Chuyên gia tiết lộ cách giảm mỡ bụng hiệu quả sau tuổi 50

Bước sang tuổi 50 là một chương tươi đẹp khác của cuộc đời. Nhưng cuộc đấu tranh để giảm cân lại trở nên quá thực tế theo tuổi tác. Tuy nhiên, bằng cách thực hiện một số điều chỉnh cần thiết cho thói quen của mình, bạn có thể đánh bay lớp mỡ bụng đang lủng lẳng của mình và nhẹ nhàng xỏ chân vào chiếc quần jean vừa vặn nhé! Cụ thể là những điều chỉnh nào? Hãy cùng chúng tôi khám phá các cách giảm mỡ bụng hiệu quả sau 50 tuổi được các chuyên gia chia sẻ ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Nếu bạn đang muốn giảm cân và tuân theo một chế độ ăn uống lành mạnh toàn diện, thì chất xơ chính là người bạn mới của bạn.Cụ thể, chất xơ mang lại cảm giác no lâu hơn khi được đưa vào bữa ăn. Bởi vì nó làm chậm quá trình tiêu hóa nên sẽ khiến chúng ta cảm thấy no lâu hơn, giảm nhu cầu ăn lại sớm hơn. Đồng thời, chất xơ cũng đóng một vai trò trong việc hỗ trợ sức khỏe đường ruột, hoạt động đều đặn của ruột và điều hòa lượng đường trong máu.

Ăn thực phẩm phù hợp với chế độ ăn DASH hoặc Địa Trung Hải

Các chuyên gia khuyến nghị nên thường xuyên tiêu thụ các loại thực phẩm phù hợp với chế độ ăn DASH hoặc Địa Trung Hải. Bởi những thực phẩm này sẽ ít chất béo hơn, bao gồm nhiều chất béo lành mạnh (ogas), tập trung vào việc tăng lượng trái cây/rau và ngũ cốc nguyên hạt, và giảm chú trọng vào đường bổ sung. Mà tất cả những yếu tố này đều rất hữu ích khi thực hiện để giảm tổng lượng mỡ trong cơ thể.

Trong đó, chế độ ăn Địa Trung Hải nhấn mạnh vào trái cây, rau, đậu, quả hạch, ngũ cốc nguyên hạt, thảo mộc và gia vị, cùng với việc tiêu thụ vừa phải thịt gia cầm, sữa, trứng và hải sản. Còn chế độ ăn kiêng DASH - hay còn gọi là Phương pháp ăn kiêng để ngăn chặn chế độ ăn kiêng tăng huyết áp - tất cả đều nhằm hỗ trợ sức khỏe tim mạch của bạn ngoài việc hỗ trợ giảm cân. Bạn có thể ăn các loại trái cây như táo, chuối, chà là, cam và đào; ngũ cốc nguyên hạt như bột yến mạch, bánh mì làm từ lúa mì nguyên cám, gạo lứt và mì ống làm từ lúa mì nguyên cám; các loại rau như bông cải xanh, cà rốt, rau bina và khoai tây; protein nạc như trứng, gà không da, cá và thịt nướng; và sữa ít chất béo.

Tăng lượng protein của bạn

Đừng quên về protein! Giống như chất xơ, tăng lượng protein nạp vào là một ý tưởng thông minh. Việc tăng lượng protein có thể hỗ trợ giảm cân và duy trì cân nặng. Nó cũng sẽ giúp hỗ trợ việc rèn luyện sức mạnh được khuyến nghị vì nó hỗ trợ tái tạo và phục hồi cơ bắp.

Bằng cách ăn đủ protein, bạn có thể giúp duy trì khối lượng cơ bắp và tăng cường trao đổi chất, tăng lượng calo đốt cháy và lý tưởng nhất là dẫn đến giảm cân. Các chuyên gia khuyên bạn nên nhắm tới 21 đến 30 gam mỗi bữa ăn, tương đương với khoảng 3 đến 6 ounce protein nạc.

Rèn luyện thể lực

Nếu bạn chưa tập rèn luyện thể lực, thì đã đến lúc bạn bắt đầu tập luyện. Khi bạn già đi—cụ thể hơn là sau khi bạn bước sang tuổi 30—bạn có thể mất từ 3 đến 5% khối lượng cơ nạc của mình mỗi thập kỷ. Thực hiện các bài tập sức mạnh có thể giúp giảm bớt sự suy giảm tự nhiên của cơ bắp do tuổi tác.

Bên cạnh đó, có nhiều cơ săn chắc hơn cũng ảnh hưởng đến quá trình trao đổi chất của bạn, vì nó đòi hỏi cơ thể bạn phải cung cấp nhiều năng lượng hơn để duy trì nó. Việc tăng cường rèn luyện sức bền có thể giúp bạn giảm cân và duy trì hoặc cải thiện chức năng thể chất của bạn.

Giảm lượng carb của bạn

Mặc dù carbs tốt cho sức khỏe sau khi bước sang tuổi 50, nhưng bạn thường tích trữ chúng dễ dàng hơn so với khi còn trẻ. Cụ thể, chúng ta trở nên ít nhạy cảm với insulin hơn và tích trữ lượng carb dư thừa ở phần bụng của chúng ta. Vì vậy, các chuyên gia khuyên bạn nên bổ sung các loại carbs lành mạnh như trái cây, rau và ngũ cốc nguyên hạt với số lượng được kiểm soát theo khẩu phần (khoảng 1/3 cốc mỗi khẩu phần ăn).

Thử nhịn ăn gián đoạn

Theo một đánh giá có hệ thống được công bố trên Ấn phẩm gốc của Đại học Bác sĩ Gia đình Canada, trong 27 thử nghiệm đã được kiểm tra, việc nhịn ăn gián đoạn tỏ ra có triển vọng khi giảm cân, thiết lập phạm vi từ 0,8% đến 13% trọng lượng cơ thể ban đầu.

Cụ thể, nghiên cứu cho thấy rằng khi chúng ta già đi, việc nhịn ăn gián đoạn có thể giúp thúc đẩy quá trình giảm cân. Các chuyên gia khuyên phụ nữ nên bắt đầu từ 12 đến 14 giờ tùy thuộc vào vị trí của họ trong chu kỳ và đặt mục tiêu bắt đầu ăn sớm hơn trong ngày và ngừng ăn sớm hơn trong ngày. Điều này cũng sẽ giúp hạn chế ăn vào buổi tối khi chúng ta có xu hướng ăn thực phẩm "ngon hơn" và thực phẩm giàu calo nhưng ít chất dinh dưỡng.

Uống đủ nước

Thường xuyên uống nước là một mẹo quan trọng khác được chuyên gia phê duyệt về cách giảm mỡ bụng sau 50. Khi già đi, chúng ta mất cơ chế khát nước và có xu hướng “rơi vào” tình trạng mất nước. Uống nước giúp ích cho mọi thứ, từ tiêu hóa đến mức năng lượng, giảm cảm giác đói/thèm ăn, trao đổi chất, giải độc và giảm cân. Các chuyên gia khuyên bạn nên bổ sung đầy đủ nước mỗi ngày.

Trên đây là top 7 cách giảm mỡ bụng hiệu quả sau tuổi 50 được các chuyên gia chia sẻ. Hy vọng những thông tin trên đây sẽ hữu ích tới quý độc giả nhé!