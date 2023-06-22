Làm việc để có một vòng bụng phẳng có nghĩa là đạt được một phiên bản khỏe mạnh hơn nhiều của chính bạn. Ngoài tính thẩm mỹ, việc duy trì vòng eo vừa vặn có thể giúp ngăn ngừa nhiều vấn đề về sức khỏe như ung thư, bệnh tim và tiểu đường. Thậm chí nó có thể kéo dài tuổi thọ của bạn. Tuy nhiên, chúng tôi không nói rằng quá trình này sẽ dễ dàng - giảm cân và có được vóc dáng thon thả cần sự chăm chỉ và kiên trì cùng những phương pháp hiệu quả. Cụ thể là những phương pháp nào? Hãy cùng khám phá ngay 10 cách làm phẳng bụng trong 14 ngày ở bài viết dưới đây nhé!

Hãy cân nhắc bắt đầu mỗi bữa ăn với các loại rau lá xanh. Chúng có hàm lượng calo cực thấp, giúp giảm cảm giác đói và giúp bạn nạp đầy chất xơ, vì vậy bạn sẽ ăn ít đồ nặng hơn trong bữa ăn của mình.

Bên cạnh đó, các loại rau lá xanh cũng giúp tiêu hóa bằng cách kích hoạt dòng chảy của các enzym tiêu hóa, khiến chúng trở thành những chiến binh tuyệt vời chống lại chứng khó tiêu, đầy hơi và chướng bụng, hỗ trợ nỗ lực của bạn để đạt được vòng bụng phẳng.

Ngoài ra, các chuyên gia cũng cho biết thêm: Để có vòng bụng phẳng, hãy bắt đầu bữa ăn của bạn với rau bồ công anh vì chất xơ prebiotic của chúng cũng sẽ giúp cải thiện sức khỏe của hệ vi sinh vật, điều này cũng sẽ làm giảm đầy hơi, chướng bụng và đầy hơi.

Điều chỉnh khẩu vị ngọt của bạn

Sử dụng khung thời gian 14 ngày này để điều chỉnh khẩu vị hảo ngọt của bạn. Thay vì chọn bánh quy sô-cô-la và bánh ngọt có đường, hãy thưởng thức các loại thực phẩm có vị ngọt tự nhiên như trái cây tươi để thỏa mãn sở thích hảo ngọt của bạn.

Cụ thể, theo các chuyên gia, bạn sẽ tránh được lượng calo rỗng tích tụ ở vòng hai của mình. Đồng thời, trong khi vị giác của bạn bắt đầu điều chỉnh theo một mức độ ngọt mới, thấp hơn và không chứa đường bổ sung, bạn sẽ ít bị đầy hơi hơn vì cơ thể sẽ không còn giữ nước dư thừa để pha loãng đường. Từ đó, bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn và cũng làm giảm đáng kể cảm giác thèm đường.

Nhâm nhi trà xanh

Thưởng thức trà xanh trong suốt cả ngày của bạn là một cách đơn giản nhưng tuyệt vời khác để làm phẳng bụng trong 14 ngày. Nhấm nháp đồ uống tốt cho sức khỏe này sẽ giúp bạn loại bỏ những thứ khiến bạn đầy hơi, như đường và muối, đồng thời đảm bảo cơ thể luôn đủ nước. Cụ thể, trà xanh đã được chứng minh là giúp thúc đẩy quá trình giảm cân và tăng tốc độ trao đổi chất của bạn nếu bạn có thể uống 4-5 tách mỗi ngày.

Ăn nhiều trái cây và rau củ có màu đỏ

Tăng cường ăn nhiều rau và trái cây nhiều màu sắc để hỗ trợ giảm cân là một ý kiến ​​hay. Tuy nhiên, các loại rau khác nhau có những lợi ích sức khỏe khác nhau, vì vậy điều quan trọng là phải chọn các loại thực phẩm đa dạng màu sắc.

Một trong những lời khuyên của các chuyên gia dinh dưỡng nếu bạn muốn đốt cháy mỡ bụng là thêm nhiều trái cây và rau củ có màu đỏ vào chế độ ăn uống của mình, vì chúng chứa đầy flavonoid. Cụ thể, nghiên cứu đã chỉ ra rằng các flavonoid như anthocyanin và polyme flavonoid trong các loại trái cây và rau củ có màu đỏ này có thể góp phần giảm cân cũng như ngăn ngừa béo phì.

Đừng quên những chất béo lành mạnh

Không phải tất cả chất béo đều xấu! Trên thực tế, bổ sung chất béo lành mạnh vào chế độ ăn uống của bạn là một cách tuyệt vời để giảm cân và làm phẳng bụng. Chỉ cần nhớ rằng như với bất cứ điều gì, kiểm soát khẩu phần ăn chính là chìa khóa.

