngay thôi nào!

Không giống như các chế độ ăn kiêng như Whole30 và South Beach Diet đã đặt ra các quy tắc xung quanh những gì nên và không nên ăn khi tuân theo chúng, chế độ ăn kiêng với trứng không phải là một kế hoạch chính thức và có nhiều phiên bản với một số hạn chế hơn các chế độ khác. Nhưng dù bạn theo phiên bản nào thì cách ăn này cũng yêu cầu bạn ăn ít nhất một quả trứng mỗi ngày.

Trong số tất cả các chế độ ăn kiêng trứng hiện có, phiên bản hạn chế nhất là chế độ ăn kiêng "chỉ trứng", theo đúng nghĩa đen là chỉ cho phép mọi người ăn trứng cho bữa ăn chính và bữa ăn nhẹ của họ. Cũng có những phiên bản ăn kiêng tự do hơn, yêu cầu ăn một quả trứng mỗi ngày cùng với kế hoạch ăn uống ít calo, ít carb, giàu protein. Khi tuân theo phiên bản ăn kiêng trứng này, các loại thực phẩm như đồ ăn nhẹ, thực phẩm siêu chế biến và bất kỳ loại đồ uống nào có chứa calo đều không được phép.

Danh sách thực phẩm trong chế độ ăn kiêng với trứng

Vì không có phiên bản tiêu chuẩn của chế độ ăn trứng, nên không thể cung cấp danh sách các loại thực phẩm "được phép" (trừ trứng). Đối với những người theo phiên bản "chỉ trứng", thực phẩm duy nhất được phép là trứng. Nhưng đối với những người không tuân theo phiên bản hạn chế của chế độ ăn kiêng này, có một số loại thực phẩm cũng có thể được cho phép.

Chế độ ăn kiêng trứng luộc, do Arielle Chandler tạo ra và được giải thích trong cuốn sách năm 2018 của cô ấy, bao gồm:

Trứng (ít nhất một lần một ngày, tùy thuộc vào chế độ ăn kiêng bạn chọn)

Đồ uống không calo

Thịt nạc

Rau không tinh bột

Trái cây ít carbohydrate

Chất béo và dầu

Các loại thảo mộc

Gia vị

Chế độ ăn kiêng này không cho phép thực phẩm có thêm đường, ngũ cốc, thực phẩm giàu tinh bột, trái cây giàu carb và thực phẩm siêu chế biến.

Chế độ ăn kiêng với trứng có an toàn không?

Giống như tất cả các chế độ ăn kiêng, có những ưu và nhược điểm khi tuân theo chế độ ăn kiêng với trứng. Dưới đây là một số ưu điểm và nhược điểm hàng đầu của việc tuân theo chế độ ăn kiêng tập trung vào trứng này.

Ưu điểm của chế độ ăn kiêng với trứng

Khuyến khích việc tiêu thụ trứng giàu chất dinh dưỡng

Mỗi phiên bản của chế độ ăn kiêng với trứng yêu cầu những người tham gia ăn ít nhất một quả trứng mỗi ngày. Trong khi đó, trứng là một loại thực phẩm đa năng, là nguồn cung cấp nhiều chất dinh dưỡng quan trọng, bao gồm protein, chất béo lành mạnh, vitamin B12, choline và vitamin D. Những người theo chế độ ăn kiêng cũng có thể nhận được một số lợi ích từ việc ăn trứng, bao gồm sức khỏe của tóc và da, sức khỏe thị lực và tăng cảm giác no từ các bữa ăn có trứng.

Một lời khuyên của Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ khuyến nghị rằng, đối với những người khỏe mạnh, việc tiêu thụ một quả trứng mỗi ngày có thể chấp nhận được trong một chế độ ăn uống lành mạnh cho tim. Với những lợi ích dinh dưỡng và sự tiện lợi của trứng, việc tiêu thụ tối đa hai quả trứng mỗi ngày cũng có thể chấp nhận được trong chế độ ăn uống lành mạnh cho tim mạch đối với người lớn tuổi.

Thúc đẩy quá trình giảm cân

Chế độ ăn ít carbohydrate, bao gồm cả chế độ ăn keto, được biết đến với việc hỗ trợ mục tiêu giảm cân cho một số nhóm người nhất định. Bởi vì chế độ ăn kiêng với trứng khuyến khích tiêu thụ các bữa ăn ít carbohydrate và giàu protein, nên việc tuân theo nó có thể dẫn đến giảm cân. Và mặc dù không có nghiên cứu khoa học nào chứng minh mối liên hệ này, nhưng một số báo cáo mang tính tham khảo đã kết nối chế độ ăn trứng với kết quả giảm cân tích cực.

Nhược điểm của chế độ ăn kiêng với trứng

Tuân thủ dài hạn có thể là thách thức

Ngay cả phiên bản tự do nhất của chế độ ăn trứng cũng rất hạn chế, bởi "quy tắc" tránh nhiều loại thực phẩm bổ dưỡng, như rau, trái cây và ngũ cốc giàu tinh bột. Chế độ ăn kiêng giảm cân đòi hỏi mọi người phải tránh toàn bộ các nhóm thực phẩm nổi tiếng là khó tuân theo trong thời gian dài.

Có thể dẫn đến thiếu dinh dưỡng

Đúng là chế độ ăn trứng bao gồm các loại thực phẩm giàu chất dinh dưỡng (như trứng!). Và một số phiên bản cho phép mọi người ăn rau, trái cây không chứa tinh bột và các loại thực phẩm khác cung cấp một số chất dinh dưỡng.

Nhưng loại bỏ toàn bộ nhóm thực phẩm có thể dẫn đến thiếu hụt dinh dưỡng. Ví dụ, kết quả của một đánh giá có hệ thống cho thấy rằng việc tuân theo chế độ ăn hạn chế carbohydrate có liên quan đến việc giảm đáng kể lượng thiamine, folate, magiê, canxi, sắt và iốt.

Có thể không phù hợp với tất cả mọi người

Theo chế độ ăn ít carbohydrate và giàu protein, loại bỏ ngũ cốc và cấm ăn vặt có thể không phải là lựa chọn ăn kiêng tốt nhất cho tất cả mọi người. Ví dụ, trong số những người đang cố gắng mang thai, tuân theo chế độ ăn kiêng hạn chế lượng carbohydrate trước khi mang thai dẫn đến khả năng sinh con bị bệnh não hoặc tật nứt đốt sống cao hơn 30%. Điều này có thể là do lượng folate không đủ, một chất dinh dưỡng quan trọng cho sự tăng trưởng và phát triển của tế bào.

Bạn có nên thử chế độ ăn kiêng với trứng?

Chế độ ăn kiêng với trứng là hạn chế và có thể không an toàn khi tuân theo trong một thời gian dài, đặc biệt nếu bạn cố gắng tuân theo phiên bản "chỉ trứng". Vì lý do này, không có khả năng bất kỳ chuyên gia chăm sóc sức khỏe nào sẽ khuyến nghị tuân theo chế độ ăn kiêng này.

Điều đó nói rằng, bao gồm trứng trong một mô hình ăn uống cân bằng, giàu chất dinh dưỡng bao gồm tất cả các nhóm thực phẩm có thể là một lựa chọn lành mạnh, hơn là việc chỉ tuân thủ nghiêm ngặt với thực đơn chỉ có trứng.

Trên đây là thông tin chi tiết cho câu hỏi “Chế độ ăn kiêng với trứng là gì? Có an toàn không?” Hy vọng những thông tin trên đây đã giúp các chị em có được câu trả lời thích hợp cho riêng mình nhé!