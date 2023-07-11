Kombucha — thức uống lên men có ga, thơm, đang thịnh hành vì lợi ích cho sức khỏe đường ruột — cũng đang rất nổi tiếng về lợi ích giảm cân tiềm năng của nó. Nhưng cụ thể kombucha có tốt cho việc giảm cân không? Câu trả lời chi tiết và chính xác nhất sẽ có ở ngay bài viết dưới đây, hãy cùng khám phá ngay thôi nào!

Dinh dưỡng của Kombucha thay đổi tùy theo sản phẩm. Ngoài ra, kombucha có hương vị thường chứa nhiều đường hơn so với kombucha không có hương vị hoặc tự làm. Dưới đây là thành phần dinh dưỡng của một ly trà kombucha 8 ounce, theo USDA FoodData Central:

Calo: 40

Carbohydrate: 10g

Chất xơ: 0g

Tổng lượng đường: 10g

Chất đạm: 0g

Tổng chất béo: 0g

Chất béo bão hòa: 0g

Cholesteron: 0g

Natri: 5mg

Lợi ích sức khỏe của Kombucha

Kombucha mang lại một số lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là các sản phẩm kombucha rất khác nhau và các tuyên bố về sức khỏe được ghi trên nhãn không được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm quản lý chặt chẽ.

Tăng cường sức khỏe đường ruột

Kombucha tăng cường sức khỏe đường ruột bằng cách cung cấp các vi khuẩn có lợi và men vi sinh hỗ trợ hệ vi sinh vật đường ruột cân bằng. Những lợi khuẩn này, chẳng hạn như Lactobacillus nagelii, Gluconacetobacter, Gluconobacter và Komagataeibacter, hỗ trợ quá trình tiêu hóa và hấp thu chất dinh dưỡng bằng cách giúp phục hồi và duy trì sự cân bằng lành mạnh của vi khuẩn đường ruột.

Chuyên gia dinh dưỡng cho biết: “Một số loại kombucha nhất định có liên quan đến việc cải thiện sức khỏe đường ruột ở các mô hình động vật.” Cụ thể, trong một nghiên cứu, kombucha từ trà xanh và đen có liên quan đến sự phát triển thuận lợi của vi khuẩn đường ruột có lợi, dẫn đến hệ vi sinh vật đường ruột cân bằng hơn. Những kết quả này được cho là do các hợp chất phenolic có trong kombucha.

Sở hữu đặc tính kháng khuẩn

Quá trình lên men của Kombucha tạo ra các axit như axit axetic và axit lactic, có đặc tính kháng vi sinh vật. Các axit này giúp ức chế sự phát triển của vi khuẩn và nấm men có hại, làm cho kombucha trở thành một chất kháng khuẩn tự nhiên hỗ trợ hệ thống miễn dịch khỏe mạnh hơn.

Hỗ trợ sức khỏe gan

Các chất chống oxy hóa trong kombucha, bao gồm cả polyphenol, giúp bảo vệ gan khỏi stress oxy hóa và viêm. Nghiên cứu cho thấy kombucha có thể giúp ngăn ngừa tổn thương gan do căng thẳng và độc tố môi trường.

Kombucha có thể tốt cho gan của bạn, nhưng vẫn chưa rõ mức độ hiệu quả của thức uống lên men này. Theo một nghiên cứu trên động vật, trà kombucha có thể bảo vệ tế bào gan khỏi độc tính và thậm chí giúp chống viêm và xơ hóa gan, nhưng vẫn chưa có thử nghiệm trên người.

Kombucha có tốt cho việc giảm cân không?

Mặc dù không có bằng chứng thuyết phục nào cho thấy việc tiêu thụ kombucha dẫn đến giảm cân, nhưng nó vẫn có lượng calo thấp so với nước ngọt và nước trái cây có hàm lượng đường bổ sung cao, khiến nó trở thành một lựa chọn lành mạnh để làm dịu cơn khát của bạn mà không làm quá nhiều đường hoặc calo bổ sung. Ngoài ra, kombucha chứa men vi sinh hỗ trợ sức khỏe đường ruột bằng cách giúp cải thiện quá trình tiêu hóa và hấp thụ chất dinh dưỡng, điều cần thiết để duy trì cân nặng khỏe mạnh.

Ngoài ra, nhờ hàm lượng polyphenol, kombucha được biết đến với tác dụng bảo vệ tế bào khỏi tổn thương oxy hóa và hỗ trợ gan giải độc cơ thể một cách tự nhiên. Điều này có thể giúp cơ thể bạn đào thải độc tố và hỗ trợ nỗ lực giảm cân của bạn.

Tóm lại, có một số bằng chứng mang tính giai thoại cho thấy kombucha có thể giúp giảm cân, nhưng không có bằng chứng khoa học nào chứng minh điều này. Kombucha có thể hỗ trợ giảm cân hoặc không, nhưng chắc chắn nó có thể là một phần của chế độ ăn uống lành mạnh. Hãy nhớ rằng không một loại thức ăn hay đồ uống nào có thể làm giảm cân. Không có gì tốt hơn một chế độ ăn uống cân bằng cho sức khỏe nói chung.

Có thể nói, mặc dù còn thiếu bằng chứng khoa học, nhưng kombucha chứa ít calo và chứa men vi sinh hỗ trợ sức khỏe đường ruột, tiêu hóa và hấp thụ chất dinh dưỡng. Đặc tính giải độc và hàm lượng chất chống oxy hóa của nó cũng có thể hỗ trợ nỗ lực giảm cân. Cuối cùng, kombucha có thể là một phần của chế độ ăn uống lành mạnh, nhưng điều cần thiết là phải áp dụng các thói quen lối sống lành mạnh để kiểm soát cân nặng và sức khỏe tổng thể. Hy vọng những thông tin trên đây sẽ giúp các chị em có câu trả lời cho câu hỏi “Kombucha có tốt cho việc giảm cân không?” rồi nhé!