Chất béo lành mạnh chứa chất béo không bão hòa đơn, được cho là giúp giảm cân và giảm viêm nhiễm. Chúng cũng giúp bạn no lâu hơn, chẳng hạn như bơ là một loại chất béo lành mạnh tuyệt vời chứa nhiều chất xơ, rất quan trọng để kiểm soát và giảm cân cũng như hệ tiêu hóa của chúng ta.

Ăn nhiều protein nạc

Protein nạc là một phần không thể thiếu trong bất kỳ chế độ ăn uống lành mạnh nào, và nó hỗ trợ nỗ lực làm phẳng bụng của bạn. Protein, đặc biệt là các nguồn nạc, giúp tạo cảm giác no và khiến bạn no sau bữa ăn. Hơn nữa, protein có chứa choline, được tìm thấy trong thịt nạc, một số hải sản và rau cải xanh. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng choline có thể hỗ trợ đốt cháy chất béo trong cơ thể. Hơn nữa, protein cũng có thể giúp thúc đẩy quá trình trao đổi chất và giảm cảm giác thèm ăn, điều này rất quan trọng đối với việc giảm cân vùng bụng.

Tránh xa các loại thực phẩm chế biến cao

Mặc dù thức ăn nhanh là một lựa chọn ngon miệng và tiện lợi, nhưng thực phẩm chế biến sẵn có thể tàn phá cân nặng và sức khỏe của bạn. Cụ thể, thực phẩm chế biến kỹ chứa carbohydrate tinh chế có ít hoặc không có giá trị dinh dưỡng và không có chất xơ. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng lượng carbohydrate tinh chế có liên quan đến việc tăng vòng eo và tích tụ mỡ bụng. Nếu bạn đang tìm cách làm phẳng bụng, loại bỏ tất cả các loại thực phẩm chế biến sẵn là một trong những cách tốt nhất để làm điều đó.

Uống đủ nước

Bị mất nước mãn tính có thể có tác động tiêu cực đến mọi quá trình của cơ thể và ngăn thận và gan của bạn loại bỏ chất thải một cách hiệu quả. Ví dụ, khi bạn ăn một bữa ăn mặn mà không có đủ nước để đào thải ra ngoài, bạn có thể sẽ cảm thấy đầy bụng. Việc uống đủ nước sẽ giúp mọi thứ trôi chảy và giúp bạn đi vệ sinh thường xuyên. Trong khi đó, táo bón mãn tính và các vấn đề về đường tiêu hóa có thể dẫn đến đầy bụng, đầy hơi và khó chịu ở vùng này.

Ăn nhiều thực vật hơn

Thêm thực vật vào chế độ ăn uống của bạn mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe, bao gồm cả giảm cân. Tập trung vào việc ăn nhiều thực vật, đây là nguồn cung cấp chất xơ, chất dinh dưỡng và chất chống oxy hóa tự nhiên tốt nhất, kết hợp với protein nạc như trứng, cá, thịt gia cầm, các loại hạt và hạt để ổn định lượng đường trong máu và duy trì cân bằng nội môi.

Theo đánh giá của 19 nghiên cứu khác nhau, việc áp dụng chế độ ăn uống từ thực vật có thể có tác động tích cực đến chỉ số BMI và trọng lượng cơ thể của những người thừa cân, những người mắc bệnh tim mạch và những người bị viêm khớp dạng thấp.

Tập luyện hàng ngày

Bắt cơ thể của bạn đứng dậy và di chuyển mỗi ngày là một nhân tố quan trọng trong trò chơi giảm cân. Đặc biệt nếu bạn làm việc từ xa hoặc ngồi ở bàn làm việc cả ngày, điều quan trọng là phải bù đắp lại những tác động tiêu cực của lối sống ít vận động này.

Vận động và hoạt động hàng ngày là rất quan trọng để giữ cho mỡ bụng của bạn ở mức khỏe mạnh. Vì vậy, hãy đặt lời nhắc để đứng dậy và vận động! Thật dễ dàng để thực hiện một số cuộc gọi công việc trong khi bước trên máy chạy bộ hoặc dành 15 phút nghỉ ngơi để đi bộ quanh khu phố của bạn và hít thở không khí trong lành. Sức khỏe tinh thần của bạn cũng sẽ được hưởng lợi đấy.

Hãy nhớ rằng người trưởng thành khỏe mạnh nên thực hiện tối thiểu 150 phút tập thể dục nhịp điệu cường độ vừa phải hoặc 75 phút tập thể dục nhịp điệu cường độ cao hàng tuần hoặc kết hợp cả hai. Tất nhiên, bạn càng làm nhiều, lợi ích sức khỏe càng lớn.

Trên đây là tổng hợp 10 cách làm phẳng bụng trong 14 ngày. Tóm lại, một sự kết hợp chặt chẽ giữa chế độ ăn uống, tập thể dục và điều chỉnh lối sống thông minh có thể giúp bạn đạt được mục tiêu bụng phẳng. Hy vọng những thông tin trên đây sẽ hữu ích tới quý độc giả.